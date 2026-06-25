Zwei der stärksten Erdbeben seit über 100 Jahren haben Venezuela am Mittwochabend erschüttert. Die Erdstösse richteten schwere Schäden an und lösten eine gross angelegte Rettungsaktion aus. Was bisher über das Ausmass der Katastrophe bekannt ist.

Am Mittwochabend kam es in Venezuela zu zwei starken Erdbeben. Häuser wurden dabei zerstört.

Venezuela Das ist über das Jahrhundert-Beben bekannt – und das nicht

Darum geht’s Zwei starke Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 erschütterten Venezuela am Mittwochabend.

Es kam zu schweren Schäden. Bislang wurden 32 Todesopfer gemeldet – doch es werden vermutlich noch mehr. 700 Personen sollen bislang verletzt sein.

Besonders betroffen sind Regionen im Nordwesten sowie Caracas, internationale Hilfe wurde bereits zugesagt.

Was ist passiert?

Am Mittwochabend wurde Venezuela von zwei starken Erdbeben erschüttert. Das Epizentrum des ersten Bebens am Mittwoch um 18:04 Uhr (Ortszeit; 00:04 Uhr Schweizer Zeit am Donnerstag) lag den Angaben zufolge 24 Kilometer östlich von San Felipe entfernt im Nordwesten des südamerikanischen Landes in einer Tiefe von 21,9 Kilometern.

Das zweite Erdbeben ereignete sich nur wenige Kilometer weiter nördlich. Wegen der geringen Tiefe dürften die Auswirkungen des zweiten Bebens grösser sein. Die Millionenstadt Caracas lag dabei nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer östlich davon.

Rettungs- und Hilfsteam durchsuchen aktuell Trümmer nach Überlebenden, gleichzeitig wird versucht, die zerstörte Infrastruktur notdürftig wiederherzustellen. Die Behörden rechnen mit starken Nachbeben, weshalb weitere Evakuierungen und Sicherheitsüberprüfungen von Gebäuden laufen.

Die Beben gehören zu den stärksten, die Venezuela seit mehr als einem Jahrhundert heimgesucht haben.

Wie stark waren die Beben?

Das U.S. Geological Survey (USGS) gibt die Stärke der Beben mit 7,2 und 7,5 an. Erdbeben in dieser Grössenordnung gelten als «stark» bis «sehr stark» und können in dicht besiedelten Regionen schwere Zerstörungen anrichten. Die USGS rechnet aufgrund der Magnitude und Tiefe mit massiven Schäden und einer hohen Zahl an Todesopfern.

In Caracas sowie in mehreren Bundesstaaten im Norden des südamerikanischen Landes kam es zu Schäden, wie die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez sagte. «Es gibt Bundesstaaten, die besonders betroffen sind», sagte Rodríguez, darunter La Guaira. Es habe bereits 20 Nachbeben gegeben.

Wie viele Opfer gibt es bisher?

Die Opferzahlen sind weiterhin unklar. Nach Behördenangaben kamen jedoch mindestens 32 Menschen ums Leben, rund 700 weitere wurden verletzt. Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez nannte diese Zahlen in der Nacht auf Donnerstag als erste offizielle Bilanz. Die USGS schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mindestens 10'000.

Welche Regionen sind besonders betroffen?

Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes rund um San Felipe und Yumare, aber auch die Hauptstadt Caracas, rund 200 bis 300 Kilometer entfernt, verzeichnet Einstürze und schwere Gebäudeschäden.

In Caracas wurden Wohnhäuser und andere Gebäude evakuiert, Teile der Infrastruktur – etwa der Flughafen und der Zugverkehr – kamen zum Erliegen. Auch der Schulunterricht wurde eingestellt.

Auswirkungen des Doppel-Bebens waren auch in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá zu spüren, die rund tausend Kilometer Luftlinie vom Epizentrum entfernt liegt. Wegen der Erschütterungen rannten auch in Bogotá Menschen auf die Strasse, Alarmsirenen heulten

Droht ein Tsunami?

Nach ersten Einschätzungen wurde eine mögliche Tsunami-Gefahr für die Karibikküste geprüft, bislang liegen aber keine bestätigten Tsunami-Warnungen für die Küste Venezuelas vor. Das US-Tsunami-Warnzentrum gab mehrere Tsunami-Warnungen heraus, die später wieder aufgehoben wurden.

Was sagt die Regierung?

«Wir haben es mit einer äusserst alarmierenden Situation zu tun», sagte Innenminister Diosdado Cabello im Fernsehen. Auch Präsidentin Rodríguez sprach von einem «Vorfall mit schwerwiegenden Folgen» und rief den Notstand aus.

«Es gibt Bundesstaaten, die besonders betroffen sind», sagte Rodríguez, darunter La Guaira. Es habe bereits 20 Nachbeben gegeben. Priorität hätten nun die Rettungsarbeiten, so Rodríguez.

Wie reagieren andere Staaten?

Das US-Aussenministerium richtete nach eigenen Angaben einen Krisenstab ein, um in Absprache mit der venezolanischen Regierung Such- und Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe zu schicken.

Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, schrieb ebenfalls auf der Plattform X, es stünden 300 Rettungskräfte und Sanitäter sowie 50 Tonnen Hilfsgüter bereit, um in die venezolanische Hauptstadt Caracas gebracht zu werden.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, erklärte, spezialisierte Such- und Rettungsteams der Streitkräfte würden am Morgen nach Venezuela aufbrechen. Auch Brasilien signalisierte Hilfsbereitschaft. Rodríguez zufolge boten auch bereits andere Staaten Hilfe an.

Auch US-Präsident Donald Trump äussert sich zum Unglück. Auf Truth Social schreibt er: «Die beiden schweren Erdbeben, die gerade das grossartige Volk Venezuelas heimgesucht haben, sind beide von enormem Ausmass und haben eine verheerende Zahl von Todesopfern gefordert.» Die USA seien bereit zu helfen, so Trump weiter. «Ich habe alle Behörden unserer Regierung angewiesen, sich darauf vorzubereiten, schnell zu handeln.»