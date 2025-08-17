  1. Privatkunden
«Es ist an der Zeit» Das stand in dem Brief von Melania Trump an Putin

Lea Oetiker

17.8.2025

Melania Trump schrieb Putin einen Brief. Darin appellierte sie mit emotionalen Worten an Werte wie Kinderschutz, Hoffnung und Frieden.
Jacquelyn Martin/AP/dpa

Am Alaska-Gipfeltreffen überreichte Donald Trump Wladimir Putin einen Brief von seiner Ehefrau Melania Trump. Das stand darin.

Lea Oetiker

17.08.2025, 07:27

17.08.2025, 08:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Alaska-Gipfeltreffen überreichte Trump einen Brief an Putin von seiner Ehefrau Melania Trump.
  • Darin appellierte sie mit emotionalen Worten an Werte wie Kinderschutz, Hoffnung und Frieden.
  • Sie forderte Putin auf, Verantwortung für die Zukunft der Kinder zu übernehmen und ihnen Schutz sowie eine würdevolle, friedliche Welt zu ermöglichen.
Mehr anzeigen

Das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sorgte nicht nur auf diplomatischer Ebene für Schlagzeilen. Auch eine ungewöhnliche Geste aus dem privaten Umfeld des US-Präsidenten trug zur Symbolik des Treffens bei: Melania Trump überreichte über ihren Ehemann einen persönlichen «Friedensbrief» an den russischen Präsidenten Putin.

Darin wandte sich die First Lady mit emotionalen Worten an Putin und appellierte an universelle Werte wie Kinderschutz, Hoffnung und Frieden. 

Der Brief, den Melania Trump an Putin schrieb, wurde von «Fox News» veröffentlicht:

«Sehr geehrter Herr Präsident Putin

Jedes Kind trägt dieselben stillen Träume in seinem Herzen, ob zufällig in der ländlichen Umgebung eines Landes oder in einer prächtigen Innenstadt geboren. Sie träumen von Liebe, Möglichkeiten und Sicherheit vor Gefahren.

Als Eltern ist es unsere Pflicht, die Hoffnung der nächsten Generation zu fördern. Als Führungspersönlichkeiten geht die Verantwortung für unsere Kinder über den Komfort einiger weniger hinaus. Unbestreitbar müssen wir danach streben, eine würdevolle Welt für alle zu schaffen – damit jede Seele in Frieden erwachen kann und die Zukunft selbst perfekt geschützt ist.

Ein einfaches, aber tiefgründiges Konzept, Herr Putin, dem Sie sicher zustimmen werden, ist, dass die Nachkommen jeder Generation ihr Leben mit einer Reinheit beginnen – einer Unschuld, die über Geografie, Regierung und Ideologie steht.

Doch in der heutigen Welt sind manche Kinder gezwungen, ein leises Lachen zu bewahren, unberührt von der Dunkelheit um sie herum – ein stiller Widerstand gegen die Mächte, die ihre Zukunft bedrohen könnten. Herr Putin, Sie können ihnen ihr melodisches Lachen im Alleingang zurückgeben.

Indem Sie die Unschuld dieser Kinder schützen, dienen Sie nicht nur Russland – Sie dienen der Menschheit selbst. Eine solch mutige Idee überwindet alle menschlichen Grenzen, und Sie, Herr Putin, sind in der Lage, diese Vision heute mit einem Federstrich umzusetzen.

Es ist an der Zeit.

Mit freundlichen Grüssen

Melania Trump»

