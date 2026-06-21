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Fürstentum Liechtenstein Das Volk hat nichts zu sagen – Erbprinz Alois hält am Abtreibungsverbot fest

Britta Gfeller

21.6.2026

Erbprinz Alois von Liechtenstein hat entschieden: Egal, was das Volk sagt – im Ländle wird die Abtreibung nicht erlaubt. 
Erbprinz Alois von Liechtenstein hat entschieden: Egal, was das Volk sagt – im Ländle wird die Abtreibung nicht erlaubt. 
sda

In Liechtenstein hat der Fürst das letzte Wort. Er kann sogar gegen Volksabstimmungen das Veto einlegen. Genau dieses Veto hat er jetzt angekündigt – gegen eine Initiative, für die erst Unterschriften gesammelt werden.

Britta Gfeller

21.06.2026, 20:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Liechtenstein sind Abtreibungen verboten. Betroffene müssen für einen Schwangerschaftsabbruch ins Ausland reisen.
  • Eine neue Initiative fordert die Einführung der Fristenlösung, die Aufhebung des Informationsverbots und die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung.
  • Erbprinz Alois hat bereits vor Beginn der Unterschriftensammlung angekündigt, ein Veto gegen eine entsprechende Gesetzesänderung einzulegen, selbst wenn das Stimmvolk zustimmt.
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Liechtenstein hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas. Sogar die UNO hat das Ländle dafür schon kritisiert. Abtreibungen sind verboten, Mediziner*innen dürfen Schwangere nicht mal darüber informieren. Liechtensteiner*innen müssen für einen Schwangerschaftsabbruch deshalb ins Ausland, zum Beispiel in die Schweiz oder nach Österreich. Laut Schätzungen von SRF betrifft das jährlich rund 40 Personen. Seit 2015 sind Abtreibungen im Ausland für Liechtensteiner*innen straffrei.

Das Komitee «Fristenlösung für Liechtenstein» will mit einer Initiative Abtreibungen in Liechtenstein ermöglichen. «Wir setzen uns für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch bis zum dritten Monat, die Aufhebung des Informationsverbots und die Übernahme der Kosten durch die Krankenpflegeversicherung ein», schreibt das Komitee auf seiner Website. Am 19. Juni ist die Unterschriftensammlung gestartet. Eigentlich hätten die Initiant*innen sechs Wochen Zeit, um 1000 gültige Unterschriften zu sammeln.

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Doch ihr Anliegen ist schon gescheitert, bevor es überhaupt richtig anlaufen konnte. Denn am Mittwoch kündete Erbprinz Alois in einem Interview mit der Liechtensteiner Zeitung «Vaterland» an, dass er ein Veto einlegen würde, falls das Stimmvolk Abtreibungen erlauben sollte.

Der mächtigste Fürst Europas

Der Fürst von Liechtenstein ist der mächtigste Monarch in Europa. Während viele Königinnen und Könige vor allem noch repräsentative Aufgaben wahrnehmen, hat der liechtensteinische Fürst weitreichende politische Macht. Staatsoberhaupt ist zwar Fürst Hans-Adam II, sein Sohn, Erbprinz Alois, führt aber seit 2004 als sein Stellvertreter die Staatsgeschäfte.

Er ernennt unter anderem die Regierung und wirkt bei der Ernennung von Richter*innen mit. Ein Gesetz kann nur in Kraft treten, wenn es vom Parlament beschlossen und vom Fürsten genehmigt wird. Und: Er hat selbst bei Volksabstimmungen das letzte Wort und kann diese eigenhändig kippen.

Das Initiativkomitee der Fristenlösung für Liechtenstein wirft dem Erbprinzen laut SRF vor, dass er mit seiner Veto-Ankündigung in die Meinungsbildung eingreift und damit die Wahl manipuliere. Weil so von Anfang an klar sei, dass die Initiative nicht umgesetzt würde.

«Wir machen weiter wie gehabt. Jetzt ist es umso wichtiger, die Meinung des Volkes einzuholen», schreiben die Initiant*innen nach der Ankündigung des Fürsts auf ihrer Website. «Die liechtensteinische Bevölkerung soll zum Ausdruck bringen können, wie sie über dieses Thema denkt. Und sollte sich eine Mehrheit dafür aussprechen, kann dies ein Anlass sein, eingenommene Positionen zu überdenken.»

Bereits 2011 hatten die Liechtensteiner*innen über eine Abtreibungs-Initiative abgestimmt. 52 Prozent stimmten gegen die Vorlage. Einen Monat vor der Abstimmung hatte der Erbprinz auch da sein Veto angekündigt.

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