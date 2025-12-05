  1. Privatkunden
Spektakuläre Aufnahmen Das ist der letzte Supermond für das Jahr 2025

Nicole Agostini

5.12.2025

Spektakuläre Aufnahmen: Das ist der letzte Supermond für das Jahr 2025

Spektakuläre Aufnahmen: Das ist der letzte Supermond für das Jahr 2025

In diesem Video siehst du, wie magisch der Supermond über die New Yorker Skyline aufgeht. Es ist wohl der letzte Supermond, den wir im Jahr 2025 sehen werden.

05.12.2025

In diesem Video siehst du, wie magisch der Supermond über der New Yorker Skyline aufgeht. Es ist der letzte Supermond, den wir im Jahr 2025 sehen.

Nicole Agostini

05.12.2025, 22:03

Im Jahr 2025 gab es drei Supermonde zu bewundern. Und am 5. Dezember ging der letzte in diesem Jahr auf. Im Video kannst du die spektakulären Aufnahmen sehen, wie der Supermond über der New Yorker Skyline aufgeht.

Ein Vollmond, der uns so nahe ist, wird erst wieder Ende 2026 erwartet. Und so hoch wie in diesem Jahr wird er wohl bis 2042 nicht mehr stehen.

