Darum sind die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA gescheitert

«Überzogene Forderungen»: Vorerst keine Einigung zwischen USA und Iran Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans sind ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. 12.04.2026

Die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und Iran haben sich zerschlagen. Beide Seiten beharren auf Maximalforderungen und sehen sich selbst im Vorteil – mit gefährlichen Folgen für die Region und die Weltwirtschaft.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs im Iran sind gescheitert.

Die Regierungen der USA und des Irans sind nicth von ihren Forderungen aberückt, die die jeweils andere Seite als inakzeptabel bezeichnet hat.

Beide Seiten misstrauen einander und sehen sich als Sieger im Krieg. Mehr anzeigen

Die Verhandlungen zur Beendigung der Kampfhandlungen im Iran und dem Nahen Osten zwischen dem Iran und den USA sind gescheitert. Nach 21 Stunden der Gespräche hat Vize-Präsident JD Vance in den frühen Morgenstunden in Islamabad bekannt gegeben, dass sich die beiden Parteien nicht einig geworden seien. Beide Delegationen haben Pakistan verlassen.

Das sind die Gründe:

Maximalforderungen auf beiden Seiten

Dass Delegationen mit Maximalforderungen in Verhandlungen gehen, ist normal. Bei erfolgreichen Gesprächen finden sich die Parteien irgendwo dazwischen. Das war in Islamabad nicht so.

Die USA fordern vom Iran eine langfristige Garantie, keine Atomwaffen zu entwickeln. Der Iran hat zwar nie offiziell bestätigt, Nuklearwaffen bauen zu wollen, will sich aber das Recht nicht nehmen lassen, Uran anzureichern. Der Wert, den die atomare Abschreckung hat – siehe Nordkorea – ist gerade für die Regierung in Teheran mit den Angriffen der USA und Israels offensichtlicher denn je.

Zudem fordert Teheran von den USA die Aufhebung von Sanktionen und Reparationszahlungen für die Schäden, die diese mit ihren Angriffen im Land angerichtet haben.

Die Strasse von Hormus, die Iran kurz nach Beginn der US-israelischen Angriffe faktisch gesperrt hat, ist ein zentraler Streitpunkt. Washington fordert Teheran auf, diese bedingungslos freizugeben. Die Meerenge, durch die ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und viele Warentransporte geschifft werden, ist jedoch der grösste Trumpf in der Hand der Mullahs. Sie können damit die ganze Welt für die Angriffe auf ihr Land mitbezahlen lassen – indem die Energiepreise steigen und als Folge davon die Inflation zunimmt. Diesen strategischen Hebel werden sie kaum ohne Gegenleistung aus der Hand geben.

Vize-Präsident Vance erklärte nach dem Ende der Gespräche, «Sie [die Iraner] haben sich entschieden, unsere Bedingungen nicht zu akzeptieren.»

🚨 Vance: U.S. leaves Pakistan talks without agreement after 21 hours



Speaking after marathon negotiations in Islamabad, Vice President JD Vance outlined the outcome and U.S. position, saying Washington has shared with Iran its “final and best offer” on “a method of… pic.twitter.com/nim0r9YEFh — Drop Site (@DropSiteNews) April 12, 2026

Das iranische Aussenministerium meldete: «Der Erfolg dieses diplomatischen Prozesses hängt von der Ernsthaftigkeit und dem guten Willen der Gegenseite ab, davon, dass sie von überzogenen Forderungen und unrechtmässigen Forderungen Abstand nimmt, sowie von ihrer Anerkennung der legitimen Rechte und Interessen des Iran.»

دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدی‌ها و بدسگالی‌های آمریکا را فراموش نکرده و نمی‌کنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.



امروز روز پر کار و طولانی برای هیات نمایندگی جمهوری… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 12, 2026

Beide fordern gegenseitig voneinander, ihre Bedingungen anzunehmen, und bezeichnen jene der Gegenseite als inakzeptabel. Vance machte das mit der Aussage klar, dass die präsentierten Punkte das letzte Angebot der USA darstellten.

Gegenseitiges Misstrauen

Beide Seiten haben wenig dafür getan, dass ein Minimum an Vertrauen entstehen konnte. Die USA haben bis kurz vor den ersten Angriffen Ende Februar mit dem Iran verhandelt, während die Vorbereitungen auf Hochtouren liefen und wohl die letzten Details für den Schlag gegen Revolutionsführer Khamenei mit der israelischen Armee finalisiert wurden.

Die Führung des Iran hält sich alle Optionen offen, den Nahen Osten und die Weltwirtschaft zu schädigen.

Präsident Trump hat in den letzten Tagen wiederholt klargemacht, dass es für ihn keine Rolle spiele, welches Ergebnis die Verhandlungen hervorbrächten. Sollte der Iran keinen Deal akzeptieren, würde dessen Zerstörung weitergehen und dessen Führung getötet werden.

Trump:



We are in very deep negotiations with Iran. We win regardless. pic.twitter.com/btMh934pWr — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

Beide Seiten sehen sich als Sieger

Eine alte Erkenntis aus Verhandlungen zur Beendigung von Kriegen ist, dass ein Erfolg dann wahrscheinlich wird, wenn der bewaffnete Konflikt ein für beide Seiten schmerzhaftes Patt erreicht hat. Das ist im Iran nicht der Fall.

Die USA wiederholen seit Wochen, sie hätten den Iran besiegt, dessen militärische Fähigkeiten praktisch eliminiert und seine Führung ausgelöscht.

Der Iran sieht sich ebenfalls als Sieger, weil er weiterhin in der Lage ist, Raketen auf seine Nachbarländer und die US-Streitkräfte in der Region zu schiessen und zudem die Strasse von Hormus zu blockieren sowie hohe Gebühren für die Durchfahrt zu verlangen.

Damit zeigt er auch, dass die Führung handlungsfähig ist, auch wenn das Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei seit seiner Amtsübernahme noch nie sichtbar aufgetreten ist und immer wieder wichtige Entscheidungsträger in Politik, Armee und Geheimdiensten durch Militärschläge getötet werden.

Israel als Störfaktor

Im Vorfeld der Verhandlungen war erwartet worden, dass Israels Krieg gegen den Verbündeten des Irans im Libanon, die Hisbollah, zu einem Knackpunkt der Verhandlungen werden würde. Dieser ging auch nach der Waffenruhe weiter. Für Teheran gehört dieser Konflikt aber zu den Bedingungen der Kampfpause, während Washington diesen nach der Einigung ausklammerte und Israel damit unausgesprochen die Erlaubnis erteilte, die Hisbollah im Libanon weiter anzugreifen.

Nach den gescheiterten Verhandlungen in Islamabad war von diesem Punkt kaum noch die Rede. Dieser wäre wohl erst zum Problem geworden, wenn sich die USA und der Iran in den anderen Streitfragen näher gekommen wären.

Wie geht es jetzt weiter?

Bislang hat weder die iranische noch die US-Regierung den Waffenstillstand gekündigt. Dass diese nach dem Versagen der Diplomatie noch lange hält, ist jedoch gelinde gesagt unsicher.

Zwei Zerstörer der US-Marine sind am Tag der Verhandlungen laut dem US Central Command durch die Strasse von Hormus gefahren, um Seeminen zu räumen. Dabei haben sie eine iranische Überwachungsdrohne abgeschossen. Die USA wollen damit demonstrieren, dass zivile Schiffe die Meerenge passieren können. Diese gehen bislang nicht darauf ein.

Damit entspannt sich die Lage auf dem Weltmarkt nicht. Die Menschen werden es an der Tankstelle spüren, wo die Benzinpreise hoch bleiben. Das Gleiche gilt für den Gasmarkt. Letztlich wirken sich Energiepreise auf sehr viele Güter aus, die transportiert oder unter unter hohem Energieaufwand produziert werden.

Obschon beide Seiten unter dem Konflikt leiden, erwartet kein Beobachter, keine Beobachterin, dass sie bald einen weiteren Anlauf zu einer Verhandlungslösung nehmen werden. Zu weit liegen die Positionen auseinander und zu gross ist das gegenseitige Misstrauen.

Mit Material der SDA.