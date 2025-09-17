Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul

Nach Attentat auf US-Aktivisten Kirk – Verdächtiger schweigt zu Motiv STORY: Der im Fall des getöteten rechtsgerichteten US-Aktivisten Charlie Kirk festgenommene Mann verweigert die Zusammenarbeit mit den Behörden. Die Ermittler versuchten nun, durch Gespräche mit Freunden und Familie ein Motiv für die Tat zu ermitteln, sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, am Sonntag. Der 22-jährige mutmassliche Schütze werde am Dienstag formell angeklagt. Er habe den Ermittlern kein Geständnis abgelegt, sagte Cox dem Sender ABC. Aber alle Personen in seinem Umfeld würden kooperieren, und das sei sehr wichtig». Eine Person, die mit den Ermittlern spreche, sei sein Mitbewohner, bei dem es sich um eine Transfrau handle. Auf die Frage, ob die Geschlechtsidentität des Mitbewohners für die Ermittlungen relevant sei, sagte Cox, genau das versuche man derzeit herauszufinden. Der Verdächtige war nach einer 33-stündigen Fahndung im Haus seiner Eltern festgenommen worden. Er wuchs in einer konservativen Region auf. Einem Haftbefehl zufolge hatte er eine Abneigung gegen Kirk und dessen Ansichten geäussert. Die Tötung löste bei Kirks Anhängern Empörung aus. US-Präsident Donald Trump machte die «radikale Linke» für Kirks Tod verantwortlich. Das Problem läge auf der linken Seite, sagte Trump am Sonntag gegenüber Reportern. Kirk, ein entschiedener Verbündeter Trumps, war am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University mit einem einzigen Gewehrschuss aus der Ferne getötet worden. 15.09.2025

Als die Anschläge vom 11. September 2001 die USA erschütterten, rückte das Land zusammen. Das Attentat auf Charlie Kirk hat das genaue Gegenteil bewirkt: Die Gesellschaft wird noch mehr gespalten, die Politik verroht. Donald Trump hat dem nichts entgegenzusetzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Mir völlig egal»: Nach dem Mord an Charlie Kirk konzentriert sich Donald Trump nicht auf Versöhnung, sondern bläst zur Attacke.

Während sich die amerikanische Rechte unverhohlen an Kriegsrhetorik bedient, wird die Linke schon für kritische Äusserungen über Kirk gebrandmarkt.

Für solche Kirk-Posts kann man seinen Job verlieren.

Trump und sein Stabschef Stephen Miller kündigen Ermittlungen gegen linke Gruppen und Personen wie George Soros an – und erklären die Antifa zu einer terroristischen Vereinigung. Mehr anzeigen

«Wie reparieren wir dieses Land? Wie kommen wir wieder zusammen?», fragt Ainsley Earhardt in «Fox & Friends» Donald Trump, als der Präsident sich am 12. September erstmals im TV zum Attentat auf Charlie Kirk äussert.

«Ich sage euch etwas, das mich in Schwierigkeiten bringen wird, aber mir ist das völlig egal», antwortet der 79-Jährige. Für Trump hat es keine Priorität, die Nation nach dem sinnlosen Mord an dem konservativen Influencer zu einen: Er bläst zur Jagd auf die «radikale Linke», ohne die jüngsten Anschläge von der rechten Seite mit einzuberechnen.

Die Botschaft kommt an: «Wir sind im Krieg», sagt der prominente rechte Moderator Alex Jones. «Charlie Kirk ist ein Opfer des Krieges», bestätigt MAGA-Vordenker Steve Bannon. «Sie führen Krieg gegen uns – ob Sie es nun akzeptieren oder nicht», stimmt «Fox News»-Mann Jesse Watters ein. «Was werdet Ihr dagegen tun?»

Alex Jones: "We're in a war."



Steve Bannon: "Charlie Kirk is a casualty of war."



Jesse Watters: "They are at war with us. What are we going to do about it?" pic.twitter.com/P547XifMVT — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) September 11, 2025

Der mutmassliche Mörder Kirks ist zwar gefasst und hinter Gittern, doch der «Krieg» hat offenbar gerade erst begonnen.

Verluste gibt es dabei vor allem auf der linken Seite: Während Watters auf «Fox News» ungestraft lügt, ein «trans Schütze» habe abgedrückt, feiert MSNBC-Kommentator Matthew Dowd, weil der gesagt hat, Kirks «hasserfüllte Worte» hätten zu einer «hasserfüllten Handlung» geführt.

Nervös: US-Medien unter Druck

Dowd verliert seinen Job wegen einer On-Air-Aussage. Karen Attiah wird bei der «Washington Post» entlassen, weil sie auf Social Media über das «weisse Amerika» geschrieben hat, das «nicht das Nötige tun wird, um die Waffen im Land loszuwerden».

Political violence in the US by ideology.

From the Economist :https://t.co/HEhNA5uV5C

Original data : Prosecution Project, Prof. Michael Loadenthal (expert on political violence). University of Cincinnati. pic.twitter.com/NZiAXY6cya — The Santarogan  (@santarogan) September 15, 2025

Das berichtet die «New York Times», die ihrerseits nun mit einer Klage von Donald Trump konfrontiert wird: Weil sie ein «Sprechrohr der radikalen linken demokratischen Partei» sei, fordert der US-Präsident 15 Milliarden Dollar. Der New Yorker kündigt weitere Klagen gegen die Sender ABC und CBS an.

Doch nicht nur die Presse stehen nach dem Mord an Charlie Kirk im rechten Fokus. In Florida, wo Trump seine Medien-Klagen vorbringen will, stecken auch Lehrer und Politiker in einer schwierigen Lage. So musste ein Schul-Mitarbeiter in Miami wegen eines Social-Media-Posts zurücktreten.

Folgenreiche Aussagen

«Er ist gestorben. Nun, ironischerweise sprach er sich für Waffenbesitz aus. Karma», hat der Mann geschrieben. Auch ein Gemeinderat steht wegen eines Posts im Kreuzfeuer. Er lautet: «Charlie Kirk ist ein passendes Opfer für unsere Herren: [die Waffen-Marke] Smith und Wesson. Geheiligt seien ihre Namen.»

The map of political violence incidents in the United States in 2025 paints a grim mosaic of unrest stretching from coast to coast. pic.twitter.com/YyBeCets2a — Xavi Ruiz (@xruiztru) September 14, 2025

Ein Neurologe der University of Miami wird gefeuert, weil er auf Instagram das Leid in Palästina anprangert. Kirk habe Israels Kurs unterstützt, und sein Tod sei die Rache dafür, beschreibt der «Miami Herald» den Fall. An der Florida Atlantic University wird eine Professorin für Kunstgeschichte ebenfalls wegen eines kritischen Kirk-Posts vorerst freigestellt.

Auch auf Bundesebene wird durchgegriffen: Verteidigungsminister Pete Hegseth schreibt nur zwei Tage nach Kirks Tod über freudige oder kritische Äusserungen über das Attentatsopfer: «Wir verfolgen all diese Vorfälle sehr genau und werden uns sofort darum kümmern. Völlig inakzeptabel.»

Miller will gewalttätige Linke «zerschlagen»

Stephen Miller hat ebenfalls das Jagdfieber gepackt. «Die letzte Botschaft, die Charlie Kirk mir gab, war, dass wir die linksradikalen Organisationen in diesem Land, die die Gewalt schüren, zerschlagen und bekämpfen müssen, und das werden wir auch tun», sagt Trumps Stabschef und Schatten-Minister für die Sicherheitsdienste.

.@StephenM: The last message that Charlie Kirk gave to me before he joined his Creator in Heaven was that we have to dismantle and take on the Radical Left organizations in this country that are fomenting violence... and we are going to do that. 🔥 pic.twitter.com/GxVGWk7n5e — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 13, 2025

Und: «Bundesbedienstete, Bürokraten, Lehrkräfte, Professoren, Krankenschwestern – Menschen, die die Ermordung von Charlie Kirk feiern und bejubeln! In diesem Land wächst eine inländische terroristische Bewegung heran.»

Donald Trump hat den Ball bereits aufgenommen: Er überlege, die Antifa als terroristische Vereinigung zu erklären. «Die Antifa ist schrecklich», sagt er laut CNN – und hat wohl weitere Organisationen im Visier: «Es gibt andere Gruppen.»

Vendetta

Wie Miller spricht auch Trump davon, dafür die RICO-Gesetze zu nutzen, die 1970 für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ersonnen wurden. «Viele der Leute, von denen man traditionell sagt, sie seien auf der Linken – gegen sie wird bereits ermittelt.»

Trump: " They're already under major investigation, a lot of the people that you would traditionally say are on the Left. They're already under investigation."



[image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) 15. September 2025 um 03:18

Vize-Präsident JD Vance führt derweil durch eine Episode der Show des ermordeten Charlie Kirk: Er wolle nicht die freie Rede einschränken, aber gegen jene vorgehen, «die Gewalt «schüren, fördern und sich daran beteiligen». Viele Demokraten würden das Attentat zwar verdammen, aber es gebe eine «wachsende und mächtige Minderheit aussen auf ihrer Linken», zitiert ihn die «New York Times».

If we want to stop political violence like what happened to Charlie Kirk, we have to be honest about the people who are celebrating it and the people who are financing it.



My closing remarks on today's episode of the Charlie Kirk Show: pic.twitter.com/pEAqbAL3yr — JD Vance (@JDVance) September 15, 2025

Auch Miller kommt demnach in der Show zu Wort. Er drückt sich so aus: «Mit Gott als meinem Zeugen werden wir alle Ressourcen des Justiz-Ministeriums, des Heimatschutz-Ministeriums und der gesamten Regierung nutzen, um dieses Netzwerk zu identifizieren, zu stören, zu eliminieren und zu zerstören.»

Politische Verrohung

Der Mord an Kirk ist rundweg falsch und einer pluralistischen Gesellschaft unwürdig, doch für Trump anscheinend vor allem ein Anlass, um staatliche Mittel gegen Gegner einzusetzen. Er teilt ein Video, das eine Petition für den Charlie Kirk Act bewirbt, das Medien für Falschaussagen kräftig zur Kasse ziehen will.

Q: My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. How are you holding up? TRUMP: I think very good. And by the way, right there you see all the trucks. They just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get for about 150 years.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 12. September 2025 um 17:40

Weiter kündigt Trump Untersuchungen gegen den Milliardär George Soros an, der «im Gefängnis sein sollte». Der Milliardär sei ein «schlimmer Typ»: Er wirft ihm «Agitation» vor. Was der Präsident und seine Minister sagen, wird an der Basis gehört.

Es ist in den USA die Zeit der politischen Verrohung: In Wisconsin schreibt der republikanische Angeordnete Derrick Van Orden auf Social Media, die Demokraten seien «heimische Terroristen», fordert einen «zweiten Bürgerkrieg» und ruft seine Zuhörer angeblich auf, gegen Demokraten und Presseleute handfest vorzugehen.

«Das Problem ist gross»

Die Kriegsrhetorik hilft niemanden in den gespaltenen Vereinigten Staaten, doch ein Ende ist nicht abzusehen. In den lauten Rufen nach Todesstrafe, Schuld und Vergeltung gehen die besonnenen Stimmen unter. «Das sind nicht die Anschläge vom 11. September, als das Land zusammenkam», erklärt es Ian Bremmer.

«Das Attentat wird die Dinge in einem zutiefst dysfunktionalen und zunehmend illegitimen politischen System viel, viel schlimmer machen», warnt der Politologe. «Das Problem ist gross, und wir müssen deutlich darüber sprechen, wenn wir eine Chance haben wollen, die Abwärtsspirale zu verlassen.»

Der 55-Jährige ruft seine Landsleute auf: «Amerikaner, wir müssen lernen, von jenen zu lernen, mit denen wir nicht übereinstimmen, und sie nicht verteufeln. Die Vereinigten Staaten müssen auch von Ländern lernen. Die USA sind die stärkste Wirtschaft der Welt. Europa muss von den Vereinigten Staaten Wettbewerbsfähigkeit lernen, aber die USA müssen von anderen Ländern etwas über repräsentative Demokratie, Zivilgesellschaft, über Respekt, über Mitgefühl, über Führung lernen.»