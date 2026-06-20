New Yorks Bürgermeister rechnet mit den Demokraten ab – und schielt auf 2028

«Demokraten müssen sich ändern»: Mamdani schielt auf 2028 und warnt eigene Partei New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani macht die Vorwahlen der Demokraten zum Richtungsentscheid für die ganze Partei. An einer Rally in Brooklyn stellte er sich mit Bernie Sanders hinter mehrere linke Herausforderer. 20.06.2026

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani macht die Vorwahlen der Demokraten zum Richtungsentscheid für die ganze Partei. An einer Rally in Brooklyn stellte er sich mit Bernie Sanders hinter mehrere linke Herausforderer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen New Yorks linker Bürgermeister Zohran Mamdani forderte fünf Tage vor den demokratischen Vorwahlen einen grundlegenden Kurswechsel seiner Partei und stellte die Wahl als Startschuss für den Kampf um die Präsidentschaft 2028 dar.

Gemeinsam mit Bernie Sanders kritisierte er das demokratische Establishment dafür, den Niedergang zu verwalten statt konkrete Verbesserungen bei Wohnen, Lebenshaltungskosten und Kinderbetreuung zu liefern.

Mamdani unterstützt drei dezidiert linke Kongresskandidierende in New York, die auf bezahlbares Wohnen, Kritik an der Einwanderungsbehörde ICE und eine härtere Linie gegenüber Israels Krieg in Gaza setzen. Mehr anzeigen

Fünf Tage vor den demokratischen Vorwahlen in New York hat der dezidiert linke Bürgermeister Zohran Mamdani seiner Partei ins Gewissen geredet. Vor Tausenden Menschen im Kings Theatre im New Yorker Stadtteil Brooklyn sagte er: «Die Demokratische Partei muss sich ändern.»

Auf die Frage, wann der Kampf um die Präsidentschaftswahl beginne, sagte er: «Er beginnt jetzt. Er beginnt am Dienstag.» Es gehe darum, «eine Politik zurückzuweisen, die mehr an Umfragen glaubt als an Prinzipien».

Besonders scharf kritisierte Mamdani den bisherigen Kurs seiner Partei. «Zu lange hat unsere Partei ihre Aufgabe darin gesehen, den Niedergang zu verwalten, statt materielle Verbesserungen für arbeitende Menschen zu liefern», sagte er. Die Partei brauche nun «eine Demokratische Partei mit Rückgrat» – eine Partei, die nicht nur bereit sei aufzustehen, sondern auch «für etwas einzustehen».

Politik müsse sich gegen «Konzern-Gier» stellen

Im Zentrum seiner Rede stand die Frage, ob Politik den Alltag der Menschen spürbar verbessern könne. «Bezahlbarkeit ist keine Magie», sagte der Bürgermeister von New York. Solche Politik entstehe nicht durch Worte, sondern durch Taten: Man müsse sich gegen «Konzern-Gier» stellen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und Kinderbetreuung für jede Familie erschwinglich machen.

Bei den Wahlkampfveranstaltungen geht es um Mobilisierung – kein Wunder, dass die Hauptbotschaft auf der Bühne «Wähle!» war. KEYSTONE

An seiner Seite stand Bernie Sanders, einer der bekanntesten Vertreter des linken Flügels. Sanders kritisierte, die Politik des demokratischen Establishments reiche nicht mehr aus. In dieser Lage genüge es nicht, nur «an den Rändern herumzubasteln», sagte Sanders sinngemäss.

Mamdani unterstützt drei Kandidierende in New Yorker Kongressrennen: Brad Lander gegen den demokratischen Abgeordneten Dan Goldman, Claire Valdez für den frei werdenden Sitz von Nydia Velázquez und Darializa Avila Chevalier gegen Adriano Espaillat. Alle drei stehen politisch weit links. Mehrere von ihnen werden von demokratisch-sozialistischen oder Sanders-nahen Organisationen unterstützt.

Inhaltlich setzen die Kandidierenden auf bezahlbare Wohnungen und tiefere Lebenshaltungskosten. Mamdani sagte zu solchen Forderungen: «Wenn ihr Politiker wollt, die euch erklären, was alles nicht möglich ist, dann seid ihr an der falschen Kundgebung.» Wer andere Politik wolle, müsse an Türen klopfen, telefonieren, Freunde anschreiben und Nachbarn an die Urne bringen.