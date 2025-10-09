  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kriegsende und Geiselfreilassung Israel und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Friedensplan zu – das ist bekannt

Samuel Walder

9.10.2025

Hoffnung besteht: im Gaza-Krieg kam es zu einem ersten Schritt Richtung Einigung. 
Hoffnung besteht: im Gaza-Krieg kam es zu einem ersten Schritt Richtung Einigung. 
Jacquelyn Martin/AP/dpa

Nach zähen Verhandlungen in Ägypten haben sich Israel und die Hamas auf eine erste Phase der Waffenruhe geeinigt. Der Plan umfasst einen Gefangenenaustausch, humanitäre Hilfe und den möglichen Beginn eines umfassenderen Friedensprozesses.

,

Agence France-Presse, Samuel Walder

09.10.2025, 07:53

09.10.2025, 07:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Israel und die Hamas haben sich unter Vermittlung von Katar, Ägypten, den USA und der Türkei auf die erste Phase eines Waffenruheabkommens geeinigt.
  • In den kommenden 72 Stunden sollen 20 israelische Geiseln und rund 2000 palästinensische Gefangene freikommen, während täglich Hunderte Hilfstransporte in den Gazastreifen gelangen sollen.
  • Der Plan, Teil von Trumps 20-Punkte-Friedensinitiative, umfasst zudem den Abzug israelischer Truppen, die Rückkehr von Vertriebenen und den Beginn weiterer Verhandlungen über eine zweite Phase.
Mehr anzeigen

Israel und die islamistische Hamas haben sich nach tagelangen indirekten Gesprächen in Ägypten auf die erste Phase einer Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Katar, das zusammen mit Ägypten, den USA und der Türkei an den Verhandlungen beteiligt war, bezeichnete die Einigung als «erste Phase des Gaza-Waffenruheabkommens.»

Das soll zur Beendigung des Krieges, zur Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener sowie zur Bereitstellung von Hilfsgütern führen. Was bislang über die Einigung bekannt ist:

Was beinhaltet die Einigung?

Die Hamas soll im Rahmen der ersten Phase 20 lebende Geiseln freilassen, wie es aus Palästinenserkreisen hiess. Ein hochrangiger Hamas-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Israel fast 2000 palästinensische Häftlinge freilassen werde. 250 von ihnen verbüssen den Angaben nach lebenslange Freiheitsstrafen, 1700 wurden seit dem Beginn des Krieges festgenommen. Die Geiseln und die Häftlinge sollen binnen 72 Stunden nach der Umsetzung des Abkommens freikommen, hiess es aus Hamas-Kreisen.

Nahost-Ticker. Israel und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Gaza-Plan zu +++ Geiseln könnten am Wochenende freikommen

Nahost-TickerIsrael und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Gaza-Plan zu +++ Geiseln könnten am Wochenende freikommen

In den ersten fünf Tagen der Waffenruhe sollen den Angaben nach täglich mindestens 400 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen. In den folgenden Tagen solle diese Zahl noch erhöht werden.

Auch die «sofortige» Rückkehr von Vertriebenen aus dem Süden des Gazastreifens in die Stadt Gaza und in den Norden sei vorgesehen.

Die Einigung sehe auch einen Abzug der israelischen Truppen vor, sagte der Hamas-Vertreter. Sie beinhalte «Garantien» von US-Präsident Donald Trump und den Vermittlern.

Wie geht es weiter?

Ein katarischer Aussenamtssprecher sagte, beide Seiten hätten sich bereits auf «alle Bestimmungen und Umsetzungsmechanismen der ersten Phase des Gaza-Waffenruheabkommens» geeinigt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, er wolle für Donnerstag sein Kabinett einberufen, um die Einigung zu bestätigen.

Das Abkommen soll am Donnerstag gegen Mittag offiziell unterzeichnet werden, wie AFP aus mit der Vereinbarung vertrauten Kreisen erfuhr. Ein Hamas-Vertreter sagte, dass die Verhandlungen für die zweite Phase der Waffenruhe «unverzüglich» beginnen würden.

Trump sagte am Mittwoch, er glaube, dass alle Geiseln – auch die bereits toten – am Montag zurückkehren würden.

Trumps 20-Punkte-Plan sieht eine Waffenruhe, die Freilassung aller Geiseln, die Entwaffnung der Hamas und einen schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vor.

Meistgelesen

Trump-Sender interviewt Masken-Gast – doch etwas stimmt hier gar nicht
Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»
Brennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab +++ Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk
Nach Urteil muss behindertes Mädchen in die Sonderschule
«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»