Videoaufnahmen zeigen Brand: Delta-Maschine muss kurz nach Abflug in Savannah notlanden Ein Delta-Flug wird am Montag zum Horror-Erlebnis: Nach nur 30 Minuten in der Luft landet die Maschine wieder in Savannah. Aufnahmen zeigen ein Feuer am Flughafen. Warum es zur Notlandung kam, wird im Video erklärt. 24.02.2026

30 Minuten nach Abflug muss eine Delta-Maschine am Montag in Savannah, US-Bundesstaat Georgia, notlanden. Videoaufnahmen, die auf X veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Gras am Flughafen brennt. Die Passagiere haben Angst und machen sich Sorgen.

Doch der Pilot versichert ihnen, dass so etwas vorkommen könnte. Wieso das Delta-Flugzeug notlanden musste, erfährst du im Video.

179 Passagiere, zwei Pilot*innen und vier Flugbegleiter*innen waren an Bord – alle kamen unverletzt davon.

