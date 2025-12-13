Sturz vom Dach: Dank einer Ratte endet ein Fensterputz mit Schrecken In Hertfordshire, Grossbritannien wird ein harmloser Fensterputz plötzlich zum tierischen Albtraum: Eine Ratte fällt vom Dach und die zwei Reinigungsfachkräfte reagieren panisch und instinktiv. 12.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Fensterreiniger und eine Fensterreinigerin in Hertfordshire, Grossbritannien, wurden bei der Arbeit von einer Ratte überrascht, die plötzlich vom Dach fiel.

Die Ratte rannte direkt auf den Mann zu – er reagierte panisch.

Der ganze Vorfall wurde von der Überwachungskamera, die im Innenhof montiert war, festgehalten. Mehr anzeigen

Angst vor Ratten? Da bist du nicht die einzige Person, die in Panik ausbrechen würde, wenn sie eine grosse Ratte sehen würde. Und genau so fühlten sich zwei Fensterreiniger in Hertfordshire, Grossbritannien.

Als die zwei Reinigungsfachkräfte die Aussenfenster eines Hauses putzten, fiel plötzlich eine Ratte vom Dach und lief direkt auf den Mann zu. Er reagiert nicht erfreut. Was er aber dann noch machte, erfährst du im Video.

