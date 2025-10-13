Erste Bilder zeigen freigelassene Geiseln

Alon Ohel spricht nach seiner Rückkehr mit einer israelischen Soldatin. Screenshot X

Von ihren Familien und Partnern getrennt, angekettet, gequält: Die letzten Berichte der Geiseln aus Gaza lassen erahnen, was die 20 noch lebenden Männer durchmachten. Ihre Schicksale bewegen das Land.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Hamas veröffentlichte eine Liste mit 20 lebenden Geiseln, die ab heute freikommen sollen.

Unter den Verschleppten sind mehrere Deutsch-Israelis, die beim Angriff am 7. Oktober 2023 entführt wurden.

Ehemalige Geiseln berichten von Folter, Hunger und unmenschlichen Haftbedingungen. Mehr anzeigen

Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sollen in Kürze alle von Islamisten in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen werden. Die Hamas machte am Morgen eine Namensliste von 20 lebenden Geiseln publik. Der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, habe «beschlossen, die folgenden lebenden zionistischen Gefangenen freizulassen», lautete die Überschrift der auf Telegram veröffentlichten Liste. Die Namen der Freizulassenden entsprechen den bisher bekannten.

Die Geiseln wurden unter grausamen Bedingungen festgehalten: Freigelassene Geiseln berichteten von Folter und anderen schweren Misshandlungen, von Hunger und schlimmen hygienischen Bedingungen. Wer sind die Männer, die am 7. Oktober 2023 beim Überfall islamistischer Terroristen auf Israel verschleppt wurden?

Gali und Ziv Berman

Gali und Ziv Berman: Das erste Foto in Freiheit. Screenshot X

Die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder, die auch deutsche Staatsbürger sind, wurden aus einem israelischen Grenzort entführt. Beide sollen getrennt voneinander festgehalten worden sein.

Alon Ohel

Alon Ohel spricht nach seiner Rückkehr mit einer israelischen Soldatin. Screenshot X

Der Deutsch-Israeli geriet nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einen Schutzraum in die Gewalt von Terroristen. Er wurde verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein. Der 24 Jahre alte Pianist soll in Geiselhaft angekettet worden sein.

Matan Zangauker

Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, sitzt der 25-Jährige immer noch in Geiselhaft. Seine Mutter ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Ariel und David Cunio

Ariel (28) und David Cunio (35) wurden zusammen mit weiteren Angehörigen entführt, darunter die inzwischen fünf Jahre alten Töchter des älteren der beiden. Bis auf die Brüder kamen alle wieder frei. Bekannte deutsche Schauspieler machten bei der diesjährigen Berlinale auf das Schicksal David Cunios aufmerksam. Der Schauspieler war 2013 mit einem Film auf der Berlinale vertreten gewesen.

Omri Miran

Der heute 48 Jahre alte Omri Miran aus dem Grenzort Nahal Oz wurde Berichten zufolge vor den Augen seiner Kinder verschleppt. Neben seiner Frau hoffen seitdem auch seine beiden kleinen Töchter laut der Familie «von ganzem Herzen darauf», ihren Vater wieder in die Arme schliessen zu können.

Eitan Horn

Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz. Die beiden Männer, die als grosse Fussballfans gelten, wurden verschleppt. Iair Horn wurde Anfang des Jahres freigelassen.

Guy Gilboa-Dalal

Guy Gilboa-Dalal ist ebenfalls freigelassen worden. Screenshot X

Der inzwischen 24-Jährige wurde zusammen mit seinem besten Freund Eviatar David vom Nova-Festival verschleppt. Anfang des Jahres veröffentlichte die Hamas Aufnahmen, die zeigen, wie beide die Freilassung anderer Geiseln anschauen mussten und die israelische Regierung verzweifelt anflehen, auch für ihre Freilassung zu sorgen.

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio, and Omri… pic.twitter.com/vH0JRRqXzG — The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) October 13, 2025

Eviatar David

Der Israeli ist der beste Freund von Guy Gilboa-Dalal. Im Sommer veröffentlichte die Hamas erneut ein Gräuel-Video, das den 24-Jährigen bis auf die Knochen abgemagert in einem engen Tunnel zeigt. Den Angaben zufolge schaufelte er währenddessen sein eigenes Grab.

Avinatan Or

Der inzwischen 32-jährige Avinatan Or wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt – zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Israels Armee befreite Argamani im Sommer vergangenen Jahres.

Bar Kuperstein

Bar Kuperstein (23) arbeitete auf dem Nova-Festival als Sicherheitsmann. Angehörige berichteten Medien, er habe dort anderen geholfen, sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen, bevor er selbst in ihre Hände fiel.

Eitan Mor

Eitan Mor ist mit seinen Eltern wieder vereinigt, wie dieses Bild zeigt. Screenshot X

Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat sich Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert. Seine Eltern haben sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, die Geiseln gegen Palästinenser auszutauschen, die wegen Terrortaten verurteilt worden waren.

Rom Braslavski

Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten. Ein Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) zeigte den 21-Jährigen vor einigen Monaten abgemagert und blass.

Josef-Chaim Ohana

Der 25 Jahre alte Josef-Chaim Ohana half während des Massakers auf dem Festival Berichten zufolge ebenfalls Besuchern des Musik-Events. In einem von der Hamas veröffentlichten Video sagte er im Mai dieses Jahres: «Ein ganzes Land will, dass dieser Alptraum aufhört.»

Elkana Bohbot

Festejos en la casa de Elkana Bohbot, quien será liberado hoy después de dos años secuestrado por Hamas. pic.twitter.com/IEU4JWLjzg — Media Oriente (@MediaOriente) October 13, 2025

Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeitete auf der Nova-Party. In einem im Mai veröffentlichten Propagandavideo der Hamas sagte Josef-Chaim Ohana über den abgemagert und apathisch wirkenden Bohbot, dieser habe mehrfach versucht, sich selbst zu verletzen.

Nimrod Cohen

Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen. Laut Medien soll eine freigelassene Geisel seinen Eltern von dem nun 21-Jährigen ausgerichtet haben, dass er sie liebe und sie sich keine Sorgen um ihn machen sollten.

Maxim Herkin

Max Herkin (37), der ebenfalls vom Nova-Festival entführt wurde, stammt ursprünglich aus der Ukraine und hat eine kleine Tochter. In einem von der Hamas im Sommer veröffentlichten Video sagte er, die Geiseln fühlten sich nicht mehr wie Menschen.

Matan Angrest

Matan Angrest wenige Minuten nach seiner Ankunft in Israel. Screenshot X

Der israelische Soldat wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt. Der heute 22-Jährige soll Berichten zufolge angekettet und geschlagen worden sein.

Segev Kalfon

Der Israeli wurde entführt, als er versuchte, vom Nova-Festival zu flüchten. Im Februar berichteten freigelassene Verschleppte über ihre Zeit mit ihm – das war das erste Lebenszeichen, das Kalfons Familie von dem 27-Jährigen bekam.