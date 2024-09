Das ist über den mutmasslichen Trump-Attentäter bekannt

Der mutmassliche Trump Attentäter Ryan Wesley Routh ist kein Unbekannter. X

Der mutmassliche Täter des verhinderten Attentats auf Donald Trump wurde identifiziert. Das ist bislang über den Verdächtigen bekannt.

Die Strafbehörde identifizierte den Verdächtigen als Ryan Wesley Routh. Er war kein Unbekannter.

Am Sonntag wurde im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Attentat auf Trump einen Mann verhaftet. Die Strafverfolgungsbehörde identifizierte den Verdächtigen als Ryan Wesley Routh.

Er ist 58 Jahre alt und stammt aus der Stadt Greensboro im Bundesstaat North Carolina. Zwischenzeitlich soll er in Hawaii gelebt haben. Der Sheriff William D. Snyder aus Martin Country, Florida, sagte, dass der Routh bei der Verhaftung «nicht viele Emotionen zeigte» und nicht bewaffnet war, als er aus seinem Fahrzeug geholt wurde.

Verdächtigter hatte sich zuletzt gegen Trump ausgesprochen

Aktuell ist nicht klar, ob Routh eine einzelne politische Partei unterstützt. Auf X hatte er sich zuletzt gegen Donald Trump ausgesprochen: «Ich werde froh sein, wenn du weg bist», schrieb Ryan Routh an Trump gerichtet. Der Grund: Trump sei eine Enttäuschung gewesen, weil er keine bessere Politik gemacht habe und es immer schlimmer werde. Trump, so Routh, sei «zurückgeblieben». In einem Beitrag auf X vom Jahr 2020, schreibt er jedoch, dass im Jahr 2016 Trump seine Wahl gewesen sei.

Routh hatte Donald Trump im Jahr 2016 gewählt. X

Anfang 2024 äusserte Routh in den sozialen Medien seine Vorliebe für die Republikanerin Nikkie Haley und für Vivek Ramaswamy. Er sah in ihnen während der Vorwahlen offenbar eine gute Alternative zu Trump. Routh äusserte zu anderen Zeiten aber auch, dass er den unabhängigen, linken Senator Bernie Sanders mehr schätzen würde als früher.

Zuletzt aber setzte er offenbar grosse Hoffnung auf den Demokraten und aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Auf seinem X-Account schrieb er im April 2024: «@POTUS, Ihr Wahlkampf sollte so etwas wie KADAF heissen (Keep America democratic and free/Amerika als demokratisch und frei bewahren).» Über Trump schrieb Routh: «Trump sollte MASA sein (Make Americans slaves again/Macht die Amerikaner wieder zu Sklaven).» Mit dem Wahlzettel würde nichts weniger als die Demokratie selbst verhandelt. «Wir können es uns nicht leisten, zu scheitern», so Routh. Die Welt zähle auf die USA. Die Amerikaner müssten den Weg weisen.

Routh wollte freiwillig in der Ukraine kämpfen

Routh ist kein Unbekannter. In der Vergangenheit äusserte er sich immer wieder in verschiedenen Medien zum Krieg in der Ukraine. Er wollte sogar als Freiwilliger in der Ukraine mitkämpfen und versuchte, Soldaten für den Krieg gegen Putin zu rekrutieren.

Laut der «New York Times» offenbarten seine Posts eine Vorliebe für gewalttätige Rhetorik in den Wochen nach der Invasion Russlands in der Ukraine im Jahr 2022. «Ich bin bereit, nach Krakau zu fliegen und an die Grenze der Ukraine zu gehen, um mich freiwillig zu melden, zu kämpfen und zu sterben», schrieb Routh laut der Zeitung.

«Er ist ein guter Vater und ein grossartiger Mensch»

Auch der Sohn des Verdächtigen äusserte sich nun: «Ich weiss nicht, was in Florida passiert ist, und ich hoffe, dass die Dinge nur aufgebauscht wurden», zitierte der Sender CNN. «Er ist ein guter Vater und ein grossartiger Mensch.» Der Sender Fox News berichtete, dass der Verdächtige mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz geraten sei.