Das wissen wir über Trumps Beziehung zu Epstein

Es existieren mehrere Bilder von Jeffrey Epstein und Donald Trump. Im Juli 2025 hängten Aktivist*innen ein Poster in London auf. Bild: Keystone/AP Photo/Thomas Krych

Über Jahrzehnte hinweg begegneten sich Donald Trump und Jeffrey Epstein immer wieder – bei Partys, in Privatjets. Fotos zeigen sie mit jungen Frauen. Eine chronologische Rekonstruktion ihrer Beziehung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer mehr E-Mails, Fotos und Dokumente werden veröffentlicht, die Donald Trump in engem Verhältnis zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigen.

Die Materialien belegen eine jahrelange Verbindung der beiden, inklusive gemeinsamer Partys und mutmasslicher Kontakte zu jungen Frauen.

Trump bestreitet inzwischen eine enge Freundschaft mit Epstein; bereits 2019 erklärte er, er sei «nie ein Fan von ihm gewesen». Mehr anzeigen

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben am Mittwoch neue E-Mails veröffentlicht, die den US-Präsidenten Donald Trump enger mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung bringen.

Doch wann hat Epstein diese Nachrichten genau verfasst – und wie sah Trumps Verhältnis zu ihm aus? Eine chronologische Einordnung.

Seit 2019 steht Trump unter Druck, seine frühere Beziehung zu Epstein zu erklären. «Ich war kein Fan von ihm», sagte er damals. Die veröffentlichten Fotos, Unterlagen und E-Mails zeichnen jedoch ein anderes Bild ihrer gemeinsamen Zeit.

Juristisch hat das bisher keine Konsequenzen: Trump taucht in keiner Anklage auf und bestreitet jeden Zusammenhang mit Epsteins Verbrechen. Auch das Weisse Haus hält an dieser Darstellung fest. Sprecherin Karoline Leavitt nennt die veröffentlichten E-Mails einen «konstruierten Schwindel der Demokratischen Partei».

