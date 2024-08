Fehlstart für olympische Drohnen-Shuttles: Darum durften die Flugtaxis doch nicht mit Passagieren abheben

Flugtaxis sollten während der Olympischen Spiele in Paris Passagiere transportieren. Doch daraus wurde nichts. Erst am letzten Tag konnte eines der Fluggeräte am Schloss von Versailles zu einem Testflug starten.

12.08.2024