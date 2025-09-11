  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Razzia bei Maximilian Krah Der AfD-Politiker und seine ominöse China-Verbindung

Andreas Fischer

11.9.2025

Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Krah auf

Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Krah auf

STORY: Der Bundestag hat dem AfD-Politiker Maximilan Krah seine Immunität entzogen. Damit genehmigte das Parlament den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen Krah. Dem AfD-Politiker wird unter anderem Bestechlichkeit als EU-Abgeordneter vorgeworfen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unterbrach für die kurzfristige Abstimmung eine Debatte über ein Pflegegesetz. Die CDU-Politikerin nannte den Namen des Betroffenen nicht, er geht aber aus dem Dokument des Bundestags zum Vorgang hervor. Der Beschluss erfolgte laut Klöckner «mit den Stimmen aller Fraktionen“ – also auch mit den Stimmen aus Krahs AfD-Fraktion. Am Donnerstag wurden auch Krahs Büroräume im Bundestag durchsucht.  Hintergrund ist ein Verfahren, für das die Staatsanwaltschaft Dresden zuständig ist. Sie hatte im Mai ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen gegen Krah eröffnet.Die Tatvorwürfe beziehen sich den Angaben zufolge auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter. In dem Spionageprozess gegen seinen früheren Mitarbeiter sagte Krah vergangene Woche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht in Dresden aus. Er erklärte, von dessen mutmasslicher Agententätigkeit für China nichts gewusst zu haben. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla bezeichneten die Aufhebung der Immunität von Krah und die Durchsuchung seiner Büro- und Privaträume als schwerwiegenden Vorgang. Die AfD-Fraktion erwarte einen raschen Abschluss der Ermittlungen sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse. Krah war im Februar in den Bundestag gewählt worden. Zuvor sass er für die AfD im Europaparlament, wurde dort aber nach einer Reihe von Skandalen und umstrittenen Äusserungen aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen.

11.09.2025

Ermittler haben Büro und Privaträume des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah durchsucht. Der Verdacht: Der Politiker bekam Schmiergelder aus China. Krah gerät nicht zum ersten Mal ins Visier der Justiz.

Andreas Fischer

11.09.2025, 18:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Deutschland ermitteln die Behörden gegen den umstrittenen AfD-Politiker Maximilian Krah. Dafür wurde die Immunität des Bundestagsabgeordneten aufgehoben.
  • Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche in Zusammenhang mit Krahs Pro-China-Engagement.
  • Zeitgleich steht ein ehemaliger Assistent von Maximilian Krah in Deutschland vor Gericht: Er soll jahrelang für China spioniert haben.
  • Die wichtigsten Fakten zum Fall und was er für die Schweiz bedeutet, erfährst du hier.
Mehr anzeigen

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Mit dem Votum ermöglichten es die Abgeordneten am Donnerstag der Staatsanwaltschaft, die Wohn- und Büroräume des umstrittenen AfD-Politikers in Berlin, Dresden und Brüssel zu durchsuchen. Der AfD-Politiker weist alle Vorwürfe zurück.

Die Aufhebung der Immunität wurde mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen – also auch mit Zustimmung von Krahs AfD. In einer schriftlichen Erklärung vermieden die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla Rückendeckung für Krah oder Kritik an den Durchsuchungen. Sie forderten lediglich einen «raschen Abschluss der Ermittlungen» sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse.

Welche Vorwürfe werden Maximilian Krah gemacht?

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte im Mai ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen gegen Maximilian Krah eröffnet. Die Tatvorwürfe beziehen sich den Angaben zufolge auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter.

Die Behörde will nun ermitteln, ob «genügender Anlass zur Erhebung einer Anklage besteht oder das Verfahren einzustellen ist.» Der AfD-Politiker hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, war aber zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Krah kritisierte die Vorwürfe als «absurd, konstruiert und rein politisch motiviert». Im Kurzbotschaftendienst X wertete er die Durchsuchung seines Büros als «Versuch einer Einschüchterung», gegen den er sich wehren werde.

Brisant dabei: In Dresden läuft derzeit ein Spionageprozess gegen Jian G., einen früheren Mitarbeiter Krahs aus dem Europaparlament. Darin geht es um den Verdacht der Spionage für China.

Wer ist Maximilian Krah?

Krah, Jahrgang 1977, stammt aus Sachsen. Er war 20 Jahre lang Mitglied der CDU und strebte zweimal vergeblich eine Bundestagskandidatur an. 2016 wechselte der promovierte Jurist zur AfD.

Spekulationen vor grosser Militärparade. Was versteckt Xi hier?

Spekulationen vor grosser MilitärparadeWas versteckt Xi hier?

Selbst in seiner eigenen Partei ist Maximilian Krah umstritten. Der Politiker produziert seit Jahren Schlagzeilen – unter anderem wegen seiner Nähe zu Russland und China. Mit provozierenden Äusserungen sorgt er immer wieder für Debatten.

Für die Europawahl 2024 war er als Spitzenkandidat aufgestellt worden, obwohl ihm selbst die AfD-Spitze skeptisch gegenüberstand. Es hatte Vorwürfe wegen russischer Einflussnahme gegeben, später wurde ein Mitarbeiter wegen Spionageverdachts verhaftet.

Maurer über Kritik an China-Trip. «Es ist fast ein Gütesiegel, wenn sich Leute darüber aufregen»

Maurer über Kritik an China-Trip«Es ist fast ein Gütesiegel, wenn sich Leute darüber aufregen»

Kurz vor dem Wahltag sorgte Krah dann mit verharmlosenden Äusserungen über die SS für Empörung. Er wurde daraufhin vom Wahlkampf suspendiert, die AfD-Delegation im Europaparlament schloss ihn aus ihren Reihen aus.

Bei der Bundestagswahl 2025 gewann Krah mit über 44 Prozent der Stimmen ein Direktmandat.

Wie stark ist die China-Connection von Maximilian Krah?

Krahs Assistent im Europaparlament soll von 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und vertrauliche Dokumente an China geleitet haben. Zudem soll Jian G. persönliche Informationen über AfD-Führungspersonal gesammelt und chinesische Dissidenten ausgespäht haben.

Krah bestreitet, davon gewusst zu haben. Als Zeuge gab er bei der Verhandlung am Oberlandesgericht Dresden an, in seinem damaligen Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament in Brüssel habe sein gesamtes Team Zugriff auf sein persönliches Konto gehabt. Von diesem Account aus habe man auch Zugriff auf Dokumente und E-Mails. Aufgaben, wie etwa die Verwaltung von Zugriffsrechten und die Sortierung von E-Mails, habe er an sein Team delegiert. «Ich hasse dieses ganze Zeugs,» sagte er.

Kann ein alt Bundesrat privat reisen?. China lädt alte Freunde ein – Ueli Maurer ist einer von ihnen

Kann ein alt Bundesrat privat reisen?China lädt alte Freunde ein – Ueli Maurer ist einer von ihnen

Bei einer Frage zu möglichen Zahlungen des Angeklagten an ihn machte Krah Gebrauch von seinem Zeugnisverweigerungsrecht.

Wie Recherchen des «Spiegel» ergaben, soll Krah von 2019 bis 2022 50’000 Euro über diverse Kanäle aus China erhalten haben. Der Politiker sei «von seinem Mitarbeiter [Jian G.] laufend mit Geld versorgt worden».

Krah stimmte 2019 im Europaparlament gegen eine Resolution, die Chinas Unterdrückung der Uiguren verurteilte. Er gründete eine EU-China-Freundschaftsgruppe und den Lobbyverein «Neue Seidenstrasse» mit, und postete Propagandavideos zum 70. Jahrestag der Besetzung Tibets.

Welche Bedeutung hat der Fall Krah für die Schweiz?

Das pro-chinesische Engagement von Maximilian Krah und die mutmasslichen Schmiergeldzahlungen werfen ein Licht auf die Vorgehensweise von Chinas Geheimdiensten in Europa, analysiert der «Spiegel». Bestätige sich der Verdacht, wäre das ein Beleg, wie anfällig manche Parteien für eine Einflussnahme aus Peking sind und wie erfolgreich Chinas Spionageapparat in Westeuropa arbeitet.

Die Grünen in Deutschland werten die Ermittlungen gegen Krah als Warnsignal. Die Causa Krah zeige, wie gefährlich es ist, eine Fraktion im Parlament zu haben, die sich China und Russland deutlich näher fühlt als dem demokratischen Rechtsstaat. Akteure der AfD seien von höchstem Interesse für Geheimdienste von Autokratien.

Mit Material von dpa und AFP.

Maximilian Krah wird Korruption vorgeworfen: Er soll möglichweise Schmiergelder aus China kassiert haben.
Maximilian Krah wird Korruption vorgeworfen: Er soll möglichweise Schmiergelder aus China kassiert haben.
Sebastian Kahnert/dpa

Mehr zum Thema

AfD-Führungsduo bleibt. Weidel will «Hippie-Wahn» beenden

AfD-Führungsduo bleibtWeidel will «Hippie-Wahn» beenden

Politik. Spionage für China beim US-Militär? Anklage in Deutschland

PolitikSpionage für China beim US-Militär? Anklage in Deutschland

Russische Spione in Norwegen. «Du kannst nicht anders, als zu denken, dass hier irgendetwas Seltsames vor sich geht»

Russische Spione in Norwegen«Du kannst nicht anders, als zu denken, dass hier irgendetwas Seltsames vor sich geht»

Meistgelesen

Jagd auf Kirk-Attentäter hält an +++ FBI veröffentlicht Foto und bietet 100'000 Dollar für Hinweise
Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt an mysteriösem Objekt ab
Deutschland schickt mehr Kampfjets in den polnischen Luftraum +++ Video zeigt Angriff auf Putins Kriegsschiff
«Nicht Ihre Aufgabe»: Nationalratspräsidentin mahnt SP-Molina mitten in Wortmeldung ab
Viele übersehen diese Fallen bei der Autoversicherung – und zahlen drauf