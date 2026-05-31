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Seltenes Naturschauspiel in Japan Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Nicole Agostini

31.5.2026

Seltenes Naturschauspiel in Japan: Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Seltenes Naturschauspiel in Japan: Darum leuchten diese Meereswellen nachts intensiv blau

Blaue Meereswellen – echt oder fake? In den sozialen Medien erscheinen derzeit zahlreiche Videos von blau leuchtenden Meereswellen in Japan. Was hinter diesem seltenen Naturspektakel steckt, erfährst du im Video.

29.05.2026

Blaue Meereswellen – echt oder fake? In den sozialen Medien erscheinen derzeit zahlreiche Videos von blau leuchtenden Meereswellen in Japan. Was hinter diesem seltenen Naturspektakel steckt, erfährst du im Video.

Nicole Agostini

31.05.2026, 16:30

In Südjapan beobachten derzeit Spaziergänger*innen an der Atsumi-Bucht im Süden Japans ein seltenes Naturphänomen. Die Meereswellen leuchten nachts in einem intensiven Blau.

Was der Grund dafür ist, erfährst du im Video.

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09.01.2024

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