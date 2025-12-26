  1. Privatkunden
Erfolgsglaube trifft Wahlrealität Darum wird 2026 zum Testjahr für Trump

Gabriela Beck

26.12.2025

US-Präsident Donald Trump beim Weihnachtsessen in seinem Mar-a-Lago Club, am Mittwoch 24. Dezember 2025, in Palm Beach, Florida.
US-Präsident Donald Trump beim Weihnachtsessen in seinem Mar-a-Lago Club, am Mittwoch 24. Dezember 2025, in Palm Beach, Florida.
KEYSTONE/Alex Brandon

Trump inszeniert Amerika im Dauerjubel. Doch unter dem Feuerwerk aus Patriotismus und Selbstlob gärt der Zweifel – im November entscheidet sich, ob die Show trägt oder der Applaus verstummt.

Redaktion blue News

26.12.2025, 23:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump sieht sich 2025 auf Erfolgskurs, doch Wahlerfolge der Demokraten und wachsende Unzufriedenheit über Preise und Abschiebepolitik setzen ihn zunehmend unter Druck.
  • Die anstehenden Zwischenwahlen im November gelten als zentraler Stimmungstest, zumal die Republikaner im Kongress nur knappe Mehrheiten halten.
  • Parallel rücken Trumps Alter, mögliche Nachfolger und sogar Spekulationen über einen dritten Anlauf trotz Verfassungsverbots stärker in den Fokus.
Mehr anzeigen

Für US-Präsident Donald Trump ist 2025 alles nach Plan gelaufen, zumindest wenn man dem Mann im Weissen Haus glaubt. Die US-Wirtschaft brummt, die Bürger lieben ihn und seine Regierung spurt, so sieht es Trump. Spätestens bei den Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr wird sich herausstellen, ob seine Rechnung aufgeht. Auf Kritik reagiert der bald 80-Jährige zunehmend dünnhäutig.

«Shock and Awe» (etwa: Schrecken verbreiten und Furcht einflössen) laute Trumps Machtrezept, sagt William Galston von der Denkfabrik Brookings Institution, der früher Präsident Bill Clinton beraten hat. Das habe seit Trumps erneutem Amtsantritt am 20. Januar zunächst weitgehend funktioniert. «Aber ich habe das Gefühl, dass Schrecken und Furcht nachlassen.»

Demokraten gewinnen in Virginia, New Jersey und Florida

Darauf weisen eine Reihe von Wahlsiegen der Demokratischen Partei hin. Sie triumphierten mit ihrem linksgerichteten Newcomer Zohran Mamdani nicht nur bei der Bürgermeisterwahl in New York, sondern gewannen auch die Gouverneurswahlen in den östlichen Bundesstaaten Virginia und New Jersey. Eine Demokratin eroberte sogar erstmals seit fast 30 Jahren das Rathaus von Miami im Bundesstaat Florida, wo Trumps Residenz Mar-a-Lago liegt.

Republikaner geraten aneinander. Wer wird Trumps Thronerbe? Chaos statt Schulterschluss bei US-Konservativen

Republikaner geraten aneinanderWer wird Trumps Thronerbe? Chaos statt Schulterschluss bei US-Konservativen

Die Demokraten profitierten nach Einschätzung von Ökonomen von wachsender Frustration über steigende Preise und Trumps Abschiebepolitik, die hunderttausende Jobs vernichtet hat. Der Präsident konterte Mitte Dezember mit einer Rede an die Nation, in der er seine Erfolge anpries. Die USA stünden im kommenden Jahr vor einem Wirtschaftsboom, «wie ihn die Welt noch nie gesehen hat», behauptete er.

Brot, Spiele und Zwischenwahlen

Um die Massen gewogen zu stimmen, setzt Trump auf die altrömische Strategie «Brot und Spiele». Im Juni und Juli richten die USA mit Mexiko und Kanada die Fussball-Weltmeisterschaft aus. Am 4. Juli begehen die Vereinigten Staaten zudem den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit, in Washington ist eine Feier im XXL-Format geplant.

Weihnachtsansprache in voller Länge. «König Donny der Achte»: Jimmy Kimmel attackiert Trump und warnt vor Demokratie-Zerfall

Weihnachtsansprache in voller Länge«König Donny der Achte»: Jimmy Kimmel attackiert Trump und warnt vor Demokratie-Zerfall

Nach den Sommerspielen unter dem Sternenbanner dürften sich die Blicke allerdings schnell wieder auf die Politik richten: Am 3. November finden die Zwischenwahlen zum Kongress statt, der wichtigste Stimmungstest für Trump zur Hälfte seiner Amtszeit als 47. US-Präsident. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der hundert Sitze im Senat stehen zur Wahl. In beiden Kammern verfügen die Republikaner nur über knappe Mehrheiten.

Trumps jüngste Aussagen dazu klingen ungewohnt demütig: «Wenn du die Präsidentschaft gewonnen hast, scheinst du die Zwischenwahlen zu verlieren», sagte er. Diese Regel gelte «selbst dann, wenn du als Präsident grossartige Arbeit leistest».

Altersmüdigkeit vor laufender Kamera

Trumps Stabschefin Susie Wiles ermahnte den Präsidenten, er müsse für die Zwischenwahlen sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen. «Ich habe es ihm noch nicht so deutlich gesagt, aber er wird wieder wie 2024 Wahlkampf machen», sagte Wiles in einem Interview. Denn Trump mobilisiere einfach deutlich mehr Wähler als seine Republikanische Partei.

Allerdings kommt Trump zunehmend sein Alter in die Quere. Am 14. Juni wird der Immobilienmogul 80 Jahre alt, schon bei seinem Comeback im Weissen Haus war er der bisher älteste US-Präsident. Wer über Altersmüdigkeit bei Trump berichtet, bekommt allerdings seinen Zorn zu spüren, wie Reporter der «New York Times» bezeugen können. Doch Fakt ist: Bei einer Reihe von Auftritten im Weissen Haus kämpfte der Präsident vor laufenden Kameras mit dem Schlaf.

«Obwohl ich recht habe – mit allem». Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner

«Obwohl ich recht habe – mit allem»Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner

Auch deshalb gehen bereits mögliche Nachfolger in Stellung. Vizepräsident JD Vance macht kaum einen Hehl daraus, dass er sich für einen Topkandidaten bei der Präsidentschaftswahl 2028 hält, auch Trump nennt ihn den «wahrscheinlichsten» Nachfolger im Maga-Lager. Als möglicher Konkurrent gilt unter anderen Aussenminister Marco Rubio.

Womöglich findet Trump aber auch einen juristischen Kniff, um ein drittes Mal anzutreten. Das verbietet ihm zwar die US-Verfassung, aber er würde es nach eigenen Worten «gerne tun». Der Politikwissenschaftler Galston hält das Szenario für denkbar: «Angesichts seiner Neigung, alles juristisch in Frage zu stellen, halte ich es nicht für ausgeschlossen», sagt Galston.

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

Trump bekräftigt Anspruch auf Grönland

US-Präsident Donald Trump hat sein Interesse an Grönland bekräftigt. Vor Journalisten im US-Bundesstaat Florida verwies er dabei auf die Sicherheitsinteressen der USA und auf russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel.

23.12.2025

