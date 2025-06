Daniela Katzenberger hat wieder geheiratet

Daniela Katzenberger hat nochmals geheiratet. imago images/Future Image

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben in Las Vegas ihr Eheversprechen erneuert. Die intime Zeremonie fand acht Jahre nach ihrer ersten Hochzeit statt und war diesmal frei von Stress.

Die Feier war entspannt und kitschig, ganz nach ihren Vorstellungen.

Lucas rührte Daniela mit einem emotionalen Ehegelöbnis zu Tränen. Mehr anzeigen

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben in Las Vegas ihr Eheversprechen erneuert. Die Hochzeit fand bereits im Oktober 2024 statt, wie Katzenberger in ihrer Doku-Soap «Daniela Katzenberger» am 20. Juni ab 20.15 Uhr auf Vox verrät.

Die Entscheidung, das Ehegelöbnis zu erneuern, fiel aufgrund der stressigen Umstände ihrer ersten Hochzeit im Jahr 2016, die live im Fernsehen übertragen wurde.

Die zweite Hochzeit war eine intime Angelegenheit, bei der nur die engsten Familienmitglieder anwesend waren. Neben Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihrer Tochter Sophia war auch ein Elvis-Imitator Teil der Zeremonie, der den Song «Can't Help Falling in Love» sang. Katzenberger zeigte sich begeistert von der kitschigen Atmosphäre und betonte, dass die Feier genau ihren Vorstellungen entsprach.

Emotionales Ehegelöbnis

Lucas Cordalis rührte seine Frau mit einem emotionalen Ehegelöbnis zu Tränen: «Du bist und bleibst meine absolute Traumfrau. Und in Liebe geniesse ich jeden Tag mit dir. Du hast mir das absolut Schönste auf der Welt geschenkt – unsere Tochter», führt er im TV aus.

Katzenberger und Cordalis lernten sich ursprünglich bei den Dreharbeiten zu «The Biggest Loser» in Dubai kennen. Beide erinnern sich an das erste Treffen mit gemischten Gefühlen. Katzenberger beschreibt, wie sie sich ungeschminkt und müde fühlte, während Cordalis zunächst einen unfreundlichen Eindruck von ihr hatte.