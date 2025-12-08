Das ist Luana Lopes Lara, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von der Ballettstange zur ersten Milliarde Das ist Luana Lopes Lara, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

Noemi Hüsser

8.12.2025

Die 29-Jährige Luana Lopes Lara besuchte als Teenager eine Ballett-Schule, dann studierte sie am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Die 29-Jährige Luana Lopes Lara besuchte als Teenager eine Ballett-Schule, dann studierte sie am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Screenshot Instagram

Mit ihrer Prognoseplattform Kalshi wird Luana Lopes Lara zur neuen jüngsten Selfmade-Milliardärin. Wer sie ist, was sie macht – und warum ihr Geschäftsmodell in der Schweiz verboten ist.

Noemi Hüsser

08.12.2025, 17:30

08.12.2025, 17:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Luana Lopes Lara, Mitgründerin der Prognoseplattform Kalshi, wird mit 29 Jahren laut «Forbes» zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt.
  • Kalshi sammelte kürzlich eine Milliarde US-Dollar an Kapital ein und wird mit 11 Milliarden bewertet; Lopes Lara und Co-Gründer Tarek Mansour halten je 12  Prozent am Unternehmen.
  • Die Plattform gilt als juristischer Vorreiter für Prognosemärkte in den USA und sagte die Präsidentschaftswahl 2024 korrekt voraus.
Mehr anzeigen

Was denkst du, welche Filme erhalten einen Golden Globe? Werden die Epstein-Files tatsächlich jemals veröffentlicht? Meinst du, es schneit diesen Monat in New York?

Wer sich zutraut, solche Ereignisse zu erraten, kann damit sogar Geld verdienen. Prognosemärkte wie die Plattform Kalshi ermöglichen, auf die Zukunft zu wetten.

Doch hier geht es nicht in erster Linie um Kalshi – und erst recht ist das keine Einladung zum Glücksspiel – sondern um die Frau, die hinter der Plattform steckt. Luana Lopes Lara ist seit wenigen Tagen laut Wirtschaftsmagazin «Forbes» die jüngste Selfmade-Milliardärin.

Die 29-jährige Brasilianerin hat den Titel der 31-jährigen Techunternehmerin Lucy Guo abgeluchst, die ihn ihrerseits erst im April von Pop-Phänomen Taylor Swift übernahm.

Sogar Taylor Swift enttrohnt. Diese Frau wird Milliardärin – und keiner kennt sie

Sogar Taylor Swift enttrohntDiese Frau wird Milliardärin – und keiner kennt sie

Zusammen mit ihrem Mitgründer Tarek Mansour, ebenfalls 29, hat Luana Lopes Lara diese Woche eine Milliarde Dollar an frischem Kapital für Kalshi gesammelt. Kalshi wird nun mit 11 Milliarden bewertet, und das Vermögen von Lopes Lara und Mansour, die beide 12 Prozent des Unternehmens halten, stieg auf je 1,3 Milliarden Dollar.

Lopes Lara scheint einer jener Menschen zu sein, denen einfach alles gelingt. Noch bevor sie Kalshi gründete, war sie schon ganz jung ziemlich weit oben – nur in einer ganz anderen Branche: dem Ballett.

2011 besuchte sie in Brasilien eine der renommiertesten und strengsten Ballettschulen der Welt. Von 7 Uhr morgens bis mittags war die Teenagerin in der Schule, von 13 Uhr bis 21 Uhr ging sie in den Ballettunterricht. Noch heute sagt sie, das sei die intensivste Zeit ihres Lebens gewesen. Und erzählt davon, wie Lehrer ihr brennende Zigaretten unter den Oberschenkel hielten, um zu testen, wie lange sie das Bein in der Luft halten konnte, ohne sich zu verbrennen.

In den Vorlesungen in der ersten Reihe

Doch ihr grosser Traum war es nicht, für immer Ballett zu tanzen, sondern –inspiriert von ihrer Mutter, einer Mathematiklehrerin, und ihrem Vater, einem Elektroingenieur – der nächste Steve Jobs zu werden, so schreibt es «Forbes». Also bewarb sie sich 2014, da war sie 17 Jahre alt, am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sie wurde angenommen und begann, Informatik und Mathematik zu studieren. Während der Vorlesungen sass sie immer in der ersten Reihe, erzählt Mitstudent und späterer Mitgründer Mansour.

Die beiden befreundeten sich und absolvierten 2018 zusammen ein Praktikum bei einem Finanzunternehmen. Da kam ihnen die Idee für Kalshi. Geldmärkte würden sowieso auf externen Ereignissen wie Wahlergebnissen oder Naturkatastrophen basieren, wieso also nicht direkt darauf spekulieren, statt den Umweg über die traditionelle Börse zu machen?

Auf Kalshi lassen sich auf konkrete Ereignisse aus Kultur, Politik oder Wirtschaft Wetten abschliessen.
Auf Kalshi lassen sich auf konkrete Ereignisse aus Kultur, Politik oder Wirtschaft Wetten abschliessen.
Screenshot kalshi.com

Doch um dorthin zu kommen, musste das Unternehmen mehrere Hürden meistern. Die Legalität solcher Prognosemärkte war in den USA lange nicht klar definiert, und Kalshi benötigte eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde. In der Schweiz sind solche Märkte übrigens verboten, weil sie als reines Glücksspiel gelten.

Die US-Genehmigung erhielt Kalshi 2020. Im Juli 2021 gingen die Plattform live. Damit hatten sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihrem grössten Konkurrenten Polymarket, das schon 2020 gestartet war und 2022 eine Geldstrafe von 1,4 Millionen Dollar zahlen musste, weil sie nicht registriert waren.

Prognosemärkte sind oft zutreffender als Umfragen

Doch auch für Kalshi ging die Auseinandersetzung mit den Behörden weiter. 2023 verweigerte die Aufsichtsbehörde dem Unternehmen, Wetten auf die Präsidentschaftswahlen 2024 anzubieten, da sie diese als reines Glücksspiel einstufte. Lopes Lara und Mansour klagten dagegen – und bekamen vor Gericht recht. Während des Wahlkampfs setzten Kalshi-Nutzer*innen daraufhin 500 Millionen Dollar auf Donald Trump oder Kamala Harris. Am Ende sagten sie richtig voraus, dass Trump die Wahl gewinnen würde.

USA unter Donald Trump. Ständerat befasst sich heute mit Chlorhühnern +++ Anstehende Gerichtsentscheidung: Trump verteidigt Zölle

USA unter Donald TrumpStänderat befasst sich heute mit Chlorhühnern +++ Anstehende Gerichtsentscheidung: Trump verteidigt Zölle

So waren die Daten von Kalshi – und auch Polymarket – teils zutreffender als viele Umfragen. Ihr Vorteil: Prognosemärkte bewegen sich in Echtzeit und bündeln das Wissen vieler Menschen gleichzeitig.

Doch genau daraus entsteht auch eine Schwäche: Einzelne grosse Investor*innen können die Prognose des Marktes verzerren – und damit das eigentlich kollektive Urteil trüben. Kritiker*innen werfen Prognosemärkten zudem vor, ethisch verwerflich zu handeln und aus politischen oder gesellschaftlichen Krisen Kapital zu schlagen.

Prognosemärkte mögen umstritten sein – als Geschäftsmodell jedenfalls funktionieren sie. Zumindest für Luana Lopes Lara hat sich der Blick in die Zukunft längst ausgezahlt.

Mehr aus dem Ressort

Wegen KI-Boom: Eine Kleinstadt macht Milliarden und die Bewohner fliehen

Wegen KI-Boom: Eine Kleinstadt macht Milliarden und die Bewohner fliehen

Ashburn in den USA war einst eine verschlafene Vorstadt. Heute gilt der Ort als Hauptstadt des Internets – mit der weltweit höchsten Dichte an Rechenzentren. Für die Bevölkerung bedeutet das wachsende Belastung.

03.12.2025

Meistgelesen

Das ist Luana Lopes Lara, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
«Alle haben angefangen, Trump den A**** zu küssen»
Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut
«Sven Hotz war ein Ehrenmann – so einen Präsidenten gibts heute nicht mehr»
Liverpool schmeisst Mo Salah aus dem Kader

Mehr News

Ukraine-Ticker. Selenskyj trifft Europäer in London +++ Trump beschwert sich über Selenskyj

Ukraine-TickerSelenskyj trifft Europäer in London +++ Trump beschwert sich über Selenskyj

Politik. Niederlande steuern auf Minderheitsregierung zu

PolitikNiederlande steuern auf Minderheitsregierung zu

Demonstranten auf Rollfeld. Bauern stürmen Flughafen auf Kreta – Flugbetrieb gestoppt

Demonstranten auf RollfeldBauern stürmen Flughafen auf Kreta – Flugbetrieb gestoppt