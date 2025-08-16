Nach Treffen: Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine Anchorage, 16.08.25: O-TON Trump Das Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump ist vorbei – Details zu dem Gespräch sind aber noch nicht bekannt. Trump will erst mit den Nato-Partnern telefonieren – auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll über den Austausch informiert werden. Putin lobt den guten Kontakt zum US-Präsidenten – er betont sogar, dass mit Trump im Weissen Haus der Ukraine-Krieg gar nicht erst ausgebrochen wäre. 16.08.2025

Mit Hoffnung und Sorge wurde der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zum Ukraine-Krieg verfolgt. Was kam raus – und was vielleicht nicht?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump und Wladimir trafen sich am 15. August in Alaska.

Bei den Gesprächen sollte es um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen.

Trump hatte unmittelbar vor dem Treffen gesagt, er werde nicht zufrieden sein, wenn Putin einem Waffenstillstand nicht zustimme.

Doch am Ende gab es keinen Erfolg anzukündigen: keinen Waffenstillstand, keinen konkreten Termin für ein nächstes Treffen, keine Details über eine mögliche Übereinkunft – nicht einmal das Inkrafttreten der von Trump angedrohten Sekundärsanktionen gegen Russland. Mehr anzeigen

Es war das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Im Anschluss blieben die beiden Staatsmänner bei einer Pressekonferenz inhaltlich aber sehr vage.

Was wir wissen

• Die Verhandlungen dauerten nach Angaben des Kreml 2 Stunden und 45 Minuten.

• Die anschliessende Pressekonferenz von Trump und Putin dauerte zwölf Minuten.

• Putin und Trump lobten die Gespräche als konstruktiv und produktiv.

• Trump will in Kürze die Nato-Partner anrufen und über den Austausch mit Putin informieren – ebenso den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

• Putin sieht eine Chance für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA.

• Trump hält nach dem Gespräch mit Putin einige Punkte für ungeklärt, man habe sich aber in vielen Punkten geeinigt.

Ein roter Teppich, eine Bühne, ein Händeschütteln: Donald Trump (r.) empfängt Wladimir Putin am 15. August 2025 in Alaska wie einen Gleichgestellten – und erreicht wenig. Putin wird es wohl dennoch nützen. Bild: IMAGO/ZUMA Press

• Es gab in der gemeinsamen Pressekonferenz von Putin und Trump keine Aussagen über eine mögliche Waffenruhe.

• Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten.

• Auf der Pressekonferenz wurden keine Fragen von Journalisten beantwortet.

Was wir nicht wissen?

• Was ist der Inhalt der von Putin erwähnten Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten?

• Trump sprach davon, dass es noch sehr wenige offene Punkte gebe, darunter vielleicht der wichtigste – worum geht es da?

• Wurde konkret über eine mögliche Waffenruhe gesprochen und wenn ja, mit welchen Voraussetzungen?

Donald Trump (r.) und Wladimir Putin nach ihrem Gipfel in Anchorage. (15. August 2025) Bild: IMAGO/ZUMA Press/Gavriil Grigorov

• Wurde über Gebietsfragen gesprochen?

• Trump und Putin sprachen unverbindlich über ein weiteres Treffen. Ob Putin Trump offiziell nach Moskau eingeladen hat, blieb unklar.

• Trump hatte vor dem Gipfel erklärt, dass es ein mögliches zweites Treffen unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben solle – bleibt es dabei?