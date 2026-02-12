  1. Privatkunden
Süss und schlau Darum kuscheln diese Seekühe in Florida

Nicole Agostini

12.2.2026

Süss und schlau: Darum kuscheln diese Seekühe in Florida

Süss und schlau: Darum kuscheln diese Seekühe in Florida

Dicht an dicht schweben mehrere Seekühe in den Gewässern von Florida. Es sieht wie ein Massenkuscheln aus. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Verhalten? Kuscheln sie auch wirklich?

12.02.2026

Dicht an dicht schweben mehrere Seekühe in den Gewässern von Florida. Es sieht wie ein Massenkuscheln aus. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Verhalten? Kuscheln sie auch wirklich?

Nicole Agostini

12.02.2026, 19:10

Ein geselliges Kuscheln unter Seekühen. Dieses einmalige Ereignis kannst du im Eco-Discovery-Center Manatee Lagoon in Florida beobachten: kostenlos und ohne die Tiere dabei zu stören.

Eine Augenzeugin sagt, sie habe an einem Tag 261 Seekühe gesehen. Auch eine Webcam gewährt Einblicke unter Wasser.

Doch wieso versammeln sich die Seekühe in dieser Lagune? Und: Kuscheln sie wirklich oder steckt ein anderer Grund dahinter? Die Antworten findest du im Video.

Kälte-Schock in Florida: Grüne Leguane fallen plötzlich aus den Bäumen – Behörden greifen ein

Kälte-Schock in Florida: Grüne Leguane fallen plötzlich aus den Bäumen – Behörden greifen ein

Was aussieht wie ein Massensterben, ist die Folge tiefer Temperaturen. In Florida gerieten etliche grüne Leguane in eine Art Kältestarre und stürzten aus den Bäumen. Die Tiere gelten als invasive Art und wurden zur Bekämpfung eingesammelt.

05.02.2026

