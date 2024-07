Trump-Schütze Thomas C. bei seiner Abschlussfeier 2022. X

Bei einer Wahlkampfveranstaltung schoss Thomas C. (20) auf Donald Trump. Jetzt werden erste Details bekannt. C. soll republikanischer Wähler gewesen sein, aber eine kleine Spende an die Demokraten gemacht haben.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas C. schoss bei einer Wahlkampfveranstaltung auf Donald Trump.

C. war ein 20-jähriger registrierter Republikaner, der zuvor einen kleinen Beitrag an eine den Demokraten nahestehende Gruppe gespendet hatte.

C. lebte in Bethel Park, einem Städtchen rund eine Stunde südlich von Butler.

Er war nicht polizeibekannt. Mehr anzeigen

Thomas C. hat am Samstagabend (Ortszeit) in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania auf Donald Trump geschossen und diesen am Ohr verletzt. Das bestätigen die Behörden in einer Medienkonferenz am frühen Sonntagmorgen Schweizer Zeit. Zunächst hatte die New York Post berichtet.

C. war ein 20-jähriger registrierter Republikaner, der zuvor einen kleinen Beitrag an eine den Demokraten nahestehende Gruppe gespendet hatte, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht. Das berichtet CNN.

Attentat auf Donald Trump Bei einem Wahlkampfauftritt von Trump fallen offenbar Schüsse. Der Präsidentschaftsbewerber wird am Ohr getroffen. Der mutmassliche Schütze ist tot. Laut Berichten wird wegen eines versuchten Attentats ermittelt. Die Entwicklungen im Ticker. 14.07.2024

Einem Bericht von lokalen Medien zufolge feierte er 2022 seinen Abschluss an der Bethel Park High School. C. war als Republikaner im lokalen Wähleverzeichnis registriert. Er hätte dieses Jahr erstmals wählen können.

Nicht polizeibekannt

Im Januar 2021 soll C. einen Betrag von 15 Dollar gespendet haben – an die demokratische Partei und den Biden-Wahlkampf. Genauere Hintergründe zu dieser Spende wurden zunächst nicht bekannt.

C. lebte in Bethel Park, einem Städtchen rund eine Stunde südlich von Butler. Gemäss der New York Times war der Schütze bislang nicht polizeibekannt.

C. wurde nach mehreren Schussabgaben auf Trump von einem Scharfschützen erschossen. Er nutzte für den Anschlagsversuch gemäss den Behörden eine Waffe des Typs AR-15, ein leichtes halbautomatisches Gewehr. Er habe sich rund 100 Meter von der Bühne entfernt auf einem Dach positioniert, hiess es. Wie genau C. auf das Dach gelangen konnte, wird untersucht.

CNN erreichte am am späten Samstagabend den Vater des Trump-Schützen Thomas C. Dieser habe sich am Telefon kurz gehalten, heisst es. Er versuche herauszufinden, «was zur Hölle los ist», so der Vater. Zuerst wolle er «mit den Strafverfolgungsbehörden sprechen», bevor er über seinen Sohn spreche.