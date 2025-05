Antonio (rechts) und Toni sind zum ersten Mal im Vatikan. Samuel Walder

Während im Vatikan das Konklave tagt, reisen Gläubige aus aller Welt an, um zu beten – und zu hoffen. blue News Redaktor Samuel Walder hat mit Menschen auf dem Petersplatz gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Mittwoch läuft im Vatikan das Konklave.

blue News Redaktor Samuel Walder hat auf dem Petersplatz mit Schaulustigen gesprochen.

Dabei wird klar: Die Papstwahl ist eine emotionale Angelegenheit. Mehr anzeigen

Der Vatikan zieht nicht nur Touristen in Scharen an, sondern vor allem Gläubige aus aller Welt. blue News ist vor Ort und hat mit Antonio und Toni aus Dubrovnik, Kroatien, gesprochen. Die beiden Freunde sind katholisch und extra für das Konklave angereist.

«Wir sind gestern angekommen», sagt Antonio. Sie seien hier, um zu beten und die Wahl zu unterstützen. Eigentlich seien die beiden nur bis Freitag hier. «Wenn es länger dauert, verschieben wir unseren Flug und bleiben noch ein wenig.»

Sie hoffen, dass der Vatikan nach dem Tod von Papst Franziskus einen ebenbürtigen Nachfolger findet. «Wir beten – egal wer es wird –, dass ein guter Mann gewählt wird, der die katholische Kirche richtig führt. Vor allem in diesen Zeiten, in denen wir Krieg und viel Leid auf der Welt haben», erklärt Toni.

Hoffen auf einen «guten Mann» als Papst: Toni (links) und Antonio. Samuel Walder

Wichtig sei, dass der neue Papst nicht bloss seinen Willen durchdrückt, sondern die Sicht der Kirche vertritt und vor allem auf die Menschen schaut.

Wenn der Heilige Geist mitentscheidet

«Für uns ist der Katholizismus alles. Es ist für uns sehr speziell, hier im Vatikan zu sein. Es bedeutet uns sehr viel. Wir leben die Religion jeden Tag aus.»

Die beiden seien zum ersten Mal im Vatikan. «Es ist sehr schön hier und es ist wunderbar zu sehen, dass Menschen, die an Gott glauben, sich hier versammeln.» Es sei ein spiritueller Ort.

«Wir hoffen, dass heute Abend oder morgen schon ein Papst feststeht», sagt Antonio. Die beiden hätten die letzten fünf Konklaven angeschaut und da seien die Päpste zwischen 24 und 48 Stunden ernannt worden. «Darum glauben wir auch jetzt, dass es so sein wird.» Sonst würde es ein langes Konklave. Antonio und Toni glauben fest daran: «Der Heilige Geist wird entscheiden.»

«Ich glaube, dass der Papst am Freitag ernannt wird»

Leonore aus den USA ist anders als Toni und Antonio als Touristin in Rom. Sie macht mit ihrem Mann eine geführte Italienreise. Sie selbst sei katholisch aufgewachsen und ihre Urgrosseltern seien ursprünglich aus Neapel.

Für sie sei es deshalb umso wichtiger, hier zu sein während dem Konklave, zumal sie an einer katholischen Schule in den USA als Lehrerin tätig war und regelmässig in die Kirche geht.

«Für mich ist es ein schöner Moment, dabei sein zu dürfen», sagt Leonore. Die letzten Konklaven habe sie nur im TV gesehen. Nun wagt sie eine Prognose: «Ich glaube, dass der Papst am Freitag ernannt wird.» Es solle einer sein wie Franziskus, der nahe bei den Menschen ist. «Es könnte jedoch schwierig werden, einen Ebenbürtigen zu finden», sagt sie.

