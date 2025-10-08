  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seltenes Zusammenspiel Diese zwei Naturphänomene brachten den Himmel zum leuchten

Von Luna Pauli

8.10.2025

Wenn der Himmel doppelt leuchtet: Das seltene Treffen von Polarlichter und Vollmond

Wenn der Himmel doppelt leuchtet: Das seltene Treffen von Polarlichter und Vollmond

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober zeigte der Himmel über Manitoba ein seltenes Naturschauspiel: Aurora Borealis und Erntemond leuchteten gleichzeitig – ein Ereignis, das nur bei sehr starker Sonnenaktivität sichtbar wird.

08.10.2025

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober zeigte der Himmel über Manitoba, Kanada ein seltenes Naturschauspiel: Polarlichter und Erntemond leuchteten gleichzeitig – ein Ereignis, das nur bei sehr starker Sonnenaktivität sichtbar wird.

Von Luna Pauli

08.10.2025, 19:33

08.10.2025, 19:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den ersten Oktobertagen konnten durch mehrere geomagnetische Stürme über Kanada intensive Polarlichter beobachtet werden.
  • In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober kam der Erntemond hinzu – beide Phänomene trafen zeitgleich über Manitoba, Kanada aufeinander.
  • Durch die aussergewöhnlich starke Sonnenaktivität blieb die Aurora selbst neben dem hellen Vollmond sichtbar – ein seltenes Naturschauspiel.
Mehr anzeigen

Zunächst erhellte allein die Aurora Borealis, wie man Nordlichter auch nennt, den Himmel über Manitoba, Kanada. Mehrere Nächte lang, vom 1. bis 6. Oktober, sorgten starke geomagnetische Stürme auf der Sonne für spektakuläre Polarlichter.

Diese wurden durch verstärkte Sonnenwinde ausgelöst. Der sogenannte Kp-Index, der die Stärke solcher Stürme misst, erreichte Werte von über 7 – ein Hinweis auf aussergewöhnlich hohe Aktivität im Magnetfeld der Erde.

Dabei drangen elektrisch geladene Teilchen tief in die Atmosphäre ein und trafen dort auf Sauerstoff und Stickstoff. Das liess die typisch grünlich-violetten Farben am Himmel tanzen. 

Ein seltenes Zusammenspiel

Als der Mond am 6. Oktober seine volle Phase erreicht hatte, kam eine zweite Lichtquelle hinzu: der Erntemond. Normalerweise überstrahlt das helle Mondlicht schwache Polarlichter, doch die Aurora war in dieser Nacht stark genug, um selbst neben dem Vollmond sichtbar zu bleiben.

Das Naturphänomen in voller Pracht siehst du im oberen Video. 

Mehr aus dem Ressort

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»

Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was sie in den nächsten Wochen für dich bereithalten.

19.09.2025

Meistgelesen

Bundesgericht fällt Urteil – Behindertes Mädchen muss in die Sonderschule
Junge Frau gibt sich als die vermisste Maddie aus
Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund
Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus
Geheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene

Mehr aus dem Ressort

Für Nachtschwärmer*innen. Diese Reiseabenteuer beginnen nach 22 Uhr – und lohnen sich

Für Nachtschwärmer*innenDiese Reiseabenteuer beginnen nach 22 Uhr – und lohnen sich

Extremer Sonnensturm. Polarlichter bis in die Schweiz möglich

Extremer SonnensturmPolarlichter bis in die Schweiz möglich

James-Webb-Teleskop deckt Sensation auf. Auf dem Neptun gibt es Polarlichter

James-Webb-Teleskop deckt Sensation aufAuf dem Neptun gibt es Polarlichter