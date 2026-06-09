Das verraten Xis Treffen über die neue Weltordnung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kim, Trump und Putin Das verraten Xis Treffen über die neue Weltordnung

Oliver Kohlmaier

9.6.2026

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un empfängt den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Pjöngjang.
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un empfängt den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Pjöngjang.
Yan Yan/XinHua/dpa

Beim Staatsbesuch in Pjöngjang übt Xi Jinping den Schulterschluss mit Nordkorea. Kurz zuvor traf Chinas Präsident auch Trump und Putin. Was verraten die Treffen über Pekings Ambitionen für eine neue Weltordnung?

Redaktion blue News

09.06.2026, 19:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Chinas Präsident Xi Jingping versucht in Pjöngjang, die zuletzt leidenden Beziehungen zu Nordkorea wieder aufleben zu lassen.
  • Das Land unter Machthaber Kim Jong Un ist ein wichtiger Verbündeter Chinas und Teil der Pläne Xis, eine multipolare Weltordnung zu etablieren.
  • Auch die Beziehungen zu Russland, das ähnliche Pläne verfolgt, baut China immer weiter aus. 
Mehr anzeigen

Xi Jinping reist nicht gerne. Seit der Corona-Pandemie lassen sich die offiziellen Staatsbesuche des chinesischen Präsidenten kaum an zwei Händen abzählen. Dass die erste Auslandsreise des Jahres nun ausgerechnet nach Nordkorea führt, lässt tief blicken.

Das wirtschaftlich von China abhängige Land spielt eine entscheidende Rolle bei Xis Ambitionen, die Vorherrschaft des Westens zu brechen und eine multipolare Weltordnung zu etablieren. 

Doch die einst engen Beziehungen zum sozialistischen Bruderstaat unter Machthaber Kim Jong Un haben zuletzt gelitten. Das liegt nicht zuletzt an der zunehmenden Annäherung Nordkoreas an Moskau – spätestens seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Nordkorea hatte über 10'000 Soldaten entsandt, um dort für Russland zu kämpfen. Zudem liefert das Land grosse Mengen an Munition und Artilleriegeschossen. 2024 unterzeichneten Moskau und Pjöngjang sogar einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag.

Der chinesische Präsident versucht nun, den einzigen offiziellen Bündnispartner wieder enger an sich zu binden. Von den schwächelnden Beziehungen war beim Empfang Xi Jinpings jedenfalls nichts zu bemerken – Kim bereitete seinem Gast einen demonstrativ herzlichen Empfang. Der grossen Willkommenszeremonie auf dem Kim-Il-sung-Platz wohnten Tausende bei – Kinder jubelten den Staatschefs zu.

«Egal, wie sich die internationale Lage verändert», werde China an der traditionellen Freundschaft festhalten und Kim bei der Führung des sozialistischen Kurses Nordkoreas unterstützen, sagte Xi. Zudem stellte er eine engere Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft, Handel und Wissenschaft in Aussicht. Kim bezeichnete die Beziehungen indessen als «unzerbrechlich».

Nordkorea als Pufferzone

Pjöngjang spielt geopolitisch eine wichtige Rolle für China. Das Land dient als Pufferzone sowohl gegen Südkorea mit den dort stationierten US-Truppen, aber auch gegen Russland – trotz der derzeit guten Beziehungen ein historischer Rivale. Peking will zudem Nordkorea wirtschaftlich weiterhin in Abhängigkeit halten.

Auffällig bei Xis Besuch ist aber insbesondere, was nicht auf der Tagesordnung steht: Die nuklearen Ambitionen Nordkoreas, die trotz des engen Bündnisses von China lange Zeit kritisch beäugt wurden. Damit ist es jedoch längst vorbei.

Erst am Vortag des Staatsbesuchs hatte Nordkorea erneut diplomatischen Bemühungen für eine nukleare Abrüstung eine klare Abfuhr erteilt. So bezeichnete Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong Un, den Status als Nuklearwaffenstaat als «unumkehrbare Realität». Aus Peking waren dazu keine kritischen Stimmen zu hören. Das war noch vor wenigen Jahren anders.

Xi und Putin sind aufeinander angewiesen

Nordkorea ist ein entscheidendes Puzzlestück bei Xis Ambitionen,  die Vorherrschaft der USA zu brechen. Der Präsident strebt eine multipolare Weltordnung unter autoritären Vorzeichen an, in der die Grossmächte USA, China und Russland ihre Einflusssphären unter sich aufteilen. 

Dasselbe Ziel verfolgt auch Putin, den Xi vor rund drei Wochen traf. Auch dieser Austausch verlief auffallend herzlich. So vereinbarten die Beiden unter anderem eine weitere Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit. Nach der Unterzeichnungszeremonie erklärte Xi, die Beziehungen befänden sich auf dem «höchsten Niveau einer umfassenden strategischen Partnerschaft». Er forderte beide Länder auf, sich gegen «jegliche einseitige Schikane» auf internationaler Ebene zu wehren.

Brüder im Geiste: Der russische Präsident Wladimir Putin (r) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Grossen Halle des Volkes in Peking.
Brüder im Geiste: Der russische Präsident Wladimir Putin (r) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Grossen Halle des Volkes in Peking.
Maxim Stulov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa (Archivbild)

Gemeint war damit der grosse Rivale auf der anderen Seite des Pazifik. Gemeinsam warfen die beiden Staatschefs den USA vor, die globale Stabilität zu untergraben. Vor allem das Vorhaben, ein Raketenabwehrsystem namens «Golden Dome» zu entwickeln, verurteilten sie scharf. 

Um ihre Ambitionen umzusetzen, sind Xi und Putin aufeinander angewiesen – zu gross ist vor allem die militärische Dominanz der USA. Eine zentrale Rolle spielt dabei einmal mehr der Krieg in der Ukraine. Peking verhält sich in dem Konflikt offiziell neutral, führt jedoch weiterhin gemeinsame Militärübungen mit Moskau durch. Zudem gibt es zahlreiche Hinweise über eine verdeckte chinesische Unterstützung.

Nicht nur verzichtete China erneut auf die Aufforderung, den Krieg zu beenden. In der gemeinsamen Erklärung heisst es vielmehr, die «ursprünglichen Ursachen der ukrainischen Krise» müssten beseitigt werden. Damit meint Moskaus Propaganda die von der Ukraine angestrebte Annäherung an den Westen, insbesondere den Wunsch nach einem Beitritt zum westlichen Militärbündnis Nato.

US-Präsident Donald Trump besuchte Präsident Xi Jinping Mitte Mai in Peking.
US-Präsident Donald Trump besuchte Präsident Xi Jinping Mitte Mai in Peking.
Mark Schiefelbein/AP Pool/AP/dpa (Archivbild)

Xi warnt Trump

Eine Woche vor der Zusammenkunft mit Putin traf Xi Donald Trump. Zwar blieben von dem Gipfeltreffen nur wenig greifbare Ergebnisse, laut dem US-Präsidenten wurde aber auch über Nordkorea gesprochen. Im Anschluss an das Treffen gab es Spekulationen, dass Trump Xi gebeten haben könnte, eine Botschaft an Kim weiterzuleiten. Der US-Präsident hatte zuvor wiederholt erklärt, er würde den nordkoreanischen Staatschef gerne wieder treffen. 

US-Präsident hält sich auffällig zurück. Das fällt auf beim Treffen von Trump und Xi in Peking

US-Präsident hält sich auffällig zurückDas fällt auf beim Treffen von Trump und Xi in Peking

In den letzten Jahren haben sich Peking und Washington von ihrer früheren Front gegen Kims nukleare Ambitionen entfernt, lange eine der wenigen Gemeinsamkeiten der beiden Grossmächte. «Xi Jinping könnte Kim Jong Un ermutigen, sich mit Trump zu treffen», sagt die Asienexpertin Bonnie Glaser vom US-Thinktank German Marshall Fund dem «Spiegel».

Xi nutzte den Staatsbesuch indessen auch für eine deutliche Warnung an Trump. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder gar Konflikten zwischen beiden Ländern. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen».

Aussagen wie diese reflektieren das zunehmende militärische Selbstbewusstsein Chinas. Seit Jahren rüstet das Land massiv auf, sowohl konventionell, als auch nuklear. Denn will Peking seine Pläne im Indopazifik und weltweit umsetzen, muss es militärisch zu den USA aufschliessen. 

Mehr zum Thema

Teilen sie die Welt unter sich auf?. «Putin und Xi lehnen sich zurück und beobachten die Hektik Europas»

Teilen sie die Welt unter sich auf?«Putin und Xi lehnen sich zurück und beobachten die Hektik Europas»

Kuriose TV-Panne. Offenes Mikrofon enthüllt geheimen Traum von Xi und Putin

Kuriose TV-PanneOffenes Mikrofon enthüllt geheimen Traum von Xi und Putin

Forscher warnt vor Kreml-Boss. «Putin muss uns nicht überfallen, um uns zu unterwerfen»

Forscher warnt vor Kreml-Boss«Putin muss uns nicht überfallen, um uns zu unterwerfen»

Meistgelesen

Das verraten Xis Treffen über die neue Weltordnung
So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer
Bitcoin stürzt um über 50 Prozent ab – jetzt warnen Experten vor neuer Gefahr
Festgenommener rast im Polizeiauto davon – Kamera filmt alles
Gefährliche Raupen breiten sich aus – erstmals ganzer Schweizer Wald befallen