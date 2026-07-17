Mit diesem Schritt machte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht gerade beliebt. Gegen die Absetzung des beliebten Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow gehen tausende Menschen im Land auf die Strasse. Was bedeutet die Causa für das Land und für den Krieg gegen Russland?

Darum geht’s Die Absetzung Mychajlo Fedorows als ukrainischer Verteidigungsminister hat das Land erschüttert.

Gegen die Entscheidung Selenskyjs gehen tausende Menschen in der Ukraine auf die Strasse.

Unterdessen hat Selensky bereits einen Nachfolger Fedorows vorgeschlagen.

In einer Pressekonferenz äusserte Fedorow Kritik an der Kriegsstrategie der Ukraine.

Als Ursache für Fedorows Entlassung gilt dessen Fehde mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj. Zusammenfassung erstellt mit

Am 15. Juli erschütterte ein Beben die Ukraine. Kein buchstäbliches, sondern eine metaphorisches, denn der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ist überraschend zurückgetreten. Damit kam der 35-Jährige, der erst seit Januar das Amt bekleidet hatte, seiner Entlassung durch Präsident Wolodymyr Selenskyj zuvor. Das ist eine umstrittene Entscheidung, schliesslich war Fedorow bei der ukrainischen Bevölkerung äusserst beliebt. Zahlreiche Menschen protestieren gegen seine Absetzung und üben offen Kritik an Selenskyj. Doch was genau steckt hinter der Entscheidung. Und was folgt daraus?

Was steckt hinter Fedorows Absetzung?

Mychajlo Fedorows Rücktritt ist ein Schritt im Rahmen eines umfangreichen Regierungsumbaus in der Ukraine. Einen Tag nach dem Verteidigungsminister wurde mit Tymur Tkatschenko auch der Leiter der Kiewer Stadtmilitärverwaltung seines Postens enthoben. Ein Grund für die per Dekret durchgeführte Entlassung wurde nicht genannt. Tkatschenko hatte die Kiewer Militärverwaltung seit Ende 2025 geleitet.

Anders gelagert ist degegen der Fall von Julia Swyrydenko. Sie wurde ihrer Aufgaben als Ministerpräsidentin entbunden, weil sie möglicherweise Botschafterin in den USA werde – eine ebenso verantwortungsvolle wie wichtige Aufgabe. Gilt es doch, Stabilität in der diplomatischen Beziehung zwischen der Ukraine und den vom dem erratischen Präsidenten Donald Trump regierten Vereinigten Staaten zu erreichen. Swyrydenko war ebenfalls ein Jahr im Amt und wird von Serhij Korezkyj abgelöst, dem bisherigen Chef des Energiekonzerns Naftogaz.

Warum hat es Fedorow getroffen?

Fedorow Absetzung wird von Teilen der Beobachter als Generationenkonflikt sowie als Konflikt unterschiedlicher militärischer Anschauungen gewertet. Der Verteidigungsminister war entschiedener Kritiker des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj. Der in Russland ausgebildete General sei ein «Soldat alter Moskauer Schule», sagte der ehemalige Nato-General Egon Ramms dem ZDF.

Damit stand er in deutlichem Widerspruch zu Fedorow, der auf moderne Waffensysteme und digitale Vernetzung auch im militärischen Bereich gesetzt hatte. So etwas könne «keine gute Symbiose» sein, erklärte Ramms. Bei dem Machtkampf hat Fedorow zuletzt den Kürzeren gezogen, weil Selenskyj sich offenbar für Expertise und Erfahrung des bei der Armee weithin geschätzt Syrskyj entschieden hat.

Wollte Selenskyj einen Konkurrenten loswerden?

Die Aufregung um die Absetzung Fedorows rückte eine weitere Facette des Machtkampfs in den Fokus. Dem ehemaligen Verteidigungsminister waren Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt worden. Daher wird spekuliert, dass Selenskyj sich mit der Entlassung des charismatischen Politikers eines Konkurrenten entledigt habe. Fedorows direkte, dynamische Art, sein Alter und nicht zuletzt seine Beliebtheit bei der ukrainischen Bevölkerung nähren diesen Verdacht. Was dagegen spricht: Selenskyj hat Fedorow seines Postens als Verteidigungsminister zwar enthoben, ihn politisch aber nicht abgesägt. Es heisst, er habe Fedorow eine Beratertätigkeit angeboten, was dieser jedoch ausgeschlagen habe.

Ukrainer protestieren gegen Fedorows Entlassung

Nachdem Fedorow seinen Rücktritt erklärt hatte, waren am Donnerstag in mehreren ukrainischen Städten zahlreiche Menschen aus Protest auf die Strasse gegangen. Allein in der Hauptstadt Kiew äusserten hunderte Demonstranten ihren Unmut . «Fedorow, Fedorow, Fedorow», skandierten einige Meschen. Andere riefen «Schande» und «Bring Fedorow zurück».

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Viele Teilnehmer*innen schwenkten Flaggen der EU und der Ukraine. Der Tenor ist klar: Die Bevölkerung ist nicht einverstanden mit der Entscheidung Selenskyjs, was dem Präsidenten Sympathiepunkte kosten dürfte. Viele Menschen beklagen eine fehlende Transparenz und fordern mehr Einblick in politische Entscheidungsfindungen.

Wofür stand Fedorow?

Bei seiner Ernennung Mitte Januar war Fedorow mit damals 34 Jahren der jüngste Verteidigungsminister in der Geschichte der Ukraine. Für viele Ukrainer*innen stand er als Modernisierer des Landes und als Kämpfer gegen Bürokratie und die tief in den Staatsapparat hineinreichende Korruption. Der dynamische und zupackende Politiker galt als technologieoffen und als Befürworter des Einsatzes von Drohnen als Mittel der Kriegsführung. Er hatte die Digitalisierung vorangetrieben, in der Gesellschaft wie auch im Militär. Unter seiner Leitung wurden auch die Bezüge von Soldaten erhöht. Ausserdem setzte er sich gegen die Zwangsmobilisierungen für den Ukraine-Krieg ein. Stattdessen befürwortete er ein Modell, bei dem wehrpflichtige Männer mit lukrativen Verträgen angeworben werden.

Das sagt Fedorow zur Entwicklung

«Es war eine grosse Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen», schrieb Mychajlo Fedorow Mittwochabend auf dem Onlinedienst Telegram, nachdem er zuvor die Erfolge unter seiner Amtszeit aufgezählt hatte. Einen Tag später, bei einer Pressekonferenz in einer Tiefgarage zum Schutz vor russischen Raketen, schlug er andere Töne an. Fedorow äusserte die bisher wohl schärfste öffentliche Kritik an der Kriegsstrategie der Ukraine. Er sprach von Korruption bei der Vergabe von Verteidigungsaufträgen und von Mängeln in der militärischen Führung.

Offen trat dabei sein Machtkampf mit Syrskyj zu Tage. Der Oberbefehlshaber sei nicht bereit gewesen, «offen und direkt über die Probleme zu sprechen», erklärte er. Syrskyj habe gegen ihn, Fedorow, intrigiert und Präsident Selenskyj vor die Wahl gestellt, sich zwischen ihnen beiden zu entscheiden. Er selbst, Fedorow, hätte eine Ablösung von Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnatow gefordert.

Welche Folgen könnte der Machtkampf für den Krieg haben?

Nach Ansicht von Ex-Nato-General Ramms habe die Causa Fedorow «im Augenblick» keine direkten Auswirkungen auf die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Russland zu verteidigen – «zumindest noch nicht so dramatische», wie der Militär hinzufügte. Entscheidend sei die Haltung der Streitkräfte. Ramms: «Ich könnte mir gut vorstellen, dass zumindest die jüngeren Soldaten in der Ukraine, die ja auch im letzten halben Jahr von der Kriegsführung profitiert haben, sich sehr wohl hinter den Verteidigungsminister stellen.» Das könne die militärische Führung in «eine durchaus schwierige» Lage versetzen.

Wer wird neuer Verteidigungsminister?

Das wäre auch den Nachfolger Fedorows keine einfache Situation. Als neuen Verteidigungsminister hat Selenskyj inzwischen den Geheimdienstler Jewhenij Khmara vorgeschlagen. Die Zustimmung vom Parlament steht noch aus. Khmara, der seit Januar den Inlandsgeheimdienst SBU geschäftsführend geleitet hatte, soll den Posten kommissarisch besetzen. Er habe Khmara beauftragt, «die Reform des Verteidigungssektors fortzusetzen und sicherzustellen, dass die Ukraine alle besprochenen Ergebnisse erreicht», erklärte Selenskyj auf X. Khmara soll die Reformen im Verteidigungssektor fortsetzen, so Selenskyj, «und dafür sorgen, dass die Ukraine alle Ergebnisse erzielt, die wir besprochen haben».