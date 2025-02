2:44 Grösster Sport-Event der Welt: Das grosse Super-Bowl-Quiz – Wie viel weisst du darüber? Von Sonntag auf Montag findet der wohl grösste Sportevent der Welt statt. Der Super Bowl in Amerika geht in die nächste Runde. Wie viel weisst du über den Super Bowl? Finde es im Video heraus.

Super Bowl ist das wohl grösste Sportevent der Welt. Das Wissen über American Football und das Meisterschaftsfinale ist in der blue News Redaktion etwas lückenhaft. Weisst du mehr? Finde es heraus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bald ist es so weit. Von Sonntag auf Montag findet der 59. Super Bowl statt.

Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles.

Mehr anzeigen

Am Sonntag ist die Welt wieder im American-Football-Fieber. Im Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander und kämpfen und die Meisterschaft. Die Chiefs, angeführt von Quarterback Patrick Mahomes, streben ihren dritten Titel in Folge an – eine Leistung, die in der NFL-Geschichte einzigartig wäre.

Die Philadelphia Eagles sicherten sich ihren Platz im Finale mit einem beeindruckenden 55:23-Sieg gegen die Washington Commanders im NFC Championship Game. Running Back Saquon Barkley glänzte dabei mit drei Touchdowns.

Wie gut kennst du dich mit American Football aus? Wir fragen die Redaktion. Teste dein Wissen im Video.