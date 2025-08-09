Das raten Experten der Schweiz im Umgang mit Donald Trump

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Strategischer Kurswechsel Das raten Experten der Schweiz im Umgang mit Donald Trump

SDA

9.8.2025 - 09:27

Hat die Schweiz mit hohen Zöllen auf Exporte in die USA versehen: US-Präsident Donald Trump.
Hat die Schweiz mit hohen Zöllen auf Exporte in die USA versehen: US-Präsident Donald Trump.
Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein

Weniger Zurückhaltung, mehr Profil: Zwei prominente Experten skizzieren, wie die Schweiz in der zweiten Trump-Amtszeit wirtschaftlich und politisch punkten könnte.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

09.08.2025, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Politologe Daniel Warner empfiehlt der Schweiz, sich mit einer Taskforce gezielt auf den unberechenbaren, aber mustergeleiteten Politikstil Donald Trumps vorzubereiten und erfolgreiche Strategien anderer Staatschefs zu analysieren.
  • Autor R. James Breiding rät zu einer proaktiven Informationskampagne in den USA, um die Schweiz als verlässlichen Handelspartner zu positionieren.
  • Breiding fordert zudem, führende US-Experten in Schlüsseltechnologien anzuwerben und warnt vor wirtschaftlichen Risiken einer zu passiven Aussenpolitik.
Mehr anzeigen

Der amerikanisch-schweizerische Autor R. James Breiding und der Genfer Politologe Daniel Warner haben in Interviews mit den Tamedia-Zeitungen und der «Neuen Zürcher Zeitung» Empfehlungen zum Umgang der Schweiz mit den USA unter Präsident Donald Trump abgegeben.

Die Schweiz hätte nach Angaben des laut «NZZ» gebürtigen New Yorker Politologen Daniel Warner eine Taskforce zur Vorbereitung auf Donald Trump gebraucht. Dies habe er gegenüber mehreren Parlamentariern in Bern bereits nach der Wahl des US-Präsidenten für dessen zweite Amtszeit betont. Warner war gemäss der Zeitung stellvertretender Direktor des Geneva Graduate Institute und bildete unter anderem Diplomaten aus.

«In Trumps erster Amtszeit, auch wenn er damals nicht so radikal war, gab es schon klare Anzeichen dafür, was er nun tun würde», sagte Warner im am Samstag erschienenen Interview mit der Zeitung. Trump sei zwar völlig unvorhersehbar, folge aber dennoch gewissen Mustern.

Er bewundere etwa die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die ihm Paroli geboten habe. «Ich würde mir anschauen, wie Sheinbaum mit ihm umgeht und warum sie relativ erfolgreich ist», so Warner.

Weiter riet er: «Die Schweiz muss herausfinden, was sie einzigartig macht, wie sie sich vermarkten kann und wie ihr das in den Beziehungen mit den USA helfen kann.»

Kampagne könnte helfen

Der amerikanisch-schweizerische Autor R. James Breiding sagte ebenfalls am Samstag in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen, die Schweiz solle eine Informationskampagne lancieren, etwa mit einer ganzseitigen Anzeige im «Wall Street Journal». Damit könne sie auf geschickte Weise zeigen, dass sie ein vorbildlicher Handelspartner sei.

Zudem empfahl er, eine systematische Rekrutierung der angesehensten Akademikerinnen und Akademiker mit Sitz in den USA zu starten. «Die ETH und andere Hochschulen sollten proaktiv führende Experten in Bereichen wie KI, modulare Kernreaktoren oder Robotik anwerben», sagte Breiding. Denn im nächsten Jahrzehnt würden «immense Summen» für solche Technologien ausgegeben.

Er warnte ausserdem vor dem Schweizer Reflex, sich aus auswärtigen Angelegenheiten herauszuhalten. Das sei zwar für einen «neutralen politischen Zwerg» sinnvoll, nicht aber für einen Wirtschaftsriesen. «Die Zölle haben gezeigt, dass die wirtschaftliche Souveränität der Schweiz stärker gefährdet ist als die politische», sagte Breiding.

Video zum Thema

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

07.08.2025

Mehr zum Thema

Spanien, Indien, Kanada. Wie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen

Spanien, Indien, KanadaWie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen

Nach dem Zoll-Hammer. Diesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump

Nach dem Zoll-HammerDiesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump

Showdown nach dem Zoll-Hammer. Trump spielt mit der Schweiz –  Experte sieht Parallelen zur Selenskyj-Eskalation

Showdown nach dem Zoll-HammerTrump spielt mit der Schweiz –  Experte sieht Parallelen zur Selenskyj-Eskalation

Meistgelesen

Das raten Experten der Schweiz im Umgang mit Donald Trump
Tochter (18) spart lange für Vaters Grabstein – Gemeinde lässt ihn entfernen
Zwei Töfffahrer stürzen am Grossen St. Bernhard – einer stirbt
Wie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen
Urs Fischer steht bei Super-League-Klub offenbar ganz oben auf der Liste

Videos aus dem Ressort

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Spektakulär, umstritten – und gigantisch: Italiens geplante Brücke über die Strasse von Messina soll Rekorde brechen und Sizilien mit dem Kontinent verbinden. Die technischen Superlativen im Video-Überblick.

08.08.2025

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Das Great Barrier Reef verliert seine Farben – und sein Leben. Eine beispiellose Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Naturwunder trifft es so hart wie nie zuvor.

06.08.2025

Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Ein Schleuserboot setzt am helllichten Tag mehrere Migranten am Strand von Castell de Ferro ab – direkt vor den Augen zahlreicher Badegäste. Was folgt: Chaos, hitzige Diskussionen und ein Einsatz der Guardia Civil.

06.08.2025

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Eklat um Deutschland-Hymne. Sänger Heino verteidigt geschassten Feuerwehrmann

Nach Eklat um Deutschland-HymneSänger Heino verteidigt geschassten Feuerwehrmann

Vögel stürzen aus den Nestern. In Spanien zeichnet sich längste Hitzewelle seit Jahren ab

Vögel stürzen aus den NesternIn Spanien zeichnet sich längste Hitzewelle seit Jahren ab

Handel. Bund hält sich zu Zollverhandlungen in den USA weiter bedeckt

HandelBund hält sich zu Zollverhandlungen in den USA weiter bedeckt