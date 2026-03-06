Das Risiko ist enorm – zieht Trump die Kurden in den Krieg?

US-Präsident Donald Trump will offenbar die Kurden für den Krieg gegen den Iran gewinnen. Bild: Keystone

Es ist Washingtons Lieblingsstrategie: Andere kämpfen lassen. US-Medien berichten über Pläne, die Kurden in den Iran-Krieg zu ziehen. Während das Weisse Haus beschwichtigt, schlagen im Nordirak bereits Raketen ein.

Die Risiken sind enorm, und zwar für alle Beteiligten. Gerüchte über eine neue Front im Iran-Krieg sorgen für zusätzliche Unruhe im Nahen Osten. Laut Berichten mehrerer US-Medien erwägt die Regierung von Donald Trump, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen die Führung in Iran zu unterstützen. Demnach könnten kurdische Kämpfer eine Rolle im Kampf gegen Teheran spielen und so zusätzlichen Druck auf das Regime ausüben.

Das Weisse Haus weist diese Darstellung allerdings zurück. Donald Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte, Berichte über eine vom US-Präsidenten gebilligte Bewaffnung kurdischer Gruppen seien falsch. Bestätigt wurde lediglich, dass der Präsident Gespräche mit kurdischen Anführern geführt hat – unter anderem mit Blick auf einen US-Stützpunkt im Norden des Irak.

Ganz aus der Luft gegriffen scheinen die Spekulationen dennoch nicht zu sein. Medien wie CNN oder «The Wall Street Journal» berichten unter Berufung auf Regierungsquellen, dass Washington verschiedene Optionen prüft – darunter auch eine mögliche Unterstützung kurdischer Gruppen gegen die iranische Führung.

Gleichzeitig hat Teheran bereits begonnen, kurdische Stellungen im Nordirak mit Raketen anzugreifen. Dies, obwohl die Regierung der autonomen Kurdenregion betont, sie wolle nicht in eine militärische Eskalation hineingezogen werden.

Worum geht es in den Gesprächen zwischen den USA und kurdischen Gruppen?

Mehrere US-Medien berichten, dass Vertreter der US-Regierung Kontakte zu iranisch-kurdischen Oppositionsgruppen aufgenommen haben. Dabei geht es um mögliche Kooperationen im Konflikt mit dem Iran – etwa Aufklärung, logistische Unterstützung oder koordinierte Aktionen entlang der iranisch-irakischen Grenze. Konkrete Vereinbarungen sind offiziell jedoch nicht bestätigt.

Was könnten kurdische Kämpfer bewirken?

Analysen zufolge sehen Strategen in Washington und Jerusalem kurdische Milizen als mögliche Kraft, um Iran zusätzlich unter Druck zu setzen. Während Luftangriffe militärische Infrastruktur treffen, könnten kurdische Kämpfer Unruhe im Nordwesten des Landes auslösen und iranische Sicherheitskräfte binden – ohne dass US-Soldaten selbst am Boden kämpfen müssen.

Wollen die Kurden überhaupt gegen die Mullahs kämpfen?

Vertreter iranisch-kurdischer Oppositionsorganisationen sagen, sie bereiteten sich auf mögliche Operationen vor oder seien grundsätzlich bereit, gegen das iranische Regime vorzugehen. Gleichzeitig betonen sie, dass sie ohne internationale Unterstützung kaum Chancen hätten – etwa ohne Luftschutz, militärische Ausrüstung oder politische Garantien gegen iranische Vergeltung.

Welche Risiken würden die Kurden eingehen?

Die Regierung der autonomen Kurdenregion im Irak versucht, sich öffentlich aus der Eskalation herauszuhalten. Politiker in Erbil warnen davor, dass ihr Gebiet als Basis für Angriffe gegen Iran genutzt werden könnte, weil dies unmittelbare Gegenschläge aus Teheran provozieren würde. Der Irak insgesamt versucht derzeit, nicht in den Krieg hineingezogen zu werden.

Kurden und Analysten verweisen zudem immer wieder darauf, dass die USA in der Vergangenheit nach dem Motto «Erst Partnerschaft, dann fallen lassen» vorgegangen sind. Wenn Washington erneut keine verlässlichen Sicherheitsgarantien liefert, wären kurdische Akteure nach einem Scheitern besonders exponiert.

Haben die USA schon Waffen an die Kurden geliefert?

Einige Medien berichten, US- und israelische Dienste würden Optionen prüfen, kurdische Gruppen mit Training, Ausrüstung oder Waffen zu unterstützen. Offizielle Stellen in Washington weisen diese Berichte allerdings zurück und betonen, es gebe keine Entscheidung, kurdische Kräfte für einen Krieg gegen Iran zu bewaffnen. Ob es bereits verdeckte Unterstützung gibt, bleibt unklar.

Wie reagiert der Iran auf die Entwicklung?

Teheran betrachtet kurdische Oppositionsgruppen seit Jahren als Sicherheitsbedrohung. Immer wieder greift die Armee Stellungen dieser Gruppen im Nordirak mit Raketen und Drohnen an und wirft ihnen vor, von ausländischen Mächten unterstützt zu werden. Eine stärkere Kooperation mit den USA könnte weitere Militärschläge auslösen.

Welche Folgen hätte eine Bewaffnung der Kurden für die Region?

Experten warnen, dass eine offene Bewaffnung kurdischer Gruppen den Konflikt stark ausweiten könnte. Neben iranischen Vergeltungsschlägen im Irak könnten auch andere Regionalmächte reagieren – vor allem die Türkei, die jede Stärkung kurdischer Milizen skeptisch sieht.