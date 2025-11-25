  1. Privatkunden
Wer ist Daniel Driscoll? Der Mann, der jetzt für die USA über die Ukraine verhandelt

dpa

25.11.2025 - 20:30

Daniel wer? Der Mann, der jetzt über die Ukraine verhandelt - Gallery
Daniel wer? Der Mann, der jetzt über die Ukraine verhandelt - Gallery. Driscoll gehört zum Team um Donald Trump (Archivbild).

Driscoll gehört zum Team um Donald Trump (Archivbild).

Bild: dpa

Er gilt als Kumpel von JD Vance: Daniel Driscoll (Archivbild).

Er gilt als Kumpel von JD Vance: Daniel Driscoll (Archivbild).

Bild: dpa

Daniel wer? Der Mann, der jetzt über die Ukraine verhandelt - Gallery
Driscoll gehört zum Team um Donald Trump (Archivbild).

Driscoll gehört zum Team um Donald Trump (Archivbild).

Bild: dpa

Er gilt als Kumpel von JD Vance: Daniel Driscoll (Archivbild).

Er gilt als Kumpel von JD Vance: Daniel Driscoll (Archivbild).

Bild: dpa

Er stand bislang in der zweiten Reihe und fiel öffentlich kaum auf: Doch jetzt rückt der Staatssekretär Daniel Driscoll in den USA wegen der Verhandlungen im Ukraine-Krieg in den Fokus. 

,

DPA, Redaktion blue News

25.11.2025, 20:30

25.11.2025, 20:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Daniel Driscoll verhandelt für die USA über den Frieden in der Ukraine.
  • Auf Vorschlag von Präsident Trump wurde Driscoll zum Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium ernannt.
  • Wer ist der Mann, der bislang öffentlich eher in der zweiten Reihe stand?
Mehr anzeigen

Er ist vielen unbekannt und hat jetzt plötzlich eine Schlüsselposition der USA bei den internationalen Verhandlungen zum Ukraine-Krieg bekommen: Daniel Driscoll. Der US-Amerikaner soll Medienberichten zufolge nach Abu Dhabi für Gespräche mit einer russischen Delegation über eine mögliche Lösung des Konflikts gereist sein. Er hatte unter anderem auch vor Tagen die US-Delegation angeführt, die zu Gesprächen nach Kiew gereist war. Wer ist der Mann, der bislang öffentlich eher in der zweiten Reihe stand?

Kaum ein Jahr im Amt

Auf Vorschlag von Präsident Donald Trump wurde Driscoll Ende Februar zum Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium ernannt. Mit Ende 30 ist er ein sehr junger Vertreter dieses Amtes. Er ist für das Heer zuständig – konkret für Operationen, Modernisierung und Ressourcenzuteilung für fast eine Million Soldaten, Nationalgardisten und Reservisten, wie es auf der Webseite des US-Militärs heisst. 

Das Verteidigungsministerium wurde von der US-Regierung unlängst in Kriegsministerium umbenannt und Trump propagiert das Konzept Frieden durch Stärke. Driscoll, Mitglied von Trumps Partei der Republikaner, arbeitet also in einem Schlüsselressort des Präsidenten.

Die berufliche Laufbahn Driscolls hängt auch mit dem Militär zusammen. Er war Offizier. 2009 diente er im Irak. Auf der Webseite des Militärs heisst es weiter, Driscoll stamme aus einer Familie mit langer Militärtradition. Er schied später aus dem aktiven Militärdienst aus.

Kumpel von JD Vance

Nach seiner Militärzeit war Driscoll, der in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat North Carolina im Osten der USA geboren wurde, unter anderem im Investmentbanking als Geschäftsmann tätig. Er bringt einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund mit. Studiert hat er an der juristischen Fakultät Yale Law School der US-Elite-Uni Yale. Dort freundete er sich mit JD Vance an, der heute Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist. Er soll laut Medien auch dessen politischer Berater gewesen sein. 

Politik. Medien: US-Vertreter zu Gesprächen mit Russland in Abu Dhabi

PolitikMedien: US-Vertreter zu Gesprächen mit Russland in Abu Dhabi

Auf der Militärwebseite heisst es über das Privatleben Driscolls: Er ist mit seiner «Highschool-Liebe» verheiratet und das Paar hat zwei Kinder.

Verdrängt Driscoll andere?

Die Schlüsselposition, die Driscoll bekommen hat, führt zu Spekulationen über andere Vertreter aus Trumps Team. Vor allem die Rolle von Steve Witkoff, Trumps Sondergesandten unter anderem für Nahost und den Ukraine-Krieg, gerät in den Fokus.

Mehr zum Thema

Russland. Kiew: USA und Ukraine einig über Friedensplan

RusslandKiew: USA und Ukraine einig über Friedensplan

Trumps Friedensplan. Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»

Trumps FriedensplanRepublikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»

Europa. Ukraine unter Druck – US-Friedensplan auch Thema bei G20

EuropaUkraine unter Druck – US-Friedensplan auch Thema bei G20

