Bis zu -29 Grad Celsius: Darum ist es aktuell extrem kalt in den USA Eindrückliche Bilder zeigen den teilweise zugefroreren Hudson River im US-Bundesstaat New York. Aktuell ist Nordamerika von einer Kältewelle betroffen, die vom Wetterphänomen arctic outbreak versursacht wird. 30.01.2026

Eindrückliche Bilder zeigen den teilweise zugefroreren Hudson River im US-Bundesstaat New York. Aktuell ist Nordamerika von einer Kältewelle betroffen, die vom Wetterphänomen arctic outbreak versursacht wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA sorgt ein arktischer Kälteeinbruch aktuell für Temperaturen von bis zu -29 Grad Celsius.

Der Hudson River in New York ist teilweise zugefroren. Das ist ein sichtbares Zeichen der extremen Kälte.

Seit Mitte Januar beeinflusst das Wetterphänomen arctic outbreak grosse Teile Nordamerikas massiv. Mehr anzeigen

Bis zu -29 Grad Celsius sinken derzeit die Temperaturen in den USA und der Hudson River im US-Bundesstaat New York ist teilweise zugefroren. Das sind alles Folgen des arctic outbreaks, ein Wetterphänomen, das seit Mitte Januar Nordamerika stark im Griff hat.

Erst kürzlich berichtete blue News über den extremen Wintereinbruch in den Staaten im Mittleren Westen, im Osten und im Süden

Im Video erfährst du alles über das arktische Wetterphänomen.

Mehr Videos aus dem Ressort