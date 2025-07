Das ist Musks Schlachtplan für seinen Polit-Krieg gegen Trump

Trump über geplante Musk-Partei: «lächerlich» Washington, 07.07.2025: Der reichste Mann der Welt gegen den mächtigsten Mann der Welt: Elon Musk will mit der «America Party» eine eigene Partei aufbauen. US-Präsident Donald Trump bezeichnet die Pläne des Tech-Milliardärs als lächerlich und spricht sich für das bestehende faktische Zweiparteiensystem aus Republikanern und Demokraten aus, auch wenn die Demokraten laut Trump vom Weg abgekommen sind. Musks ausgewiesenes Ziel: das Zweiparteiensystem aufbrechen. Musk zeigt sich überzeugt, Demokraten und Republikaner sind sich politisch zu ähnlich und gemeinsam dabei, Amerika herunterzuwirtschaften. 08.07.2025

Greade noch passte kein Blatt zwischen Donald Trump und Elon Musk – und nun liegen Welten zwischen den Machtmenschen: Was kann die America Party bewirken, mit der der Südafrikaner den US-Präsidenten herausfordert?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Tischtuch zwischen Donald Trump und Elon Musk ist zerschnitten, nachdem Letzterer die Gründung der America Party angekündigt hat.

«Vielleicht müssen wir DOGE auf Elon ansetzen», sagt Trump. Musk kontert mit neuen Jeffrey-Epstein-Andeutungen.

Musk will zunächst zwei oder drei Senatssitze und acht bis zehn Posten im Repräsentantenhaus erkämpfen, um ob der engen politischen Verhältnisse das Zünglein an der Waage zu spielen.

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, sagt der Lateiner. Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen, lautet das Sprichwort auf Deutsch. Es passt bei Elon Musk wie die Kinderfaust aufs Auge.

Am 21. Februar schwingt der reichste Mann der Welt noch die «Kettensäge für die Demokratie» und lässt sich bei der Conservative Political Action Conference (CPAC) für die radikalen Massnahmen der Effizienzabteilung DOGE feiern:

Musk schwenkt Kettensäge – Symbol für Bürokratieabbau Washington, 21.02.2025: Elon Musk: «Das ist die Kettensäge für die Bürokratie!» Elon Musk schwenkt die Kettensäge: Der Tech-Milliardär lässt sich auf einer Konferenz der US-Konservativen für seine radikalen Stellenstreichungen im Regierungsapparat feiern. Die Kettensäge: ein Geschenk und Markenzeichen des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Milei war im argentinischen Wahlkampf mit laufender Kettensäge aufgetreten, um sinnbildlich den aus seiner Sicht überbordenden Staat radikal zurechtzustutzen. In den USA hat Präsident Donald Trump Musk mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt. Dafür wurde ein Gremium unter Leitung von Musk gebildet, das an das Weisse Haus angeschlossen ist. 24.02.2025

Am 30. Mai ist es mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei: Donald Trump entlässt Musk wieder in die Privatwirtschaft, der mit einem blauen Auge davonkommt, das ihm angeblich sein Sohn versehentlich verpasst hat. Der US-Präsident überreicht dem gebürtigen Südafrikaner den «sehr besonderen» goldenen Schlüssel zum Weisse Haus.

Elon Musk (links mit einem dezenten Veilchen am rechten Auge) und Donald Trump am 30. Mai im Weissen Haus, als die beiden noch Freunde waren. Bild: Keystone

Musk spricht davon, dass er mit DOGE 160 Milliarden Dollar eingespart habe, doch der Wert werde «mit der Zeit» auf eine Billion Dollar steigen. «Ich werde weiter Besuche hier machen», sagt er damals im Weissen Haus, «und weiter ein Freund und Berater des Präsidenten sein.»

«Vielleicht müssen wir DOGE auf Elon ansetzen»

Und wie tönt das Ganze heute? Eine Reporterin fragt Trump am 1. Juli in Washington, ob er Musk abschieben lassen will: «Ich weiss es nicht, wir müssen es uns ansehen», will der 79-Jährige die Sache nicht ausschliessen. «Vielleicht müssen wir DOGE auf Elon ansetzen.»

Reporter: Are you going to deport Elon Musk?



Trump: We'll have to take a look. We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn’t that be terrible? He gets a lot of subsidies. pic.twitter.com/6I0OAIv7Js — Acyn (@Acyn) July 1, 2025

Trump will Musk quasi mit seinen eigenen Waffen schlagen: «Wissen Sie, was DOGE ist? Das Monster, das vielleicht zurückgehen und Elon fressen muss. Wäre das nicht schrecklich?», fragt Trump rhetorisch und schickt wenig subtil hinterher: «Er bekommt viele Subventionen.»

Ja, so schnell ändern sich die Zeiten im politischen Washington: Gerade noch hat Elon Musk Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November mit fast 300 Millionen Dollar unterstützt, durfte dann im Gegenzug für wenige Monate DOGE leiten – und will nun eine eigene Partei gründen, um seinem Ex-Boss Konkurrenz zu machen.

Musk macht erneut Epstein-Andeutungen

Das Tischtuch zwischen den Milliardären ist damit endgültig zerschnitten: Der Bruch hat sich angedeutet, als Musk damit begonnen hat, Trumps sogenanntes Big Beautiful Bill (BBB) zu kritisieren, das einerseits grüne Subventionen streicht und andererseits die Staatsschulden massiv erhöht.

Der Tesla-Besitzer hat deshalb vor der Verabschiedung des BBB mit der Gründung seiner eigenen Partei gedroht und sich mit Trump angelegt. Dessen Name stehe in den Akten über den Pädophilen Jeffrey Epstein, schreibt Musk auf X, löscht den Kommentar dann wieder und entschuldigt sich sogar.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025

Doch auch diese späte Zurückhaltung gibt der 54-Jährige nun wieder auf: Sinngemäss fragt er auf seiner Plattform X, wie viele Verhaftungen es im Zusammenhang mit Epstein gegeben habe. «Ach ja, keine», antwortet er dann sinngemäss. Es ist nicht die einzige Andeutung zum Thema.

Was Musk will

Was will Musk ausser Einsicht in alle Epstein-Akten, die Förderung grüner Energien und Haushaltsdisziplin erreichen? Der mindestens 14-fache Vater führt am 4. Juli auf X eine Umfrage durch, in der sich 65,4 Prozent für die Gründung der America Party aussprechen. Einen Tag später kündigt er an, dem Votum zu folgen.

The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra:



Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield. — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

«Heute wird die America Party gegründet, um euch eure Freiheit wiederzugeben», tönt Musk. Er werde beim Aufmischen der amerikanischen Parteienlandschaft vorgehen wie der Feldherr Epaminondas, der 371 vor Christus in Griechenland bei der Schlacht von Leuktra die für unbesiegbar gehaltenen Spartaner besiegt hat.

One way to execute on this would be to laser-focus on just 2 or 3 Senate seats and 8 to 10 House districts.



Given the razor-thin legislative margins, that would be enough to serve as the deciding vote on contentious laws, ensuring that they serve the true will of the people. — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Man dürfe keinen breiten Ansatz wählen, sondern müsse sich fokussieren: Er strebe bloss an, zwei oder drei Senatssitze und acht bis zehn Posten im Repräsentantenhaus zu erobern: Das würde bei den derzeit so engen politischen Verhältnissen schon ausreichen, um das Zünglein an der Waage spielen zu können und «dem wahren Willen des Volkes zu dienen».

Trump wünscht Musk nach Südafrika zurück

Donald Trump ist davon natürlich wenig begeistert: «Es macht mich traurig zu sehen, wie Elon Musk in den letzten fünf Wochen völlig ‹entgleist› und in den letzten fünf Wochen zu einem Fiasko geworden ist», schreibt der 79-Jährige auf seiner Plattform Truth Social. Das Mehrheitswahlrecht lasse es gar nicht zu, dass eine dritte Partei sich etablieren könne.

Zuvor ist der US-Präsident noch deutlicher geworden, was seinen Gegenkurs gegen Musk angeht: Der bekomme «bei weitem» mehr Subventionen «als je ein Mensch in der Geschichte» und müsste «wahrscheinlich» zurück nach Südafrika ziehen, wenn sich das ändere.

«Keine Raketenstarts, keine Satelliten und Produktion von Elektroautos mehr: Unser Land würde ein Vermögen sparen», droht Trump. «Vielleicht sollte sich das DOGE das einmal genau ansehen?»

«Trump hat die Karten in der Hand»

Kann Musk Trump politisch Konkurrenz machen? «Sein Verhalten ist reine Theatralik», ordnet Robert Shapiro von der Columbia University bei «Newsweek» die Lage ein. «Das gilt auch für Trump, aber auch hier hat Trump die Karten in der Hand.»

Zu Höherem berufen? Elon Musk am 20. Januar bei Donald Trumps Amtseinführung im Kapitol. Bild: Keystone

Die Frage sei, wie gut die Wirtschaft in der nahen Zukunft laufe: «Das könnte Auswirkungen haben, wenn wir uns auf das Jahr 2026 und die Zwischenwahlen zubewegen – aber das ist noch weit weg», weiss der Politologe.

«Musk spricht für eine kleine, aber einflussreiche Fraktion innerhalb der republikanischen Wählerschaft», meint Stephen Voss von der University of Kentucky. «Was den Verlust von Trumps Einfluss angeht: Trump steht innerhalb der Republikanischen Partei gerade hoch im Kurs, sodass jeder, der ihn herausfordert – ob innerhalb oder ausserhalb der Regierung – Gegenwind bekommt.»

Stolpersteine für Musk

Hat Musks America Party eine Chance? Die «Washington Post» hat einige Stolpersteine ausgemacht, an denen sich Musks neue Partei messen lassen muss: Da wären zum ersten institutionelle Barrieren durch das Mehrheitswahlrecht. «Du musst komplett gewinnen, um etwas zu bekommen», erläutert Hans Noel von der Georgetown University.

The America Party is the solution https://t.co/KryqdEcqIU — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2025

Zudem gebe es weitere Vorgaben auf Ebene der Bundesstaaten, die die Sache verkomplizieren. Der zweite Punkt hängt damit zusammen: Bisher hat es noch keine Partei geschafft, sich als eine dritte politische Kraft zu positionieren.

Ein weiteres Problem: Musk will die politische Mitte erreichen, zu der ihm zufolge «80 Prozent» der Wählerschaft gehören sollen. Hans Noel hält dagegen, dass diese Gruppe nicht so leicht erreichbar ist, wie Musk denkt. «Die Menschen hängen an den bestehenden Parteien, sind von ihnen frustriert und mögen sie nicht.»

Musk sicher: «Das wird superlustig»

Und dennoch seien sie nicht bereit, sich so ohne Weiteres der America Party anzuschliessen, glaubt der Politologe. Zudem werde es schwer für Musk sein, als Polit-Neuling politische Verbündete zu finden. Und nicht zuletzt braucht es Geduld: Es sei fraglich, ob Musk die Ausdauer habe, sich auf Dauer in Washington zu engagieren.

Wer würde in Musks Partei eintreten? Zunächst kommen zwei Republikaner in den Sinn, die gegen Trumps BBB gestimmt haben und zum libertären Flügel der Partei gehören: Rand Paul und Thomas Massie. Die Trump-treue Maga-Influencerin Laura Loomer bringt zudem die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene und Journalist Tucker Carlson ins Spiel.

Valid point. Milei gave me the chainsaw backstage and I ran with it, but, in retrospect, it lacked empathy. — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Und Elon Musk? Der schlägt neu versöhnlichere Töne an. Als ein X-User ihn gerade für seinen Kettensäge-Auftritt vom Februar scharf kritisiert, stimmt ihm der Unternehmer zu. Er habe Empathie vermissen lassen, gibt sich Musk selbstkritisch.

Seine Follower fragt der Mann auf X, wann und wo die grosse Einführung seiner American Party steigen soll. Musk gibt sich optimistisch: «Es wird superlustig», schreibt er. Ob er damit recht behalten wird?