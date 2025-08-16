«Das historische Treffen» – «Zum Fremdschämen»

Nach Treffen: Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine Anchorage, 16.08.25: O-TON Trump Das Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump ist vorbei – Details zu dem Gespräch sind aber noch nicht bekannt. Trump will erst mit den Nato-Partnern telefonieren – auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll über den Austausch informiert werden. Putin lobt den guten Kontakt zum US-Präsidenten – er betont sogar, dass mit Trump im Weissen Haus der Ukraine-Krieg gar nicht erst ausgebrochen wäre. 16.08.2025

Während der rechte Sender «Fox News» Trump als Erster interviewen darf und «Peace in Progress» wittert, nennt das linke Gegenstück CNN den Alaska-Gipfel «zum Fremdschämen». Die britische BBC vermisst Konsequenzen – und der «Kyiv Independent» ist entsetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier ausgewählte Reaktionen zum Alaska-Gipfel.

«Fox News» interviewt als Erster Sender nach dem Treffen Trump und berichtet patriotisch davon, dass die Ukraine nun am Zuge sei.

CNN schämt sich für den Tamtam, den Trump um Putin mache, und ist froh, dass wenigstens keine Beschlüsse gefasst worden seien.

Die BBC erinnert daran, warum das Treffen eigentlich stattgefunden habe und vermisst Konsequenzen der USA.

Der Kommentar des «Kyiv Independent» zur Causa ist eindeutig. Mehr anzeigen

«Fox News»: Wladimir beeindruckt – «Peace in Progress»

«Fox News»-Moderator Sean Hannity durfte den US-Präsidenten gleich nach dem Gipfel als erster Journalist interviewen. Seine Einleitung:

«Das historische Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ist jetzt in trockenen Tüchern – aber nicht bevor Wladimir einen genaueren Blick auf die Kraft, die hohe Entwicklung, die Stärke, die Macht des US-Militärs werfen konnte – mit diesem unglaublichen, perfekt abgestimmten Überflug von einem B-2-Bomber und vier F-35-Tarnkappen-Jets.»

Sean Hannity durfte Donal Trump als Erster interiewen und ist zunächst hingerissen von einer Machtdemonstration der US Air Froce. YouTube/Fox News

«Ich kann Ihnen sagen, dass es ein sehr herzliches Treffen war», berichtet dann Trump. «Wissen Sie, er ist ein starker Mann, er ist verdammt hart in all diesen Dingen, aber das Treffen war ein sehr herzliches Treffen zwischen zwei sehr wichtigen Ländern, und es ist sehr gut, wenn sie sich verstehen.»

Trump sagt: «Ich glaube, wir sind einer Einigung ziemlich nahe. Jetzt muss nur noch die Ukraine zustimmen.» Er rät dem ukrainischen Präsidenten, das Angebot anzunehmen, das Putin anscheinend gemacht hat. «Fox News titelt entsprechend: «Trump fordert Selenskyj im Hannity-Interview nach ‹produktiven› Gesprächen mit Putin auf, ‹einen Deal zu machen›».

«Fox News» sieht «Peace in Prgress». foxnews.com

Der New Yorker darf in dem Gespräch viel Werbung in eigener Sache machen und erwähnt mal wieder, er habe fünf Kriege beendet. Vor diesem Hintergrund muss seine Aussage verstanden werden, Selenskyj müsse «den Deal nun abschliessen».

CNN: Zum Fremdschämen

CNN-Moderator Fareed Zakaria fand das Treffen «zum Fremdschämen»:

«Die Tatsache, dass Putin auf amerikanischem Boden willkommen geheissen worden ist. Die Tatsache, dass Trump ihm buchstäblich die Roter-Teppich-Behandlung gegeben hat, die er von demokratischen Verbündeten der USA selten bekommt. Trump denkt, Putin sei ein Gleicher, ein Grosser auf der Weltbühne. Und vom Rest des Westens wird der als eine Art Geächteter behandelt.»

Dass es keinen «Deal» gab, nennt Zakaria «positiv». Er hätte auch «ein Viertel der Ukraine» weggegeben können, weil er auf Putins Schmeicheleien hereinfällt: Der Russe habe den Amerikaner zum Beispiel öffentlich für den Friedensnobelpreis ins Spiel gebracht und behauptet, mit Trump wäre der Krieg in der Ukraine gar nicht ausgebrochen.

BBC: Keine Konsequenzen?

Die BBC war mit drei Korrespondenten in Alaska vor Ort – der britische Sender hat alle drei um eine Einordnung gebeten:

«Auch wenn für Trump bei diesen Verhandlungen weniger auf dem Spiel stand als in der Ukraine oder in Russland, wird es dennoch eine Delle in seinem nationalen und internationalen Ansehen geben, nachdem er zuvor versprochen hatte, dass dieses Treffen nur eine 25-prozentige Chance auf ein Scheitern hätte», schreibt Anthony Zurcher.

Wladimir Putin (links) und Donald Trump am 15. August in Anchorage. KEYSTONE

«Heute stand der russische Präsident im geopolitischen Rampenlicht und teilte die Bühne mit dem Führer des mächtigsten Landes der Welt. Aber wie wird Trump auf die Ereignisse reagieren? Er hat es immer noch nicht geschafft, Putin davon zu überzeugen, Russlands Krieg in der Ukraine zu beenden», ergänzt Steve Rosenberg.

«In den letzten Monaten gab es eine Reihe von westlichen Deadlines, die ohne Konsequenzen verstrichen, und Drohungen, die nie umgesetzt wurden. Die Ukrainer sehen das als Einladung für Putin, seine Angriffe fortzusetzen. Vielleicht sehen sie den offensichtlichen Mangel an Fortschritten, der in Anchorage erzielt wurde, in demselben Licht», meint Vitaliy Shevchenko.

«Kyiv Independent»: «Dieses Treffen war ekelhaft. Putin hat es geliebt.»

Der «Kyiv Independent» titelt fassungslos: «Dieses Treffen war ekelhaft. Putin hat es geliebt». Der Kommentar beginnt nicht minder verbittert: «Widerwärtig. Beschämend. Und am Ende nutzlos.»

Trump und Putin beim Gipfeltreffen. KEYSTONE

Der Grund: «Von dem Moment an, als er das Flugzeug auf amerikanischem Boden verliess, strahlte der russische Diktator. Er war kein internationaler Ausgestossener mehr und wurde endlich vom Führer der freien Welt akzeptiert – und respektiert. Trumps Vorgänger nannte Putin einst einen Mörder; Trump bereitete ihm einen königlichen Empfang.»

Erinnerungen an Selenskyjs Besuch im Weissen Haus werden wach: «Der ukrainische Präsident musste öffentliche Scham ertragen. Russlands Präsident wurde gehätschelt. Beide Vorfälle waren schmachvoll.» Und dann kreuzte Aussenminister Lawrow auch noch im UdSSR-Pullover auf: Putin kehrte als Gewinner nach Moskau zurück.

«Von dem Moment an, als er das Flugzeug auf amerikanischem Boden verliess, strahlte der russische Diktator», schreibt die «Kyiv Independent». KEYSTONE

Der «Kyiv Independent» beklagt ein Dilemma: «Trump begreift nicht, dass Putin in Bezug auf die Ukraine keine Geschäfte macht – er ist messianisch. Er will die Ukraine für Russland. Punkt. Für Putin und seinen inneren Kreis ist die Unabhängigkeit der Ukraine ein Unfall, den sie korrigieren wollen.» Niemand werde sich an dieses Treffen länger erinnern als die Ukraine, endet der Kommentar.