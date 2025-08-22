Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank. 22.08.2025

Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Stadt Alexandria, Ägypten, wurden am Donnerstag antike Ruinen aus dem Mittelmeer geborgen.

Die Unterwasserruinen sind mehr als 2000 Jahre alt.

Die Ruinen sind Teile der versunkenen Stadt Canopus.

Die Stadt gehörte einst zu der makedonisch-griechischen Dynastie und dem Römischen Reich. Mehr anzeigen

Am Donnerstag wurden in der ägyptischen Mittelmeerstadt Alexandria antike Ruinen geborgen. Mithilfe von Kränen und Tauchern konnten die 2000 Jahre alten Schätze aus dem Wasser gehoben werden.

Die Fundstücke sind Teile der versunkenen Stadt Canopus, die einst der makedonisch-griechischen Dynastie und anschliessend dem Römischen Reich angehörte.

Im Video kannst du die Fundstücke bewundern und es wird dir erklärt, wieso die antike Stadt versank.

Mehr Videos aus dem Ressort