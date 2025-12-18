Das denkt Trumps Stabschefin über ihren Boss, Musk, Epstein, Zölle und den Vize-Präsidenten

Susie Wiles – die Frau hinter Trumps Macht Susie Wiles zieht lieber im Hintergrund die Fäden – und doch ist sie eine der einflussreichsten Strateginnen im Team von Donald Trump. Wer ist die Frau? 17.12.2025

Susie Wiles steht eigentlich nicht gern im Vordergrund, doch nun macht Donald Trumps Stabschefin mit einem Zeitungsartikel Schlagzeilen, in dem sie ungewöhnlich offen über die Politik des Weissen Hauses und seine Protagonisten spricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Susie Wiles hat Donald Trump in seinen Wahlkampagnen geholfen und wurde nach seinem Wahlsieg zu seiner Stabschefin gemacht.

Nun hat «Vanity Fair» einen langen Artikel über sie veröffentlicht, der Schlagzeilen macht.

Wiles spricht darin ungewöhnlich offen über ihren Boss, den Vize-Präsidenten und andere Kabinettsmitglieder.

Sie äussert sich auch zu Themen wie Epstein, Zöllen und Venezuela.

Parteikollegen stärken Wiles nun den Rücken, sie selber spricht von einem «Hetzartikel». Mehr anzeigen

Susie Wiles macht schon seit Jahrzehnten Politik: Die 68-Jährige hat verschiedene Wahlkampagnen von Republikanern betreut und mit dafür gesorgt, dass Donald Trump an der Urne eine zweite Amtszeit einfuhr.

Wiles kennt sich auch mit Public Relations aus: Sie hat schon für Tabak-Firmen und Minen-Unternehmen lobbyiert, steht selbst allerdings gar nicht so gern im Rampenlicht. Als erste Frau wird sie die Stabschefin im Weissen Haus – sie ist die erste Person, die Trump für ein Amt nominiert.

Die Frau geniesst beim US-Präsidenten hohes Ansehen. «Susie Trump, kennt Ihr Susie Trump?», fragt der 79-Jährige am 10. Dezember bei einer Veranstaltung das Publikum. «Auch bekannt als Susie Wiles: Sie ist die grossartige Stabschefin.» Ihr habe er den Wahlsieg 2024 zu verdanken.

Und nun lässt Wiles in «Vanity Fair» eine Bombe platzen: In einem langen Artikel im Magazin, für das sie dem Journalisten während des letzten Jahres regelmässig Interviews gegeben hat, äussert sich die Republikanerin zu vielen Kollegen, aber auch zur Politik ihres Chefs. Die US-Medien bezeichnen ihre Statements als candid, also als offen, ehrlich und unverstellt. Warum? Lies selbst.

Wiles über Trump

Wiles sagt von sich selbst, sie sei «eine kleine Expertin bei grossen Persönlichkeiten»: Donald Trump attestiert sie, er habe die «Persönlichkeit eines Alkoholikers». Warum, wenn der Mann doch abstinent lebt? Ihr Boss «arbeitet mir der Sicht, dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Nichts, null, nichts.»

Susie Wiles im Februar mit ihrem Chef im Weissen Haus. KEYSTONE

Trump erklärt daraufhin der «New York Post»: «Ich habe das schon oft über mich gesagt: Es ist eine sehr ergreifende Persönlichkeit.» Er habe eine «ergreifende und süchtig machende Persönlichkeit». Und Susie Wiles bleibe für ihn «fantastisch».

Wiles über die «Playboys» Trump und Epstein

Susie Wiles bestätigt, dass der US-Präsident in den Dokumenten über den verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein vorkommt. «Wir wissen, dass er in der Akte steht. Und er steht nicht in der Akte, weil er etwas Schlimmes tut.»

Donald Trump und Jeffrey Epstein halten als Statuen Händchen: eine Kunst-Installation namens «Best Friends Forever» im Oktober in Wahington D.C.

Sie erklärt: Trump «war in [Epsteins] Flugzeug. [...] Er steht auf der Passagierliste. Sie waren eine Art junge, alleinstehende, was auch immer – ich weiss, es ist ein überholtes Wort, aber eine Art junge, alleinstehende Playboys zusammen.»

Wiles über Vance

JD Vance «ist seit einem Jahrzehnt Anhänger von Verschwörungstheorien», sagt Wiles über den Vize-Präsidenten. Früher habe er sich wie auch US-Aussenminister Marco Rubio gegen Trump gestellt, doch es gebe einen Unterschied zwischen den beiden.

«Marco war nicht die Art von Mensch, der seine Prinzipien verletzen würde. Er würde es einfach nicht tun», sagt sie über den Aussenminister. Der Wandel bei Vance «kam, als er für den Senat kandidierte. Und ich glaube, seine Bekehrung war ein bisschen mehr eine politische.»

JD Vance on Susie Wiles’ Vanity Fair interview, where she is quoted as calling him “a conspiracy theorist for a decade”: “I am a conspiracy theorist, but I only believe in the conspiracy theories that are true.”



[image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) 16. Dezember 2025 um 18:40

Vance kommentiert Wiles Aussagen so: «Manchmal bin ich Anhänger von Verschwörungstheorien, aber ich glaube nur an die Verschwörungstheorien, die wahr sind.»

Wiles über Bondi

Justizministerin Pam Bondi habe unterschätzt, wie gefragt die Freigabe der Epstein-Akten für viele gewesen sei, so Wiles: «Ich glaube, sie hat völlig verkannt, dass das die Zielgruppe war, die sich dafür interessierte».

Pam Bondi in February: The Epstein client list is sitting on my desk right now to review.



Pam Bondi today: There is no Epstein client list and no "further disclosure" of Epstein-related material "would be appropriate or warranted." pic.twitter.com/ClD7a7C8GT — MeidasTouch (@MeidasTouch) July 7, 2025

Anfangs habe die Justizministerin nicht geliefert – später habe sie mehr versprochen, als möglich sei: «Zuerst gab sie ihnen Aktenordner voller Nichts. Und dann sagte sie, dass die Zeugenliste oder die Klientenliste auf ihrem Schreibtisch liegt. Es gibt keine Klientenliste, und sie lag ganz sicher nicht auf ihrem Schreibtisch».

Wiles über Russ Vought

Russell Vought ist einer der Architekten vom Project 2025 und Herrscher über das Office of Management and Budget, das Bundesprogramme überwacht und direkt dem Präsidenten untersteht. Vought ist für Wiles ein «absoluter rechter Fanatiker».

Wiles über Elon Musk

«Er ist ein erklärter Ketamin-Konsument. Und er schläft tagsüber im Schlafsack im [Büro]. Er ist ein komischer, komischer Kauz, wie Genies nun mal sind, denke ich. Wissen Sie, es ist nicht hilfreich, aber er ist seine eigene Persönlichkeit.»

«Komischer Kauz»: Elon Musk mit Wiles im März in Washington. KEYSTONE

Vanity-Fair-Autor Chris Whipple spricht Wiles auf einen Re-Post von Musk an, in dem es darum geht, dass sich Angestellte im öffentlichen Dienst unter Hitler und Stalin am Morden beteiligt hätten. «Ich denke, das war, als er [Ketamin] mikrodosiert hat», sagt sie.

Wiles zum Aus für USAID

Wiles war vom Ende der Entwicklungsbehörde USAID «anfangs entsetzt»: «[Musk] hat beschlossen, dass es besser sei, die Behörde zu schliessen, alle zu feuern, sie auszuschliessen und dann neu aufzubauen. So würde ich es nicht machen.»

Wiles über Bill Clinton

Trump habe geflunkert, als er gesagt habe, Ex-Präsident Bill Clinton habe die Insel von Jeffrey Epstein besucht. «Es gibt keine Beweise dafür», sagt Wiles. Auch sonst lasse sich nichts Belastendes über den Demokraten finden. «Der Präsident lag falsch damit.»

Kein Besuch auf der Pädophilen-Insel: Bill Clinton (Mitte) mit Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein (rechts). KEYSTONE

Wiles über Zölle

«Es gab grosse Uneinigkeit, ob sie eine gute Idee waren», erinnert sich Wiles an die Einführung der Zölle im April zurück, die Trump jedoch forciert hat: «Wir haben Donald Trump gesagt: ‹Hey, lass uns heute nicht über Zölle reden. Lasst uns warten, bis das Team sich einig ist, und dann werden wir es tun.›» Der Effekt war offenbar weniger positiv als gedacht: «Es war schmerzvoller als erwartet», so Wiles.

Wiles über Venezuela

Wiles bestätigt, dass das Weisse Haus einen Regimewechsel in Venezuela anstrebt: Trump «will so lange Boote in die Luft jagen, bis der venezolanische Präsident Nicolás Maduro aufgibt», weiss seine Stabschefin.

Wütende Reaktionen

Die Reaktionen auf das Vanity-Fair-Stück fallen wütend aus. «Wir sollten weniger Interviews für die Mainstream-Medien geben», meint JD Vance. Trump bekundet, er lese das Magazin gar nicht – und Susie Wiles selbst meldet sich nach langer Social-Media-Abstinenz auf X zu Wort.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Für sie sei die Story ein «unaufrichtig formulierter Hetzartikel», der auch gegen «den besten Präsidenten der Geschichte» gehe. Ihre Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden. Trump habe in elf Monaten mehr erreicht als andere in acht Jahren.

.@PressSec: President Trump "has been able to accomplish so much because of his leadership and his tenacity, but also because of @SusieWiles's leadership and her ability to effectuate his agenda." pic.twitter.com/aj99GuWq26 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 16, 2025

Karoline Leavitt, Pressesprecherin des Weissen Hauses, schimpft, der Autor des Artikels sei voreingenommen: Er habe wichtige Aussagen weggelassen. «Wahrscheinlich, weil es nicht das falsche Narrativ von Chaos und Durcheinander stützt.» Wiles sei – im positiven Sinne – «unglaublich».

Wie die Aussagen zustande gekommen sind, ist unklar. CNN spekuliert, sie habe nicht gewusst, mit wem sie redet – oder dass sie dachte, sie werde nicht zitiert.