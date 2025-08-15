Eiskalt in Alaska: Das könnte Putins Taktik beim heutigen Gipfel mit Trump sein Amerikanische und europäische Experten sich einig: Wladimir Putin wird beim Treffen mit Donald Trump versuchen, einem die Kriegsschuld in die Schuhe zu schieben, der gar nicht dabei ist. 14.08.2025

Amerikanische und europäische Experten sich einig: Wladimir Putin wird beim Treffen mit Donald Trump versuchen, einem die Kriegsschuld in die Schuhe zu schieben, der gar nicht dabei ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Video: Das könnte Wladimir Putins Gipfel-Taktik sein – und so könnte er sie ausspielen.

Ursprünglich hatte Donald Trump Moskau ein Ultimatum gesetzt, um Friedenswillen zu bekunden.

Fest steht vor dem Treffen nur, dass es Putin diplomatisch aufwertet. Mehr anzeigen

Sie kommen zum ersten Mal seit ihrem Treffen in Helsinki im Juli 2018 zusammen: Heute um 21.30 Uhr MESZ setzen sich Donald Trump und Wladimir Putin in Anchorage in Alaska zusammen, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.

Eigentlich hatte der US-Präsident seinem russischen Amtskollegen ja Ende Juli die Pistole auf die Brust gesetzt und ihm ein Ultimatum gestellt. Innert zehn bis zwölf Tagen sollte der Kreml-Chef Friedenswillen demonstrieren. Andernfalls drohten sekundäre Sanktionen gegen die Käufer russischen Öls oder gar neue Waffen für Kiew, wurde kolportiert.

Trump on Russia: I’m going to make a new deadline of 10 or 12 days from today. We don’t see any progress being made. pic.twitter.com/DINQBwqxL5 — Acyn (@Acyn) July 28, 2025

Das Ultimatum hat Moskau mit dem heutigen Gipfel abgewendet. Druck wird nicht mehr auf den Kreml ausgeübt – im Gegenteil: Obwohl die Europäer in Alaska nicht mit am Tisch sitzen, fordert der US-Vizepräsident mehr Engagement von ihnen, weil sich der Krieg ja in ihrem Hinterhof abspiele.

«Wir sind durch damit, das ukrainische Kriegsgeschäft zu finanzieren»

«Der Präsident und ich denken, dass wir damit durch sind, das ukrainische Kriegsgeschäft zu finanzieren», verdeutlicht JD Vance in einem «Fox News»-Interview. «Amerikaner sind es leid, ihr Geld, Ihre Steuern in diesen speziellen Konflikt zu stecken.» Es sei jedoch okay, wenn die Europäer US-Waffen kauften, um sie Kiew zu liefern.

JD Vance: "We're done with the funding of the Ukraine war business. We want to bring about a peaceful settlement to this thing."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 10. August 2025 um 16:13

Weil Wolodymyr Selenskyj und die Europäer beim Gipfel aussen vor sind, hat Putin freie Bahn. Experten sind sich einig, wie der 72-Jährige versuchen wird, den New Yorker auf seine Seite zu ziehen – vom dänischen Militärexperten Anders Puck Nielsen über den Polit-Analysten Ian Bremmer bis hin zu Trumps früheren Sicherheitsberater John Bolton.

Was Putins Taktik ist und wie er vorgehen könnte, um sein Ziel zu erreichen, erfährst du im Video ganz oben. Und während der Ausgang des Gipfels ungewiss ist, steht eines vorher fest: Das Treffen wertet Putin diplomatisch auf. Denn abgesehen von ungarischen und slowakischen Ausnahmen hat sich zuletzt kein westlicher Politiker mehr mit Putin fotografieren lassen.