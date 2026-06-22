Darum tappt Putins Luftabwehr immer wieder in Kiews fliegende Fallen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Täuschen, tricksen, treffen Darum tappt Putins Luftabwehr immer wieder in Kiews fliegende Fallen

Andreas Fischer

22.6.2026

Raffinerie steht in Flammen: Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz

Raffinerie steht in Flammen: Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz

Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine der wichtigsten Ölraffinerien der russischen Hauptstadt getroffen worden.

18.06.2026

Russlands Luftabwehr galt einst als unüberwindbar. Doch diese Zeiten sind vorbei: Immer wieder schlagen ukrainische Drohnen tief im Hinterland ein. Wie gelingt das? Ein Überblick.

Andreas Fischer

22.06.2026, 19:29

22.06.2026, 19:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russlands Luftverteidigung ist unter Dauerdruck der Ukraine – und scheitert immer wieder.
  • Die Ukraine nutzt eine Kombination aus grossen Drohnenschwärmen, Täuschungsdrohnen, KI-gestützter Planung und gezielten Angriffen auf kritische Infrastruktur.
  • Damit gelingt es Kiew immer wieder, Russlands moderne Abwehrsysteme zu überlasten oder zu zerstören.
Mehr anzeigen

Es ist nicht allzu lange her, dass Angriffe auf Ziele tief im russischen Hinterland als Ausnahme galten. Doch heute erreichen ukrainische Drohnen regelmässig Raffinerien, Militäranlagen und sogar Öllager in Moskau. Die Explosionen weit entfernt von der Front erschüttern Putins Reich nachhaltig.

Ukraine-Ticker. Fabrik in Russland brennt nach Raketenangriff +++ Lage auf Krim spitzt sich zu

Ukraine-TickerFabrik in Russland brennt nach Raketenangriff +++ Lage auf Krim spitzt sich zu

Und sie werfen Fragen auf: Warum ist Kiew so erfolgreich? Macht Russland alles falsch? Oder macht die Ukraine vieles richtig? Hier ist ein Überblick, warum Moskaus Luftverteidigung derzeit massive Probleme hat.

Ist Russlands Luftverteidigung wirklich so schlecht?

Ganz schlecht ist die Luftverteidigung nicht. Russland verfügt über leistungsfähige Abwehrsysteme wie S-400, S-300 und Pantsir-S1. In der Tat werden laut «Business Insider» die meisten ukrainischen Drohnen abgefangen. Das Problem ist jedoch die schiere Grösse: Mit 17 Millionen Quadratkilometern ist Russland das mit Abstand grösste Land der Erde. Die Schweiz etwa passt etwa 414 Mal in das Land. Ein Abwehrnetz in der Grössenordnung hat fast schon zwangsläufig Lücken.

Kommt hinzu, dass Russland nicht nur Ölraffinerien, Flugplätze und Rüstungsbetriebe schützen muss, sondern auch die eigenen Truppen an der Front und die annektierte Halbinsel Krim. Nicht zuletzt wegen dieser Herausforderungen gerät die Hauptstadt Moskau immer häufiger ins Visier, und haben ukrainische Drohnen selbst in St. Petersburg, 2500 Kilometer von der Grenze entfernt, Ziele angegriffen.

🔥 St. Petersburg oil terminal was attacked. 1/3

[image or embed]

— MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 3. Juni 2026 um 09:00

Warum schaffen es ukrainische Drohnen trotzdem durch die russische Abwehr?

Die Ukraine setzt zunehmend auf sogenannte Sättigungsangriffe. Dabei werden viele Drohnen gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen gestartet. Die Luftverteidigung muss dann entscheiden, welche Ziele sie bekämpft und welche nicht.

Krieg in der Ukraine

Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Selbst wenn 95 Prozent der Angreifer abgeschossen werden, können wenige verbleibende Drohnen ausreichen, um eine Raffinerie, ein Treibstofflager oder eine Fabrik zu treffen. Die Angriffe auf die Moskauer Raffinerie im Juni gelten als Beispiel für diese Strategie.

Warum greift die Ukraine immer Raffinerien an, aber kaum andere Infrastruktur wie Brücken?

Dass die Ukraine ihre Angriffe im russischen Hinterland vor allem auf die Ölindustrie konzentriert hat einen einfachen Grund. Für weit entfernte Ziele stehen Kiew vor allem Drohnen mit vergleichsweise kleinen Sprengköpfen zur Verfügung. Statt schwer zerstörbare Fabriken oder Brücken anzugreifen, zielt die Ukraine deshalb auf Raffinerien und Treibstofflager. Diese sind wirtschaftlich und militärisch ebenfalls wichtig, werden aber oft weniger gut geschützt.

Raffinerie brennt. Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft – Selenskyjs Angriff auf Moskau als Denkzettel für Putin

Raffinerie brenntÖltank fliegt wie Spielzeug in die Luft – Selenskyjs Angriff auf Moskau als Denkzettel für Putin

Um maximalen Schaden zu erreichen, nehmen die Drohnen mittlerweile komplexe Verarbeitungseinheiten in den Raffinerien ins Visier. Die sind schwer zu reparieren und benötigen häufig Ersatzteile aus dem Ausland. Laut Bloomberg ist die russische Benzinproduktion dadurch bereits deutlich gesunken.

Schwarzer Rauch über Moskau nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Raffinerie am 18. Juni 2026.
Schwarzer Rauch über Moskau nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Raffinerie am 18. Juni 2026.
Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Welche Rolle spielen Täuschungsdrohnen?

Nach Angaben ukrainischer Militärvertreter schickt Kiew bei manchen Angriffen Hunderte sogenannte Decoy Drones (Täuschungsdrohnen) vor den eigentlichen Angriffsdrohnen los. Diese Drohnen sind teilweise unbewaffnet und dienen nur dazu, Radare auszulösen, Flugabwehrraketen zu verschwenden und Schwachstellen in der Verteidigung sichtbar zu machen.

Teilweise tragen auch die Täuschungsdrohnen kleine Sprengladungen und können Luftabwehrstellungen beschädigen, erklärt die «Kyiv Post». Einige strahlgetriebene Drohnen, können auf dem Radar sogar Marschflugkörper imitieren. Die eigentlichen Angriffsdrohnen folgen erst in einer weiteren Welle. Dann hat Russland aber schon grosse mengen teurer Abfangmunition verfeuert – und die Stellungen seiner Radar- und Abwehranlagen preisgegeben.

Wieviel KI steckt in Kiews Drohnenangriffen?

Ukrainische Geheimdienstvertreter berichten von KI-gestützten Systemen, die grosse Drohnenschwärme koordinieren und Flugrouten dynamisch anpassen können. Ziel ist es, russische Radare zu umgehen, Angriffe zu synchronisieren und Lücken im Verteidigungsnetz auszunutzen. Dadurch wird es für die russische Luftabwehr schwieriger, den Überblick zu behalten.

Verliert Russland nun die Kontrolle über seinen Luftraum?

Nicht unbedingt. Die russische Luftverteidigung schiesst weiterhin einen grossen Teil der Angreifer ab. Die jüngsten Erfolge der Ukraine zeigen aber, dass selbst stark geschützte Regionen nicht unangreifbar sind.

Für Moskau ist das vor allem ein politisches Problem, weiss die französische «Le Monde»: Jeder Einschlag in Moskau, auf der Krim oder in wichtigen Industrieanlagen beschädigt das Bild einer allmächtigen Verteidigung und zwingt Russland, immer mehr Ressourcen für den Schutz des Hinterlands einzusetzen.

Mehr zum Thema

Erstes Drohnenbataillon. So will Pfister die Schweizer Armee gegen Putin rüsten

Erstes DrohnenbataillonSo will Pfister die Schweizer Armee gegen Putin rüsten

BBC-Recherche enthüllt. Moskau steckt hinter Starmer-Brandanschlägen

BBC-Recherche enthülltMoskau steckt hinter Starmer-Brandanschlägen

Probleme hinter der Front. 3 Punkte, weshalb es für Putin gerade gar nicht gut läuft

Probleme hinter der Front3 Punkte, weshalb es für Putin gerade gar nicht gut läuft

Meistgelesen

Darum tappt Putins Luftabwehr immer wieder in Kiews fliegende Fallen
EWZ will Anzeige gegen Limmat-Springer erstatten
Sie wollen Platz machen für Familien – doch ihre Häuser will niemand
Argentinien führt dank Messi – kann Österreich nach der Pause reagieren?
Lösen ausgerechnet chinesische Autos unser Parkhaus-Problem?