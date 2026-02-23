Das Zoll-Urteil interessiert Trump nicht – er stiftet lieber Chaos

15 statt 10 Prozent: Trump legt nach Zoll-Niederlage nach Washington, 22.02.2026: Zollaufschlag vom US-Präsidenten: Donald Trump erhöht die Zölle auf US-Importe auf 15 Prozent und nutzt damit die volle Obergrenze eines Handelsgesetzes. Kurz davor sprach Trump lediglich von 10 Prozent. Das Oberste US-Gericht hatte seine frühere Praxis, Zölle auf Grundlage eines Notstandsgesetzes aus dem Jahr 1977 zu verhängen, kürzlich eigentlich gestoppt. Dieses Urteil könnte eine Welle an Rückforderungen bereits gezahlter Zölle hervorbringen. Befürchtet wird ein Chaos. Trump kündigt aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen. Der jetzige Vorstoss sei ein Teil davon. Der US-Präsident beruft sich deshalb nun auf ein anderes Gesetz aus den 1970er-Jahren – gegen Zweifel von Experten. 23.02.2026

Zoll-Ohrfeige für Donald Trump, der US-Präsident schlägt zurück – und Brüssel zieht die Notbremse: Nach dem Supreme-Court-Urteil herrscht transatlantisches Chaos. Wer zahlt jetzt was? Und wie geht es weiter?

Es war wie ein Schlag in die Magengrube: Donald Trump erleidet am Freitag vor dem Supreme Court eine herbe Zollschlappe. Ausgerechnet beim Kernelement seiner Wirtschaftspolitik muss der 79-Jährige eine Blamage hinnehmen. Die will der US-Präsident nicht auf sich sitzen lassen: Er verhängt umgehend neue, andere Zölle für alle Länder. Am Samstag erhöht er sie sogar noch.

Darf er das? Und für wie lange? Und überhaupt: Was gilt denn nun eigentlich?

Unternehmen jedenfalls sind verunsichert und wissen nicht, welcher Zollsatz in Zukunft auf ihre Produkte fällig wird. Die EU fordert «Stabilität und Vorhersehbarkeit» – und setzt bis dahin die Umsetzung eines Handelsabkommens mit den USA aus. Auch andere Länder legen Deals mit der Trump-Regierung vorübergehend auf Eis.

In dem ganzen Chaos den Überblick zu behalten, fällt zunehmend schwer. Hier ist der Stand der Dinge – und wie es weitergehen könnte.

Chronologie der Ereignisse Freitag, 20. Februar: Der Supreme Court entscheidet, dass Präsident Donald Trumps gross angelegte Zölle, die er unter Berufung auf das Notstandsgesetz (IEEPA) erlassen hatte, rechtswidrig sind. Dies betrifft einen Grossteil der globalen Zölle, die seit April 2025 gelten.

Freitag, 20. Februar : Trump reagiert auf das Urteil mit einer neuen Zollerklärung auf einer anderen gesetzlichen Grundlage (Handelsgesetz von 1974) und kündigt weltweite Zölle von 10 Prozent an.

Samstag, 21. Februar: Donald Trump erhöht die weltweiten Zölle auf 15 Prozent.

Sonntag, 22. Februar : Die Trump-Regierung : Die Trump-Regierung verkündet , neue Wege zu finden bzw. neue gesetzliche Grundlagen, um die Strafzölle wieder zu erheben.

Montag, 23. Februar : Indien sagt hochrangige Handelsgespräche in den USA ab.

Montag, 23. Februar: Das Europäische Parlament legt die Umsetzung eines Handelsabkommens mit den USA auf Eis.

Montag, 23. Februar: Donald Trump droht Ländern, die jetzt anfangen, «Spielchen zu spielen» mit noch höheren Zöllen. Mehr anzeigen

Worüber hat der Supreme Court konkret entschieden?

Unter Berufung auf ein Notstandsgesetz (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) aus dem Jahr 1977 hatte Donald Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident am Kongress vorbei Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängt. Der Supreme Court urteilte nicht generell zu Zöllen. Sondern darüber, ob Trumps Argumentation mit dem Notstandsgesetz rechtens war oder nicht. Jetzt ist klar: Er hat seine Kompetenzen überschritten.

Wie reagiert Trump?

Die Reaktion des US-Präsidenten kam schnell und war erwartbar. Trump zeigte sich trotzig … und verhängte neue Zölle. Nur wenige Stunden nach dem Urteil kündigte er auf einer Medienkonferenz globale Zölle von zehn Prozent an. Einen Tag später erhöhte er den Zollsatz auf 15 Prozent.

Das ist der Höchstsatz in einem Handelsgesetz aus dem Jahr 1974, auf das sich Trump nun beruft. Dieses erlaubt es ihm unter bestimmten Voraussetzungen, Zölle auf Importe für bis zu 150 Tage lang zu erheben. Dass diese erfüllt sind, wird von Experten bereits bezweifelt. Um Zölle für einen längeren Zeitraum zu erheben, bräuchte Trump in jedem Fall die Zustimmung des US-Parlaments.

Am Montag holte Trump auf seiner Plattform «Truth Social» zu einem Rundumschlag aus. Er beleidigte die Richter des Supreme Courts, die gegen seine Zölle gestimmt haben, und sprach von einer «lächerlichen, dummen und international sehr spaltenden Entscheidung». Diese würde ihm allerdings noch viel mehr Macht als bisher geben: «Das Gericht hat auch alle anderen Tarife genehmigt (…) und sie können alle auf eine viel wirkungsvollere und unangenehmere Weise (…) angewendet werden».

Was genau bedeutet das Urteil des Supreme Court?

Zunächst einmal bedeutet das Urteil vor allem Unsicherheit. Klar ist, dass Trumps Strafzölle, die sogenannten «reziproken Zölle», nicht rechtens sind. Allerdings sind nicht alle von ihm verhängten Zölle damit unwirksam.

Nicht entschieden hat das Oberste Gericht der USA zum Beispiel über Zölle auf spezifische Produkte, für die die US-Regierung einen anderen gesetzlichen Rahmen heranzog. Unter Berufung auf einen Abschnitt des «Trade Expansion Acts» aus dem Jahr 1962 erliess Trump etwa Zölle auf Stahl, Aluminium und Autos. Diese Zölle gelten weiter.

Der Zoll-Dschungel ist jedenfalls noch undurchdringlicher geworden und dürfte Investoren noch weniger Lust machen, sich in den USA zu engagieren. Unklar ist zum Beispiel, ob die neuen globalen Zölle von 15 Prozent zusätzlich zu bestehenden Zöllen gelten, die es schon vor Trumps Amtszeit gab.

Ab wann werden die illegalen Zölle nicht mehr erhoben?

Drei Tage nach der Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump hat die US-Zollbehörde das Aus entsprechender Abgaben angekündigt. Die Behörde teilte mit, bestimmte Zölle auf der Grundlage von Notstandsbefugnissen würden ab Dienstag Mitternacht (Ortszeit) nicht mehr erhoben.

Die Zollbehörde erklärte, alle Tarifcodes für die bisherigen IEEPA-Zölle würden deaktiviert. Die Regelung gelte für Waren, die ab dem Stichtag in die USA eingeführt oder aus Zolllagern entnommen werden. Warum die Abgaben trotz des Gerichtsurteils noch mehrere Tage weiter erhoben wurden, war zunächst unklar. Auch zu möglichen Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle wurden keine Angaben gemacht.

Welche Auswirkungen hat das Urteil auf die Schweiz?

Der Bundesrat wollte das Urteil nicht kommentieren. Ziel ist nach wie vor ein rechtsverbindliches Handelsabkommen zwischen Bern und Washington. Es ist weiterhin unklar, welche Handelsabkommen bestehen bleiben und welche nicht.

Trump zeigte sich in dieser Hinsicht schmallippig – mit manchen Ländern wolle man an den bisherigen Vereinbarungen festhalten, andere wiederum dürften sich auf neue Zölle einstellen, sagte er. In welche der beiden Kategorien die Schweiz fällt, blieb zunächst offen.

Wird es Rückzahlungen geben?

Seit der Entscheidung des Supreme Courts herrscht grosse Unsicherheit zu allfälligen Rückforderungen bereits gezahlter Zölle. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar. Streng genommen müssten Importeure zu viel gezahlte Zölle zurückbekommen. Ob das in der Trump-Regierung aber auch umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Ein Problem ist: Die Zölle sind ein zentraler Bestandteil der Staatseinnahmen unter Donald Trump, mit denen er seine teure Steuersenkung gegenfinanzieren muss. Fehlt das Geld plötzlich, wird die finanzielle Lage für die ohnehin hoch veschuldtern USA noch prekärer.

Schweizer Unternehmen fordern Zölle zurück: Welche Chancen haben sie?

Bereits übers Wochenende kündigten mit Breitling, Läderach und Stöckli drei namhafte Unternehmen an, die gezahlten Zölle zurückzufordern. Am Montag gesellte sich auch die Swatch Group zur Gruppe dazu: «Unsere Tochtergesellschaft in den USA wird eine rückwirkende Rückerstattung der gezahlten Zuschläge beantragen», erklärte der Uhrenkonzern gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Auch der Messerhersteller Victorinox will Rückforderung geltend machen.

«Was die Chancen auf Rückforderungen und das notwendige Vorgehen betrifft, ist derzeit noch vieles offen», ordnete indes Noé Blancpain vom Industrieverband Swissmem auf Anfrage ein. Der Supreme Court habe die Frage der Rückforderung der Zölle nicht entschieden, sodass nun untergeordnete Instanzen darüber urteilen müssten.

Wie reagiert die EU?

Die EU hat vorsorglich die Notbremse gezogen. Das Europäische Parlament hat die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt.

Die zuständigen Abgeordneten im Europaparlament entschieden am Montag, ihre Arbeit an der Umsetzung der Vereinbarung zu pausieren. Das Parlament stimmt damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab. Die EU-Kommission verlangte eine Klarstellung aus Washington.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), sagte dazu: «Wir möchten von den Vereinigten Staaten die klare Zusicherung, dass sie das Abkommen einhalten, denn das ist das entscheidende Element», sagte Lange im Ausschuss.

Wie reagiert Trump auf die Reaktion der EU?

Die Reaktion des US-Präsidenten kam schnell und war erwartbar … Trump drohte erneut mit höheren Zöllen. Er warnte Handelspartner davor, nach dem Urteil des Obersten US-Gerichts vom Freitag «Spielchen zu spielen». Wenn ein Land dies tue, werde es «mit einem deutlich höheren Zöllen und Schlimmerem belegt, als dem, dem es vor Kurzem zugestimmt hat», schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Wie reagieren andere Länder?

Indien hat kurzfristig Gespräche einer hochrangigen Delegation in Washington abgesagt. Dies sei eine direkte Reaktion ‌auf das Urteil und die neuen Zölle, hiess es beim Handelsministerium in Neu-Delhi.

Einige Länder wie Japan, Südkorea und Indonesien haben erst in den letzten Wochen Deals mit Trump abgeschlossen, um hohen Strafzöllen zu entgehen. Japan verpflichtete sich Anfang der Woche, 36 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, Indonesien öffnet kritische Wirtschaftssektoren für US-Firmen. Für diese Länder stellt sich nun die Frage, ob die Vereinbarungen weiterhin bindend sind. Einige Staaten wie Malaysia haben bereits darauf hingewiesen, dass sie die Abkommen noch nicht ratifiziert haben.

Wer profitiert vom Zoll-Urteil?

Einige Länder sind mit den neuen globalen Zöllen deutlich besser dran, als mit den für ungültig erklärten Strafzöllen, darunter Brasilien, China, Kanada und Mexiko.

Einer der grössten Einzelgewinner auf Unternehmensseite dürfte laut «New York Times» Apple sein. Der Tech-Riese lässt fast alle Produkte in Ländern produzieren, die Trump mit hohen Strafzöllen belegt hatte, zum Beispiel in China. In den vergangenen drei Quartalen habe Apple daher etwa 3,3 Milliarden US-Dollar Zölle bezahlen müssen

Welche Länder trifft es jetzt härter?

Die prominentesten Opfer von Trumps weltweitem 15-Prozent-Zoll sind Grossbritannien und Australien. In London war man stolz darauf, als einer der ersten einen Deal mit Trump gemacht zu haben, der Zölle in Höhe von lediglich zehn Prozent beinhaltete. Auch Australien hatte sich einen Zehn-Prozent-Deal gesichert.

