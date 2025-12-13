  1. Privatkunden
Sturz vom Dach Dank einer Ratte endet ein Fensterputz mit Schrecken

Nicole Agostini

13.12.2025

Sturz vom Dach: Dank einer Ratte endet ein Fensterputz mit Schrecken

Sturz vom Dach: Dank einer Ratte endet ein Fensterputz mit Schrecken

In Hertfordshire, Grossbritannien wird ein harmloser Fensterputz plötzlich zum tierischen Albtraum: Eine Ratte fällt vom Dach und die zwei Reinigungsfachkräfte reagieren panisch und instinktiv.

12.12.2025

In Hertfordshire, Grossbritannien, wird ein harmloser Fensterputz plötzlich zum tierischen Albtraum: Eine Ratte fällt vom Dach und die zwei Reinigungsfachkräfte reagieren panisch und instinktiv.

Nicole Agostini

13.12.2025, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Fensterreiniger und eine Fensterreinigerin in Hertfordshire, Grossbritannien, wurden bei der Arbeit von einer Ratte überrascht, die plötzlich vom Dach fiel.
  • Die Ratte rannte direkt auf den Mann zu – er reagierte panisch.
  • Der ganze Vorfall wurde von der Überwachungskamera, die im Innenhof montiert war, festgehalten.
Mehr anzeigen

Angst vor Ratten? Da bist du nicht die einzige Person, die in Panik ausbrechen würde, wenn sie eine grosse Ratte sehen würde. Und genau so fühlten sich zwei Fensterreiniger in Hertfordshire, Grossbritannien.

Als die zwei Reinigungsfachkräfte die Aussenfenster eines Hauses putzten, fiel plötzlich eine Ratte vom Dach und lief direkt auf den Mann zu. Er reagiert nicht erfreut. Was er aber dann noch machte, erfährst du im Video.

So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

Vor einem Flug mit dem Haustier gibt es viel zu beachten. blue News hat der Tierbetreuung am Flughafen Zürich einen Besuch abgestattet und zeigt dir, was zu tun ist, wenn dein vierbeiniger Freund mitreisen soll.

19.07.2024

