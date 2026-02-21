Darum will Donald Trump die Wahlen zur Chefsache machen

US-Präsident Trump sieht überall Wahlbetrug – und will die Durchführung der Wahlen von den Bundesstaaten ins Weisse Haus verlagern. Matt Rourke/AP/dpa

Die Durchführung von Wahlen liegt in den USA bei den Bundesstaaten. Das Weisse Haus will das ändern – und beruft sich dabei auf Wahlbetrug, für den es in diesem Umfang bislang keine Beweise vorgelegt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump mobilisiert immer mehr Kräfte, um Fälle von Wahlbetrug aufzudecken. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass dieser eine für das Ergebnis einer Wahl relevante Tragweite erreicht hätte.

Zukünftig sollen US-Amerikaner*innen nur noch mit gültigem Ausweis wählen können.

Die Verantwortung für die Ausführung von Wahlen will Trump den Bundesstaaten entziehen und sie in die Hände des Bundes legen. In diesem Fall lägen sie in der Hand von dem Weissen Haus nahestehenden Beamten.

Bei beiden Vorhaben hat Trump mit Widerstand zu kämpfen, auch in den eigenen Reihen. Notfalls will er sie mit einem präsidentiellen Dekret durchsetzen. Mehr anzeigen

Auch über ein Jahr nach Antritt seiner zweiten Amtszeit ist Donald Trump davon überzeugt, 2020 Opfer von Wahlbetrug geworden zu sein. Um das zu beweisen, setzt der US-Präsident neben dem Justizministerium nun auch das Ministerium für Innere Sicherheit ein, um bundesweit illegal abgegebene Stimmen ausfindig zu machen.

Das geht aus einer internen Mitteilung einer dem Ministerium für Innere Sicherheit unterstehenden Behörde hervor, die der «New York Times» vorliegt. Demnach sind alle Angestellten dazu angehalten, «alle offenen und geschlossenen Fälle von Wahlbetrug» zu überprüfen, die von Immigranten begangen wurden, die, bevor sie US-Bürger wurden oder sich für eine Wahl registriert haben.

Rational betrachtet mutet es seltsam an, dass das Weisse Haus die Bekämpfung von Wahlbetrug so sehr priorisiert. Dafür sind die Anzeichen, dass dieser eine besonders grosse Rolle in vergangenen Wahlen gespielt hat, schlicht zu gering.

Wenige Betrugsfälle nachgewiesen

Bisherige Bemühungen der Administration, weittragenden Wahlbetrug aufzudecken, trugen nämlich bislang nur sehr wenige Früchte. Etwa 10'000 Registrierungen zur Wahl sind von Beamten an die zuständigen Behörden zur weiterführenden Prüfung weitergeleitet worden. Bei 49,5 Millionen registrierten Wähler*innen entspricht das einem Anteil von nur etwa 0,02 Prozent.

Die Regierung stösst bei ihrem Vorhaben jedoch auch wiederholt auf Widerstand von den Behörden der betroffenen Bundesstaaten wie Michigan, Minnesota und Kalifornien, auf deren Kooperation sie rechtlich angewiesen ist – noch. Dagegen geht sie bislang erfolglos vor Gericht vor. In Louisiana, Ohio und Texas kooperierten die Behörden ohne Probleme.

Auf Konfrontationskurs mit den Werten der eigenen Partei

Dass Trump nun den Druck erhöht, kommt nicht von ungefähr. Denn die Erhöhung der Priorität in dieser Sache hängt nicht nur mit der in der Vergangenheit liegenden vorletzten Wahl zusammen, die der Republikaner an den Demokraten Joe Biden verlor: Der Präsident denkt in diesem Zusammenhang auch an die Zukunft – und zwar die unmittelbare.

Denn im November stehen in den USA die Zwischenwahlen an – und bis dahin möchte Trump dafür gesorgt haben, dass die Durchführung von Wahlen nicht mehr den einzelnen Bundesstaaten obliegt. Nach Trumps Vorstellung soll zukünftig der Bund verantwortlich sein.

Dieser offensichtliche Bruch mit der politischen Philosophie seiner Partei – die Republikaner setzen sich traditionell dafür ein, die Rechte der Staaten gegenüber denen des Bundes zu stärken – wird damit begründet, dass eine wirklich faire Durchführung der Wahl aktuell nicht gewährleistet wäre.

Eine solche möchte das Weisse Haus durch die Einführung einer Ausweispflicht bei der Stimmabgabe erreichen. «Man braucht einen Ausweis, um Alkohol zu kaufen. Man braucht einen Ausweis, um in eine Bücherei zu gehen und sich ein Buch anzusehen. Also glaubt der Präsident, dass man auch einen Ausweis haben sollte, «um in unserer Nation an Wahlen teilzunehmen», sagte Karoline Leavitt, Pressesprecherin des Weissen Hauses.

Bereits 2025 hat das Abgeordnetenhaus einem ähnlichen Gesetzesentwurf zugestimmt. Im Senat ist es bislang nicht gelungen, das Gesetz durchzubringen, obwohl die Republikaner auch dort die Mehrheit stellen.

Notfalls macht es Trump ohne den Kongress

Doch Donald Trump hat bereits signalisiert, dass sein Vorhaben, an der mangelnden Unterstützung des Kongresses nicht scheitern soll. Auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social hat er verkündet, dass die Ausweispflicht bei den Zwischenwahlen gelten werde, «ob der Kongress dem zustimmt oder nicht». Dies würde auf der Grundlage «juristischer Gründe» geschehen, die er «bald in Form einer Präsidentenverfügung» vorlegen wolle.

Für Kritiker*innen ist klar: Mit diesem Schritt möchte Trump sicherstellen, dass die Wahl in Händen von Bundesbeamten liegt, die dem Weissen Haus nahestehen. Ministerin für Heimatschutz Kristi Noem schien Befürchtungen, der Kampf gegen Wahlschwindel sei ein Vorwand für die Regierung, Kontrolle auch über die Ergebnisse der Wahlen zu gewinnen, zu bestätigen. Zuletzt sagte sie, man wolle «sicherstellen, dass die richtigen Leute wählen, um die richtigen Anführer*innen zu wählen, um dieses Land anzuführen».

Unpopulär wäre die Einführung einer Ausweispflicht wohl nicht. 60 Prozent der Amerikaner*innen sind laut einer Umfrage des Pew Research Centers stark dafür, weite 23 Prozent tendieren zumindest zur Zustimmung. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2024 besitzen jedoch nur 46 Prozent der registrierten Wähler*innen einen gültigen Pass.

Trumps Zustimmungswerte sind indessen alles andere als rosig. Machen die Demokraten den Republikanern allzu viele Sitze im Kongress streitig, wird der Präsident grössere Schwierigkeiten bekommen, seine Vorhaben im Kongress durchzusetzen. Schon jetzt kommen ihm republikanische Abweichler*innen immer öfter in die Quere.