Spektakuläres Naturphänomen Hier rasen Hunderte Delfine durchs Meer

Leana Bachmann

5.3.2026

260304_Delfine_FINAL

260304_Delfine_FINAL

04.03.2026

Spektakuläre Drohnenaufnahmen zeigen ein seltenes Naturphänomen. Eine Mega-Delfinschule schiesst in hoher Geschwindigkeit durch das Wasser vor der Küste Costa Ricas.

,

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

05.03.2026, 20:51

05.03.2026, 20:58

Vor der Pazifikküste Costa Ricas hat die Reiseveranstalterin Paloma Broadley mit einer Drohne hunderte Spinnerdelfine in Bewegung eingefangen. Mit bis zu 32 km/h schiessen sie durch das Wasser und springen in die Luft. Die Videos lösen auf Instagram Begeisterung aus.

In Gruppen erfolgreich

Das Phänomen nennt sich «Delfin-Stampede». Wissenschaftler vermuten, dass die Delfine so Fische jagen oder sich auf der Flucht vor einem natürlichen Feind befinden. Es könnte allerdings auch sein, dass diese Massenereignisse eine soziale Funktion erfüllen. Delfine sind bekannt als kommunikative Tiere.

