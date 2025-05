Darum ist Trumps Golden Dome eine gefährlich dumme Idee

Donald Trump präsentiert am 20. Mai im Weissen Haus seinen Plan für den Golden Dome: Auf dem KI-generierten Bild im Hintergrund werden die USA gleich von mehreren Seiten attackiert. Bild: Keystone

Mit dem Golden Dome will Donald Trump die USA vor Raketen-Attacken schützen. Doch der Schuss könnte nach hinten losgehen: Das Projekt gefährdet das Gleichgewicht der Kräfte und bietet keine finale Sicherheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump will in drei Jahren den Golden Dome aufbauen, der die USA vor Raketen-Angriffen schützen soll.

Damit geht eine Militarisierung des Weltraums einher, die bisher vertraglich verboten ist. Der Grund: Wenn Flugkörper im All abgeschossen werden, schaffen die Trümmer bleibende Probleme.

Gleichgewicht des Schreckens: Bisher haben Atomwaffen nukleare Mächte davon abgehalten, sich anzugreifen. Wird diese Balance durch eine neue Abwehr verändert, beginnt ein Rüstungswettlauf.

Selbst wenn Trump auf konventionelle Technik setzt, reicht die Produktion nicht aus, um das System in drei Jahren hochzuziehen. Und auch dann kann die Technik simpel überlastet werden. Mehr anzeigen

Donald Trump hat der Welt am 20. Mai eröffnet, den Golden Dome bauen zu wollen: 25 von insgesamt 175 Milliarden sind in seinem Budget für die Raketen-Abwehr vorgesehen, die innert drei Jahren aufgebaut werden soll.

Wie Israels Iron Dome in Israel soll das Schild die USA vor Raketen-Angriffen schützen – sogar Hyperschall-Flugkörper, die über 6200 Kilometer pro Stunde schnell sind, soll das neue System abfangen.

Das tönt zunächst ganz gut, doch auf den zweiten Blick hat Trumps Plan seine Tücken. Diese Gründe sprechen gegen das Projekt.

Militarisierung des Weltraums

Trump hat angekündigt, dass generische Raketen aus dem Weltraum geortet werden sollen. Das macht Sinn: In der Startphase sind diese Flugkörper am leichtesten zu entdecken und unschädlich zu machen.

Doch laut dem 78-Jährigen sollen die Raketen auch im All bekämpft werden – und das würde ein völlig neues Kapitel in der Kriegsführung aufschlagen. Bisher war die Militarisierung des Weltraums nämlich ein Tabu. Das Thema ist bereits im Kalten Krieg aufgekommen, als Raketen entwickelt worden sind, die Satelliten abschiessen können.

Eine F-15 der US Air Force führt am 13. September 1985 den ersten und einzigen US-Test einer Anti-Satelliten-Rakete durch: Sie zerstört den ausgedienten Satelliten P78-1. US Air Force

Das Problem: Wenn Flugkörper in der Schwerelosigkeit zerstört würden, bildet sich eine Trümmerwolke, die um die Erde kreist und deren Kleinteile drohen, andere Satelliten zu beschädigen. Die Supermächte haben deshalb in den 60er Jahren den Weltraumvertrag ratifiziert, der die Militarisierung des Alls untersagt.

Gemäss dem Vertrag haften Staaten auch für Schäden, die durch von ihnen in den Weltraum gebrachte Objekte verursacht werden. Die Vereinbarung würde hinfällig werden, wenn Trump den Golden Dome so errichtet, wie er es angekündigt hat.

Gleichgewicht des Schreckens

Eigentlich haben die USA ja schon einen Golden Dome: Amerikas Abwehrschild ist sein Atomwaffen-Arsenal. Bisher war ein Nuklearangriff auf die Vereinigten Staaten ausgeschlossen, weil dies einen Gegenschlag auslöst, der das eigene Land auslöschen kann.

Mutual Assured Destruction heisst das Konzept im Englischen – treffend abgekürzt MAD. Dieses Gleichgewicht des Schreckens lebt davon, dass die Seite, die einen Atomkrieg beginnt, garantiert selbst zerstört wird. Weil die entsprechenden Mächte eine mehrfache Kapazität haben, die Welt mit Atomwaffen zu zerstören, lohnt sich ein Angriff auf sie nicht – selbst wenn ein Teil des Arsenals bei einem Erstschlag getroffen wird.

Hat ein Land «nur» landbasierte Atomwaffen, steigt das Risiko eines Angriffs einer anderen Nuklearmacht. Erst die Fähigkeit zum Zweitschlag macht die Abschreckung perfekt – wenn also ein Angriff auf die Nation von U-Booten mit Interkontinentalraketen gerächt werden könnte. Im Bild die britische HMS Vanguard. Bild: Keystone

Eine Studie kommt 2009 zu dem Schluss, dass Kernwaffen strategische Stabilität fördern und grössere Kriege verhindern. Konflikte mit niedriger Intensität betrifft das aber nicht. Hat ein Staat Atomwaffen und der andere nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Krieges nach einer Eskalation.

Würde nun die Atommacht USA das Gleichgewicht des Schreckens verändern, indem sie sich für Atomraketen unangreifbar machte, müssten andre Staaten nachrüsten. Die Folgen sind kaum absehbar: Es könnte ein anderes System erfunden werden, Atomwaffen an ihr Ziel zu bringen – oder eine gänzlich neue Art von Massenvernichtungswaffe.

Ein Beispiel dafür ist Israels Iron Dome, der nicht verhindern konnte, dass Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 mit Gleitschirmen über die Grenze geflogen sind, um zu morden.

Produktiongrenzen und Überlastung

Der Golden Dome setzt auf Zukunftstechnik, die noch gar nicht erprobt worden ist. Doch auch wenn man das nimmt, was schon auf dem Markt ist, ist Trumps Raketenschild keine gute Idee, erklärt der Militär-Experte Ryan McBeth. Und in drei Jahren ist das Ganze auch mit konventionellen Mitteln nicht zu schaffen.

Test-Abschuss einer THAAD-Rakete. Bild: U.S. Department of Defense

So werde zum Abfangen gegnerischer Interkontinentalraketen derzeit auf das System Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) gesetzt. Es deckt einen Bereich von 200 Kilometern und kostet ein bis zwei Milliarden Dollar. Würde man die Batterien nur am Rand der USA platzieren, bräuchte man laut McBeth rund 37 solcher Einheiten.

Wenn man eine Milliarde pro System veranschlagt und einige davon in der Hinterhand behält – für Wartung oder Lücken im Abwehrschild – kommt man auf Kosten von 37 bis 74 Milliarden Dollar, die man von den 175 Milliarden abziehen muss, die Trump für den Golden Dome veranschlagt.

So funktioniert THAAD. DPA

«Wenn man existierende Technologie benutzt, kann man es in der Theorie schaffen», führt der US-Veteran aus. In der Praxis würde es jedoch eng werden: Um ein Radar für das Flugabwehrsystem Patriot zu bauen, müsste man zwei Jahre lang auf die Teile warten, um es in einem Jahr zusammenzubauen, so McBeth.

Es sei daher nicht realistisch, innert drei Jahren 37 THAAD-Syteme oder ein Äquivalent aufzustellen. Allenfalls liesse sich in dieser Zeit ein Bereich wie etwa die Westküste der USA abdecken. Der Schutz ist allerdings nicht wasserdicht: Eine THAAD-Batterie habe 48 Raketen. Wenn man 49 Projektile abfeuert, wird das Abfangsystem überlastet.

