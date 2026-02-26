  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Videoaufnahmen zeigen Brand Delta-Maschine muss kurz nach Abflug in Savannah notlanden

Nicole Agostini

26.2.2026

Videoaufnahmen zeigen Brand: Delta-Maschine muss kurz nach Abflug in Savannah notlanden

Videoaufnahmen zeigen Brand: Delta-Maschine muss kurz nach Abflug in Savannah notlanden

Ein Delta-Flug wird am Montag zum Horror-Erlebnis: Nach nur 30 Minuten in der Luft landet die Maschine wieder in Savannah. Aufnahmen zeigen ein Feuer am Flughafen. Warum es zur Notlandung kam, wird im Video erklärt.

24.02.2026

Ein Delta-Flug wird am Montag zum Horror-Erlebnis: Nach nur 30 Minuten in der Luft landet die Maschine wieder in Savannah. Aufnahmen zeigen ein Feuer am Flughafen. Warum es zur Notlandung kam, wird im Video erklärt.

Nicole Agostini

26.02.2026, 20:43

30 Minuten nach Abflug muss eine Delta-Maschine am Montag in Savannah, US-Bundesstaat Georgia, notlanden. Videoaufnahmen, die auf X veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Gras am Flughafen brennt. Die Passagiere haben Angst und machen sich Sorgen.

Doch der Pilot versichert ihnen, dass so etwas vorkommen könnte. Wieso das Delta-Flugzeug notlanden musste, erfährst du im Video.

179 Passagiere, zwei Pilot*innen und vier Flugbegleiter*innen waren an Bord – alle kamen unverletzt davon.

Mehr Videos aus dem Ressort

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Turbulenzen ade: So reduzieren Flugzeuge mit «Haifischhaut» Emissionen

Was Haie durch Wasser gleiten lässt, soll künftig auch Flugzeuge effizienter durch die Luft bringen: Mit Riblet-Folien will das Start-up MicroTau den Luftwiderstand senken – und CO₂-Emissionen deutlich reduzieren.

12.06.2025

Meistgelesen

Hillary Clinton will, dass Donald Trump «unter Eid» aussagt
Skifahrer steckt kopfüber im Tiefschnee fest – dann wird er zufällig entdeckt
Hund läuft Ambulanz 20 Kilometer hinterher
Hitsängerin Zara Larsson wütet über Foto und legt sich mit Wikipedia an
Kreuzfahrtschiff legt vorzeitig ab – Passagiere bleiben auf Insel zurück

Mehr aus dem Ressort

Video zeigt Schock. Triebwerk explodiert mitten im Flug

Video zeigt SchockTriebwerk explodiert mitten im Flug

Video zeigt Notlandung. Flugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse

Video zeigt NotlandungFlugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse

Notlandung in Florida. Airbus stürzt über 5000 Meter in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte

Notlandung in FloridaAirbus stürzt über 5000 Meter in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte