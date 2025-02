Chinesisches Neujahrsfest: 5 Fakten für dich Am 29. Januar 2025 beginnt das chinesische Neujahrsfest, eine wichtige Feier im Mondkalender. Dieses Jahr wird im Zeichen der Hölzernen Schlange stehen. 04.02.2025

Millionen Menschen feiern weltweit das Chinesische Neujahr. blue News verrät dir 5 Fakten über das bedeutendste Fest in China, die du nicht wusstest.

Selena Bao

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In China sind Feuerwerk und Böller unverzichtbar, da sie böse Geister vertreiben und Glück für das neue Jahr bringen sollen.

Dumplings sind ein traditionelles Neujahrsgericht und bringen Reichtum, da sie alten chinesischen Goldbarren ähneln.

Ungerade Geldbeträge verschenken bringt an Neujahr Unglück! Mehr anzeigen

Während die Schweiz schon seit Wochen im neuen Jahr angekommen ist, beginnt in China das grosse Feiern erst jetzt: Das Chinesische Neujahr – auch Frühlingsfest genannt – startet am 10. Februar und dauert ganze 15 Tage. Es ist das wichtigste Fest in China und bringt Millionen Menschen zusammen.

Zum Jahreswechsel knallt es in China gewaltig. Feuerwerk und Böller sollen nicht nur für eine spektakuläre Show sorgen, sondern auch böse Geister vertreiben und Glück fürs neue Jahr bringen.

Essen spielt eine zentrale Rolle. Besonders beliebt sind «Jiaozi», traditionelle Dumplings, die an alte Goldbarren erinnern und daher für Wohlstand und Glück stehen.

Wer zum Neujahr Geld verschenkt, sollte aufpassen: Ungerade Beträge gelten als schlechtes Omen. Traditionell werden Banknoten in roten Umschlägen – den sogenannten «Hongbao» – überreicht, um Glück zu bringen.

Die Feiertage sind für viele die einzige Möglichkeit, ihre Familien zu besuchen. In diesen Wochen finden über neun Milliarden Reisen statt – eine gigantische Völkerwanderung, die Bahnhöfe, Flughäfen und Strassen an ihre Grenzen bringt.

Die ganze Welt feiert mit

Das chinesische Neujahr wird längst nicht nur in China gefeiert. Weltweit, von New York bis Sydney, finden grosse Paraden und Festlichkeiten statt. Besonders in Städten mit grossen chinesischen Gemeinschaften wird das neue Jahr mit Löwentänzen, Feuerwerk und traditionellen Speisen begrüsst.

Wer mitfeiern will, sollte Durchhaltevermögen mitbringen – das Fest dauert volle zwei Wochen.