Das ist über den Eindringling an Trumps Privatresidenz bekannt

Ein Mann Anfang 20 wurde am frühen Sonntagmorgen erschossen, nachdem er wohl den Sicherheitsbereich des Anwesens Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump in Palm Beach, Florida, durchbrochen hatte. Es soll sich um einen 21-jährigen Künstler aus dem Bundesstaat North Carolina handeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein bewaffneter Mann drang in den Sicherheitsbereich der Privatresidenz von Donald Trump ein.

Er wurde als der 21-jährige Austin Tucker M. aus dem Bundesstaat North Carolin identifiziert.

Nach Angaben des US-Geheimdienstes wurde der Mann auf dem Gelände von Trumps Residenz Mar-a-Lago mit einer Schrotflinte und einem Benzinkanister gesehen. Mehr anzeigen

An der Residenz von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Florida haben Sicherheitsbeamte einen bewaffneten Eindringling erschossen. Der Mann habe in der Nacht auf Sonntag unerlaubt den «Sicherheitsbereich» von Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach betreten, erklärte Secret-Service-Sprecher Anthony Guglielmi im Onlinedienst X. Der Mann Anfang 20 sei am Nordeingang von Mar-a-Lago gesichtet worden und habe anscheinend eine Schusswaffe und einen Benzinkanister bei sich gehabt.

Der Mann kam aus dem Bundesstaat North Carolina. Er wurde inzwischen als Austin Tucker M. identifiziert, wie die «New York Post» berichtet. Seine Familie hat ihn am Samstag bei den Behörden als vermisst gemeldet. Der 21-jährige Künstler soll davon besessen gewesen sein, Szenen von Golfplätzen zu zeichnen.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Beamte des für den Schutz des Präsidenten zuständigen Secret Service und ein Polizist hätten den Mann gestellt und erschossen, erklärte Guglielmi. US-Beamte seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

Waffe «in Schussposition» gebracht

Trump, der viele Wochenenden in Mar-a-Lago verbringt, war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht vor Ort. Er hielt sich in der Nacht auf Sonntag in der Hauptstadt Washington auf. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf, unter anderem zum möglichen Motiv des Mannes.

Der Vorfall ereignete sich laut Secret Service gegen 01.30 Uhr nachts. Der Sheriff des Landkreises Palm Beach, Ric Bradshaw, sagte bei einer Pressekonferenz, die Beamten hätten den Eindringling aufgefordert, den Treibstoffkanister und die Waffe - eine Shotgun, also eine Schrotflinte - fallenzulassen. Der Mann habe daraufhin den Kanister abgestellt, aber die Waffe «in Schussposition» gebracht. Zwei Agenten des Secret Service und ein Polizist hätten den Mann daraufhin erschossen.

Leavitt attackiert Demokraten

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, kritisierte nach dem Vorfall die oppositionellen Demokraten, die sie für den andauernden Teil-Shutdown in der USA verantwortlich machte. Die Haushaltsblockade für das Heimatschutzministerium, dem auch der Secret Service untersteht, sei «schändlich und leichtsinnig», schrieb Leavitt auf X. Hintergrund der Blockade sind von den Demokraten geforderte strengere Vorgaben für die US-Einwanderungsbehörde ICE, deren Abschiebe-Razzien in den USA zuletzt für massive Proteste gesorgt hatten.

In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx — Karoline Leavitt (@PressSec) February 22, 2026

Trump ist bereits mehrfach Ziel von Attentaten geworden. Am 13. Juli 2024 verletzte ein Schütze den damaligen Präsidentschaftskandidaten bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania am Ohr. Der Angreifer wurde vom Secret Service erschossen.

Im September 2024 wollte ein Mann Trump in Florida beim Golfspielen erschießen. Der 59-Jährige wurde gefasst und Anfang Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.