Das raten Experten der Schweiz im Umgang mit Donald Trump

Politologe Daniel Warner empfiehlt der Schweiz, sich mit einer Taskforce gezielt auf den unberechenbaren, aber mustergeleiteten Politikstil Donald Trumps vorzubereiten und erfolgreiche Strategien anderer Staatschefs zu analysieren.
Autor R. James Breiding rät zu einer proaktiven Informationskampagne in den USA, um die Schweiz als verlässlichen Handelspartner zu positionieren.
Breiding fordert zudem, führende US-Experten in Schlüsseltechnologien anzuwerben und warnt vor wirtschaftlichen Risiken einer zu passiven Aussenpolitik.
Der amerikanisch-schweizerische Autor R. James Breiding und der Genfer Politologe Daniel Warner haben in Interviews mit den Tamedia-Zeitungen und der «Neuen Zürcher Zeitung» Empfehlungen zum Umgang der Schweiz mit den USA unter Präsident Donald Trump abgegeben.
Die Schweiz hätte nach Angaben des laut «NZZ» gebürtigen New Yorker Politologen Daniel Warner eine Taskforce zur Vorbereitung auf Donald Trump gebraucht. Dies habe er gegenüber mehreren Parlamentariern in Bern bereits nach der Wahl des US-Präsidenten für dessen zweite Amtszeit betont. Warner war gemäss der Zeitung stellvertretender Direktor des Geneva Graduate Institute und bildete unter anderem Diplomaten aus.
«In Trumps erster Amtszeit, auch wenn er damals nicht so radikal war, gab es schon klare Anzeichen dafür, was er nun tun würde», sagte Warner im am Samstag erschienenen Interview mit der Zeitung. Trump sei zwar völlig unvorhersehbar, folge aber dennoch gewissen Mustern.
Er bewundere etwa die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die ihm Paroli geboten habe. «Ich würde mir anschauen, wie Sheinbaum mit ihm umgeht und warum sie relativ erfolgreich ist», so Warner.
Weiter riet er: «Die Schweiz muss herausfinden, was sie einzigartig macht, wie sie sich vermarkten kann und wie ihr das in den Beziehungen mit den USA helfen kann.»
Kampagne könnte helfen
Der amerikanisch-schweizerische Autor R. James Breiding sagte ebenfalls am Samstag in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen, die Schweiz solle eine Informationskampagne lancieren, etwa mit einer ganzseitigen Anzeige im «Wall Street Journal». Damit könne sie auf geschickte Weise zeigen, dass sie ein vorbildlicher Handelspartner sei.
Zudem empfahl er, eine systematische Rekrutierung der angesehensten Akademikerinnen und Akademiker mit Sitz in den USA zu starten. «Die ETH und andere Hochschulen sollten proaktiv führende Experten in Bereichen wie KI, modulare Kernreaktoren oder Robotik anwerben», sagte Breiding. Denn im nächsten Jahrzehnt würden «immense Summen» für solche Technologien ausgegeben.
Er warnte ausserdem vor dem Schweizer Reflex, sich aus auswärtigen Angelegenheiten herauszuhalten. Das sei zwar für einen «neutralen politischen Zwerg» sinnvoll, nicht aber für einen Wirtschaftsriesen. «Die Zölle haben gezeigt, dass die wirtschaftliche Souveränität der Schweiz stärker gefährdet ist als die politische», sagte Breiding.
Video zum Thema
Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal
