Das steckt hinter dem ominösen, «sehr grossen Geschenk», das der Iran Trump gemacht hat

«Daily Show»-Host Jon Stewart nimmt Trumps Venezuela-Einsatz unter die Lupe. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Donald Trump hat schon wieder eine erfundene Auszeichnung bekommen und das Rätsel gelöst, welches Geschenk er vom Iran bekommen hat»: So leitet Seth Meyers den jüngsten «Closer Look» seiner Late-Night-Show ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trumps neue Obsession mit Büromaterial: erst die Büroklammer, jetzt die Stifte, bei denen er spart.

Seth Meyers interessiert sich mehr für den Iran-Krieg, der laut Trump bereits gewonnen ist. Das beisst sich mit der Realität.

«Sehr gross»: Trump enthüllt, was hinter dem rätselhaften Geschenk steckt, das er vom Iran bekommen haben will.

Trump ist erster Preisträger des America First Awards. Mehr anzeigen

«Die Nation ist im Krieg und die Amerikaner*innen sind mit grosser Mehrheit dagegen, aber keine Sorge: Der Präsident hat heute eine Kabinettssitzung abgehalten und direkt das angesprochen, was alle beschäftigt.»

Wenn Seth Meyers so loslegt und ein Clip folgt, weiss man, dass es wild wird. Ein knapp einminütiger Zusammenschnitt, in dem Trump vor seinen Ministern mäandernd über Stifte sinniert.

Es ist schriftlich kaum wiederzugeben. Die Kernaussage ist wohl, dass Trump bei Stiften spart. Überzeuge dich selbst im unten stehenden Video, das an der richtigen Stelle beginnt.

Der Einspieler endet mit Trump, der sagt: «Es ist eine Business-Story.» «Nein, das ist keine Story», kontert Meyers. «Das ist ein Symptom. Das hat sich angefühlt wie zwei Tage. Und wenn man bedenkt, dass der Krieg im Iran eine Milliarde Dollar pro Tag kostet, machen deine Stift-Ersparnisse keinen Unterschied.»

Trump und sein Büromaterial

Hat «Late Night» Trumps Clip vielleicht bloss fies zusammengeschnitten? Hier die Szene in Gänze: Es ist fast noch schlimmer.

Trump: "See, this pen right here. This pen is an interesting example. It's the same thing. So this pen is very inexpensive. But it writes well. I like it. But I can't have the pen the way it was. You know what it is. I don't want to give too much publicity but they do treat me well. Sharpie."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 26. März 2026 um 16:34

Zurück zu Meyers: Der fragt sich, warum Trump mitten im Krieg derart von Büromaterial besessen ist. «Heute die Stifte – und Montag hatte er die Presse mit der superakkuraten Geschichte der Büroklammer erfreut.»

COLLINS: Who's idea was it to put ICE in airports? TRUMP: Mine. That was like the paperclip. Do you know the story of the paperclip? 182 years ago a man discovered the paperclip. It was so simple. And everybody that looked it thought, 'Why didn't I think of that?' ICE was my idea.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 16:38

Der Präsident wird gefragt, ob es seine Idee war, ICE-Agenten an die Flughäfen zu schicken. Das bejaht er – und zieht eine Analogie zur Erfindung der Büroklammer «vor 182 Jahren». Da habe auch jeder gesagt: «Warum habe ich nicht daran gedacht?»

«Whooo, wir haben den Krieg gewonnen!»

Viel wichtiger der Iran, findet Meyers: «Sie könnten annehmen, dass der Krieg noch im Gange ist angesichts der Tatsache, dass der Präsident gerade erst damit gedroht hat, Irans Kraftwerke auszulöschen und die Hölle auf das iranische Regime loszulassen. Aber hey, Leute, gute Nachrichten: Wir haben schon gewonnen.»

Trumps Iran-Feldzug regt Seth Meyers auf. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Wir haben gewonnen», sagt Trump im ersten Clip vom 11. März. «Lasst es mich euch sagen: Wir haben gewonnen. Wisst Ihr, man will nie zu früh sagen, dass man gewonnen hat. In der ersten Stunde war es vorbei.» Am 24. März legt er nach: «Dieser Krieg wurde gewonnen.»

«Whooo, wir haben den Krieg gewonnen! Stifte für alle! Aber nur die billigen», johlt Meyers, bevor er fragt: «Wieso wartest du drei Wochen, um es uns mitzuteilen, wenn du in der ersten Stunde gewonnen hast? Und warum ist die Strasse von Hormus immer noch blockiert?»

«Warum müssen wir gerettet werden, wenn wir schon gewonnen haben?»

Jänu – der Punkt sei halt, dass die USA gewonnen hätten, meint Meyers. Und auf niemanden angewiesen sind. Dann der Einspieler der Kabinettssitzung vom 26. März: «Wir sind sehr enttäuscht von der Nato» klagt Trump. «Wir würden ihnen helfen, aber sie würden nie zu unserer Rettung kommen.» Daran solle man sich erinnern, so der Präsident.

«Nochmal: Das gibt mir nicht das Gefühl, dass wir nicht in der ersten Stunde gewonnen haben», kommentiert Meyers unter dem Gelächter des Publikums. «Warum müssen wir gerettet werden, wenn wir schon gewonnen haben? Die einzigen, die gerettet werden müssen, sind wir wegen deiner f****** Stift-Geschichten.»

Was dieses Pullover-Kind mit Trump zu tun hat, erfährst du im unteren Absatz. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Der 52-Jährige legt nach: «Ausserdem haben wir angefangen. Wir haben angefangen, und jetzt müssen wir vor unserem eigenen Krieg gerettet werden? Du bist wie ein Fünfjähriger, der darauf besteht, sich selbst anzuziehen, und im Pullover verfängt.»

Was hinter Irans Geschenk an Trump steckt

Meyers fasst zusammen: Trump will demnach schnell aus dem Krieg heraus, weiss aber nicht wie. Er sage nicht, mit wem er verhandle, und der Iran dementiere direkte Gespräche. Deshalb mache der Präsident merkwürdige, vage Aussagen wie diese:

Trump: "[Iran] gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present, worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize" Is it a giant wooden horse?



[image or embed] — Saul Staniforth (@saulstaniforth.bsky.social) 25. März 2026 um 07:28

«Sie haben gestern etwas getan, was unglaublich war: Sie haben uns ein Geschenk gegeben», sagt Trump am 24. März. Es sei «sehr gross» und habe einen «gewaltigen Betrag» wert. Dann heisst es: «Ich werde Ihnen nicht sagen, was das Geschenk ist, aber es ist ein sehr bedeutender Preis.»

Nun habe Trump aber enthüllt, um was es sich handelt, berichtet Meyers. «Und Leute, es ist etwas wirklich Rares und Besonderes. Ich mache nur Spass: Es ist Öl.»

Trump: “I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present?” Witkoff: “You can do anything you want.” Trump: “[Iran] said to show you we're real, we're gonna let you have 8 boats of oil…Then I watched the news and…there are 8 boats…I hope I haven't screwed up your negotiations.”



[image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) 26. März 2026 um 17:50

Das Geschenk ist, dass der Iran acht US-Öltanker durchlässt? «Sie geben uns kein Gratis-Öl», regt sich Meyers auf. «Sie lassen Öltanker eine Strasse passieren, durch die sie schon durchfahren durften, bevor du den Krieg angezettelt hast.» Immerhin: Der Iran hat noch zwei Tanker draufgelegt.

Trump bekommt den America First Award

Trump rühme sich für ein paar Tanker, während ein sinnloser und unpopulärer Krieg laufe, während an der Heimatfront die Spritpreise steigen, summiert Meyers: «Das heisst natürlich, dass die Republikaner ihm eine besondere Auszeichnung geben.»

Im folgenden Einspieler wird berichtet, Trump sei am 25. März in Washington zum ersten Preisträger des America First Awards gemacht worden.

Mike Johnson: Tonight we have created a new award. We are going to do something we've never done before. We will honor him with a new award. He is the first ever recipient of the America first award. That is this beautiful golden statue here, appropriate for the golden era.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 26. März 2026 um 00:44

Late Night USA – Amerika verstehen blue News 50 Staaten, 330 Millionen Menschen und noch mehr Meinungen: Wie soll man «Amerika verstehen»? Wer den Überblick behalten will, ohne dabei aufzulaufen, braucht einen Leuchtturm. Die Late-Night-Stars bieten eine der besten Navigationshilfen: Sie sind die perfekten Lotsen, die unbarmherzig Untiefen bei Land und Leuten benennen, und dienen unserem Autor Philipp Dahm als Komik-Kompass für die Befindlichkeit der amerikanischen Seele.

«Oh mein Gott, das ist so toll», frotzelt der Late-Night-Host. «Er kann ihn zu seinen anderen Fake-Auszeichnungen wie dem FIFA-Friedenspreis und die Krone von Burger King stellen.» Dabei sei Trump weder America First noch für Frieden: «Er bekommt eine Teilnahme-Trophäe für etwas, an dem er nicht mal teilgenommen hat.

PS: In den USA wurde 1867 ein Patent für eine Büroklammer angemeldet, was keine 182 Jahre sind. Zudem kamen danach viele weitere Patent-Anmeldungen. In der heutigen Form wurde die Büroklammer je nach Quelle zwischen 1890 und 1899 etabliert. Trump? Wieder was gelernt.