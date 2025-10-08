Wenn der Himmel doppelt leuchtet: Das seltene Treffen von Polarlichter und Vollmond In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober zeigte der Himmel über Manitoba ein seltenes Naturschauspiel: Aurora Borealis und Erntemond leuchteten gleichzeitig – ein Ereignis, das nur bei sehr starker Sonnenaktivität sichtbar wird. 08.10.2025

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober zeigte der Himmel über Manitoba, Kanada ein seltenes Naturschauspiel: Polarlichter und Erntemond leuchteten gleichzeitig – ein Ereignis, das nur bei sehr starker Sonnenaktivität sichtbar wird.

Von Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den ersten Oktobertagen konnten durch mehrere geomagnetische Stürme über Kanada intensive Polarlichter beobachtet werden.

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober kam der Erntemond hinzu – beide Phänomene trafen zeitgleich über Manitoba, Kanada aufeinander.

Durch die aussergewöhnlich starke Sonnenaktivität blieb die Aurora selbst neben dem hellen Vollmond sichtbar – ein seltenes Naturschauspiel. Mehr anzeigen

Zunächst erhellte allein die Aurora Borealis, wie man Nordlichter auch nennt, den Himmel über Manitoba, Kanada. Mehrere Nächte lang, vom 1. bis 6. Oktober, sorgten starke geomagnetische Stürme auf der Sonne für spektakuläre Polarlichter.

Diese wurden durch verstärkte Sonnenwinde ausgelöst. Der sogenannte Kp-Index, der die Stärke solcher Stürme misst, erreichte Werte von über 7 – ein Hinweis auf aussergewöhnlich hohe Aktivität im Magnetfeld der Erde.

Dabei drangen elektrisch geladene Teilchen tief in die Atmosphäre ein und trafen dort auf Sauerstoff und Stickstoff. Das liess die typisch grünlich-violetten Farben am Himmel tanzen.

Ein seltenes Zusammenspiel

Als der Mond am 6. Oktober seine volle Phase erreicht hatte, kam eine zweite Lichtquelle hinzu: der Erntemond. Normalerweise überstrahlt das helle Mondlicht schwache Polarlichter, doch die Aurora war in dieser Nacht stark genug, um selbst neben dem Vollmond sichtbar zu bleiben.

Das Naturphänomen in voller Pracht siehst du im oberen Video.

