Beinahe-Crash von Chicago – Darum wird weltweit das Unfallrisiko immer grösser In Chicago kam es fast zu einem Flugzeug-Crash: Eine Boeing 737 musste durchstarten, weil ein Privatjet unerlaubt die Landebahn kreuzte. Nur der letzte einer Reihe von Vorfällen, die von Jahr für Jahr immer mehr werden. 27.02.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Flugzeug der Southwest Airlines hatte am vergangenen Dienstag auf dem Chicago Midway International Airport eine gefährliche Begegnung mit einem Privatjet.

Der Southwest-Flug 2504 war sicher gelandet, als der Pilot nochmals durchstarten musste, um eine drohende Kollision zu verhindern.

Nur anderthalb Stunden vor dem Vorfall in Chicago musste ein Flugzeug der American Airlines den Landeanflug am Ronald Reagan Washington National Airport abbrechen, um einem abfliegenden Flugzeug ausweichen zu können. Mehr anzeigen

Am vergangenen Dienstag kam es am Midway Airport in Chicago beinahe wieder zu einer folgenschweren Flugzeug-Katastrophe.

Eine Boeing 737-8H4 der Southwest Airlines befand sich im Landeanflug und war kurz davor, den Boden zu berühren, als von links ein Privatjet die Landebahn kreuzte.

Der Pilot der Boeing reagierte blitzschnell, zog die Maschine hoch und beschleunigte dabei stark, um das Flugzeug in der Luft halten zu können – und konnte so eine Katastrophe verhindern.

Luftfahrtexperten in den USA warnen

Der aktuelle Beinahe-Crash in Chicago ist einer von Hunderten von Zwischenfällen, die Jahr für Jahr von Luftfahrtbehörden weltweit registriert werden.

In den USA passieren solche sogenannten Airproxes (engl. Aircraft Proximity Hazard) inzwischen so häufig, dass die US-amerikanische Untersuchungsbehörde National Transportation Safety Board NTSB die nationale Luftfahrtbehörde FAA aufgefordert hat, Cockpit-Technologien zu entwickeln, die Pilotinnen und Piloten optisch und akustisch vor dem Verkehr auf Start- und Landebahnen oder auf Rollwegen warnen sollen.

blue News zeigt dir den Beinahe-Crash von Chicago im Video. Zudem erklären wir dir, warum Zwischenfällen im Luftraum scheinbar immer häufiger werden und wir schauen auf die aktuellen Zahlen aus der Schweiz.

