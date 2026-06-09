Festgenommener rast im Polizeiauto davon – Kamera filmt alles

Vom Verdächtigen zum Fahrer - Handschellen gelöst und Streifenwagen geklaut Ein festgenommener Mann hat sich in Dallas aus seinen Handschellen befreit und anschliessend einen Streifenwagen entwendet. Während der riskanten Flucht befand sich noch ein Polizeibeamter im Fahrzeug. Wie es dazu kommen konnte und wie die Situation 09.06.2026

Ein Mann befreit sich in Dallas aus seinen Handschellen, klaut einen Streifenwagen und fährt mit einem Polizisten an Bord davon. Die spektakuläre Flucht endet erst, als der 37-Jährige bei rund 80 km/h aus dem fahrenden Auto springt.

Anaëlle Hebang, Leana Bachmann Anaëlle Hebang

Dem 37-jährigen Stacy Huffman gelang nach seiner Festnahme eine spektakuläre Flucht aus einem Polizeiwagen – obwohl sich ein Polizist im Fahrzeug befand. Zuvor war er wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, Drogenbesitzes und illegalen Waffenbesitzes festgenommen worden.

Huffmann konnte sich aus seinen Handschellen befreien und auf den Fahrersitz gelangen. Ein Beamter versuchte, ihn mit einem Taser zu stoppen. Trotzdem fuhr er mit dem Streifenwagen davon. Die Flucht dauerte jedoch nicht lange. Nach rund 300 Metern sprang Huffman bei etwa 80 km/h aus dem fahrenden Fahrzeug. Kurz darauf wurde er bewusstlos aufgefunden und festgenommen.

Huffman kam ins Krankenhaus. Auch der beteiligte Polizist musste medizinisch behandelt werden, konnte das Spital aber später wieder verlassen.

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