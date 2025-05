«Das ist doppelt korrupt. Das ist beispiellos»

Höchststand erreicht: Bitcoin profitiert von Trumps Politik Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag auf fast 112.000 Dollar gestiegen. Experten sehen die US-Regulierungspolitik als treibende Kraft: Präsident Trump unterstützt Kryptowährungen und hat eine staatliche Bitcoin-Reserve in Aussicht gestellt. 23.05.2025

Ein exklusives Dinner für die 220 grössten Investoren in Donald Trump Kryptowährung: Der US-Präsident macht mit seinem Geschäftsgebaren nicht nur Schlagzeilen, sondern verdient auch Milliarden von Dollar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unternehmen mit nur acht Angestellten und Verbindungen zu China will 300 Millionen investieren – auch in Trumps Krypto-Geld.

Am 22. Mai hat Trump ein Dinner für 220 Personen abgehalten, die Geld in seine Kryptowährung $Trump gesteckt haben.

Mit ihrer Krypto-Firma World Liberty Financial soll die Familie Trump bis Mitte März 2,9 Milliarden Dollar kassiert haben.

Mit dem Flugzeug aus Katar hat Donald Trump ein wertvolleres Geschenk bekommen als alle US-Präsidenten vor ihm zusammen.

Experten brandmarken die Korruption der Trump-Administration, und die Demokraten wollen ihn mit einem neuen Gesetz stoppen. Mehr anzeigen

Die GD Culture Group ist eine kleine Firma mit acht Angestellten, die Inhalte für die Video-Plattform TikTok verbreitet. Sie hat «Verbindungen nach China» und letztes Jahr keinen Umsatz gemacht, weiss die «New York Times» (NYT).

Dennoch: Die Gruppe hat nun angekündigt, nicht weniger als 300 Millionen Dollar investieren zu wollen – und zwar in Bitcoin und in den Meme-Coin $Trump. Der US-Präsident hat erst im Januar die letztgenannte Kryptowährung lanciert – nur drei Tage vor seiner Amtseinführung.

“You have a situation where people who buy millions of dollars worth of his meme coin have a chance to talk to him and pitch him on policy that regular Americans don’t have. That is corrupt.”



Story: https://t.co/ze7OKMg6wV pic.twitter.com/OPtQosROq8 — Rolling Stone (@RollingStone) May 22, 2025

Ob das Unternehmen seiner Ankündigung nun Worte folgen lässt, oder nicht: Fakt ist, dass es sich für Gutbetuchte lohnt, Geld in die Geschäfte der Familie Trump zu stecken. Bereits letzten Monat wurde bekannt, dass das Weisse Haus ein Dinner mit den 220 wichtigsten Trump-Coin-Investoren plant.

«Trump vermarktet den Zugang zu sich selbst»

Viele von ihnen kommen offenbar aus dem Ausland, weiss die NYT: Staaten wie Mexiko, Singapur und Australien werden genannt. Während Spenden an Trumps Kampagne verboten sind, laufen Investitionen in Trumps Privatgeschäfte unter dem Radar: Das galt bereits für seine erste Amtszeit, in der potente Kunden etwa aus dem Nahen Osten über Wochen ganze Etagen in den Hotels des 78-Jährigen gemietet haben.

Demonstrators are yelling. "Shame, shame, shame" and "Trump is a traitor" outside of his Virginia golf course, where 200 of the cryptocurrency buyers are preparing for a private dinner with the president of the United States



[image or embed] — Eric Lipton NYT (@ericlipton.nytimes.com) 22. Mai 2025 um 23:10

Das Investoren-Dinner hat am 22. Mai in Trumps Golfhotel in Potomac Falls, Virginia, stattgefunden: Die 25 Personen, die am meisten $Trump gekauft haben, wurden von New Yorker dabei persönlich «empfangen», weiss der «Guardian». 148 Millionen Dollar hätten die Eingeladenen insgesamt für die Kryptowährung des Republikaners gezahlt.

«Trump vermarktet den Zugang zu sich selbst als eine Möglichkeit, von seinem Meme-Coin zu profitieren», sagt Rechtsexperte Richard Briffault der britischen Zeitung. «Die Leute zahlen, um Trump zu treffen, und er ist der oberste Regulierer. Das ist doppelt korrupt. Das ist beispiellos. Ich glaube nicht, dass es so etwas in der amerikanischen Geschichte gegeben hat.»

Trump profitiert? «Absurd», meint seine Sprecherin

«Trumps Krypto-Pläne sind zutiefst korrupt», meint auch der demokratische Senator Jeff Merkley. «Er verkauft den Zugang zu seiner Regierung und bereichert sich dabei selbst.» Zusammen mit Parteikollegen fordert er nun, dass das Weisse Haus verrät, wer bei diesem Dinner in Virginia zugegen war.

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hat betont, dass ihr Boss sich an alle Regeln halte, die mit Blick auf Interessenkonflikte für den Präsidenten gelten würden: «Und ich denke, die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, dass es absurd ist, zu unterstellen, dass dieser Präsident Profit aus der Präsidentschaft schlägt.»

Die Veranstaltung führe Trump in seiner «persönlichen Zeit» durch: «Es ist kein Dinner im Weissen Haus», so Leavitt. Jurist Larry Noble von der Amrican University hält dagegen: «Trumps Geschäfte mit Kryptowährungen scheinen die grössten Interessenkonflikte und Korruptionsmöglichkeiten zu bieten, die je ein Präsident in Kauf genommen hat.»

Krypto-Geld: Familie Trump scheffelt 2,9 Milliarden Dollar

Problematisch ist, dass die Trumps nicht nur mit dem präsidialen Meme-Coin handeln, sondern auch Deals über die zu 60 Prozent familieneigene Firma World Liberty Financial machen: In dieses Unternehmen für Kryptowährungen, das im Herbst gegründet wurde, wollen die Vereinigten Arabischen Emirate investieren.

Zwei Milliarden Dollar ist Abu Dhabi das Engagement wert, von dem die Trumps profitieren: Bis Mitte März soll die Familie 2,9 Milliarden Dollar mit Kryptowährungen verdient haben, hat die NGO State Democracy Defenders Action nachgerechnet. Die Summe dürfte heute deutlich grösser sein.

I’ve had my team cataloguing Trump’s corruption campaign since the start. Here’s the chart I used in my Senate floor speech laying out the stunning graft from just the first 6 weeks of his presidency. pic.twitter.com/YlNB6KQ1it — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 7, 2025

Ein Ende des präsidialen Gebarens sei nicht in Sicht, schreibt die Gruppe: «Trump scheint sich so positioniert zu haben, dass er möglichst viel davon profitiert, indem er ein weniger aggressives Regulierungs- und Durchsetzungsprogramm als sein Vorgänger verabschiedet.»

Melania Trump bekommt 28 Millionen Dollar Filmprämie

Als Negativbeispiel dient der grösste Investor in Trumps Kryptowährungen: Der Chinese Justin Sun hat 20 Millionen Dollar in $Trump gesteckt und 75 Millionen Dollar in World Liberty Financial investiert. Am Dinner am 22. Mai war er deshalb auch anwesend, weiss der «Guardian».

Die US-Börsenaufsichtsbehörde United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat Sun 2023 wegen betrügerischer Manipulationen des Marktes in Zusammenhang mit Kryptowährungen verklagt. Nachdem Trump die Aufsicht gelockert hat, liegt der Fall seit Anfang des Jahres auf Eis. Es soll Gespräche gegeben haben, die Causa zu den Akten zu legen.

Jessica Tarlov just exposed the fact that 40% of Donald Trump’s wealth has been accumulated while he was President. If that’s not corruption, I don’t know what is. pic.twitter.com/AsGHMOjHFX — DSTN Club (@dstnclub) May 25, 2025

Wie profitieren die Trumps noch von der Präsidentschaft? Melania Trump soll zum Beispiel 28 Millionen Dollar mit einem Film über die First Lady verdienen, den Jeff Bezos finanziert, zählt die «New York Times» auf. Hier wird die Summe, die die Familie mit Kryptowährungen kassiert hat, auf 320 Millionen Dollar taxiert.

Demokraten wollen Trump mit neuem Gesetz stoppen

Hinzu kämen Präsente wie das Luxusflugzeug aus Katar, das mehr wert sei, als alle Geschenke zusammen, die US-Präsidenten je aus dem Ausland bekommen haben. «Forbes» schätzt Donald Trumps Vermögen im März auf 5,1 Milliarden Dollar, was 1,2 Milliarden mehr als im Vorjahr seien, als der 78-Jährige noch Wahlkampf gemacht hat.

Diese Zahlen lassen bei Experten die Alarmglocken läuten: «Ich beobachte und schreibe seit 50 Jahren über Korruption, und mir schwirrt immer noch der Kopf», sagt der Politologe und Autor Michael Johnston mit Blick auf die fetten Geschäfte der Familie Trump.

Demokrat Jeff Merkley und seine Parteifreunde wollen dem Ganzen aber nun einen Riegel vorschieben: Sie haben den End Crypto Corruption Act eingebracht. Wenn das Gesetz durchkomme, wird es laut Merkley «nicht nur gegen diese Korruption vorgehen, sondern auch andere Beamte – wie Kongressmitglieder und Trumps milliardenschwerer Handlanger Elon Musk – daran hindern, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu missbrauchen»

Mehr Videos aus dem Ressort