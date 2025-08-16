  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kein Deal, keine Details Was wir über das Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg wissen – und was nicht

dpa

16.8.2025 - 03:37

Nach Treffen: Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

Nach Treffen: Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

Anchorage, 16.08.25: O-TON Trump Das Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump ist vorbei – Details zu dem Gespräch sind aber noch nicht bekannt. Trump will erst mit den Nato-Partnern telefonieren – auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll über den Austausch informiert werden. Putin lobt den guten Kontakt zum US-Präsidenten – er betont sogar, dass mit Trump im Weissen Haus der Ukraine-Krieg gar nicht erst ausgebrochen wäre.

16.08.2025

Mit Hoffnung und Sorge wurde der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zum Ukraine-Krieg verfolgt. Was kam raus – und was vielleicht nicht?

DPA

16.08.2025, 03:37

16.08.2025, 06:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump und Wladimir trafen sich am 15. August in Alaska.
  • Bei den Gesprächen sollte es um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen.
  • Trump hatte unmittelbar vor dem Treffen gesagt, er werde nicht zufrieden sein, wenn Putin einem Waffenstillstand nicht zustimme.
  • Doch am Ende gab es keinen Erfolg anzukündigen: keinen Waffenstillstand, keinen konkreten Termin für ein nächstes Treffen, keine Details über eine mögliche Übereinkunft – nicht einmal das Inkrafttreten der von Trump angedrohten Sekundärsanktionen gegen Russland.
Mehr anzeigen

Es war das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Im Anschluss blieben die beiden Staatsmänner bei einer Pressekonferenz inhaltlich aber sehr vage. 

Was wir wissen

• Die Verhandlungen dauerten nach Angaben des Kreml 2 Stunden und 45 Minuten.

• Die anschliessende Pressekonferenz von Trump und Putin dauerte zwölf Minuten.

• Putin und Trump lobten die Gespräche als konstruktiv und produktiv.

• Trump will in Kürze die Nato-Partner anrufen und über den Austausch mit Putin informieren – ebenso den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

• Putin sieht eine Chance für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA.

• Trump hält nach dem Gespräch mit Putin einige Punkte für ungeklärt, man habe sich aber in vielen Punkten geeinigt.

Ein roter Teppich, eine Bühne, ein Händeschütteln: Donald Trump (r.) empfängt Wladimir Putin am 15. August 2025 in Alaska wie einen Gleichgestellten – und erreicht wenig. Putin wird es wohl dennoch nützen.
Ein roter Teppich, eine Bühne, ein Händeschütteln: Donald Trump (r.) empfängt Wladimir Putin am 15. August 2025 in Alaska wie einen Gleichgestellten – und erreicht wenig. Putin wird es wohl dennoch nützen.
Bild: IMAGO/ZUMA Press

• Es gab in der gemeinsamen Pressekonferenz von Putin und Trump keine Aussagen über eine mögliche Waffenruhe.

• Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten.

• Auf der Pressekonferenz wurden keine Fragen von Journalisten beantwortet.

Ukraine-Ticker. Ukraine erobert sechs Dörfer in Donezk zurück +++ Insider: Brief von Melania Trump an Putin wegen entführter ukrainischer Kinder

Ukraine-TickerUkraine erobert sechs Dörfer in Donezk zurück +++ Insider: Brief von Melania Trump an Putin wegen entführter ukrainischer Kinder

Was wir nicht wissen?

• Was ist der Inhalt der von Putin erwähnten Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten?

• Trump sprach davon, dass es noch sehr wenige offene Punkte gebe, darunter vielleicht der wichtigste – worum geht es da?

• Wurde konkret über eine mögliche Waffenruhe gesprochen und wenn ja, mit welchen Voraussetzungen?

Donald Trump (r.) und Wladimir Putin nach ihrem Gipfel in Anchorage. (15. August 2025) 
Donald Trump (r.) und Wladimir Putin nach ihrem Gipfel in Anchorage. (15. August 2025) 
Bild: IMAGO/ZUMA Press/Gavriil Grigorov

• Wurde über Gebietsfragen gesprochen?

• Trump und Putin sprachen unverbindlich über ein weiteres Treffen. Ob Putin Trump offiziell nach Moskau eingeladen hat, blieb unklar.

• Trump hatte vor dem Gipfel erklärt, dass es ein mögliches zweites Treffen unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben solle – bleibt es dabei?

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery
Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Ein geradezu inniger Handschlag für den Kriegstreiber aus Moskau: US-Präsident Donald Trump begrüsst am 15. August 2025 seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska.

Ein geradezu inniger Handschlag für den Kriegstreiber aus Moskau: US-Präsident Donald Trump begrüsst am 15. August 2025 seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Die Präsidenten, ihre Aussenminister sowie weitere Mitglieder ihrer erweiterten Delegation am Freitag in Alaska. 

Die Präsidenten, ihre Aussenminister sowie weitere Mitglieder ihrer erweiterten Delegation am Freitag in Alaska. 

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wurde weltweit mit Hoffnung und Sorge verfolgt.

Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wurde weltweit mit Hoffnung und Sorge verfolgt.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Keine Waffenruhe-Ankündigung: Am Ende gab es wenig Konkretes, für Putin war es ein PR-Sieg.

Keine Waffenruhe-Ankündigung: Am Ende gab es wenig Konkretes, für Putin war es ein PR-Sieg.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Fragen der Weltpresse wurden von den Präsidenten nicht beantwortet.

Fragen der Weltpresse wurden von den Präsidenten nicht beantwortet.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery
Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Ein geradezu inniger Handschlag für den Kriegstreiber aus Moskau: US-Präsident Donald Trump begrüsst am 15. August 2025 seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska.

Ein geradezu inniger Handschlag für den Kriegstreiber aus Moskau: US-Präsident Donald Trump begrüsst am 15. August 2025 seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Die Präsidenten, ihre Aussenminister sowie weitere Mitglieder ihrer erweiterten Delegation am Freitag in Alaska. 

Die Präsidenten, ihre Aussenminister sowie weitere Mitglieder ihrer erweiterten Delegation am Freitag in Alaska. 

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wurde weltweit mit Hoffnung und Sorge verfolgt.

Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wurde weltweit mit Hoffnung und Sorge verfolgt.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Keine Waffenruhe-Ankündigung: Am Ende gab es wenig Konkretes, für Putin war es ein PR-Sieg.

Keine Waffenruhe-Ankündigung: Am Ende gab es wenig Konkretes, für Putin war es ein PR-Sieg.

Bild: Keystone

Gipfel Trump-Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigung - Gallery. Fragen der Weltpresse wurden von den Präsidenten nicht beantwortet.

Fragen der Weltpresse wurden von den Präsidenten nicht beantwortet.

Bild: Keystone

Meistgelesen

Trump: «Kein Deal» nach Treffen mit Putin – Will mit Selenskyj und Nato telefonieren +++ Ukraine-Krieg kaum erwähnt
Ukraine erobert sechs Dörfer in Donezk zurück +++ Insider: Brief von Melania Trump an Putin wegen entführter ukrainischer Kinder
«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht
Trump rehabilitiert einen im Westen Geächteten
Mann nach Missbrauch von Mädchen aus Rulantica-Bad gefasst

Mehr zum Alaska-Gipfel

Alaska-Gipfel im Ticker. Trump: «Kein Deal» nach Treffen mit Putin – Will mit Selenskyj und Nato telefonieren +++ Ukraine-Krieg kaum erwähnt

Alaska-Gipfel im TickerTrump: «Kein Deal» nach Treffen mit Putin – Will mit Selenskyj und Nato telefonieren +++ Ukraine-Krieg kaum erwähnt

Eiskalt in Alaska. Das könnte Putins Taktik beim heutigen Gipfel mit Trump sein

Eiskalt in AlaskaDas könnte Putins Taktik beim heutigen Gipfel mit Trump sein

Schicksalstag für die Ukraine?. Trump trifft Putin – die wichtigsten Punkte zum Alaska-Gipfel

Schicksalstag für die Ukraine?Trump trifft Putin – die wichtigsten Punkte zum Alaska-Gipfel