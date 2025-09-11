Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Krah auf STORY: Der Bundestag hat dem AfD-Politiker Maximilan Krah seine Immunität entzogen. Damit genehmigte das Parlament den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen Krah. Dem AfD-Politiker wird unter anderem Bestechlichkeit als EU-Abgeordneter vorgeworfen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unterbrach für die kurzfristige Abstimmung eine Debatte über ein Pflegegesetz. Die CDU-Politikerin nannte den Namen des Betroffenen nicht, er geht aber aus dem Dokument des Bundestags zum Vorgang hervor. Der Beschluss erfolgte laut Klöckner «mit den Stimmen aller Fraktionen“ – also auch mit den Stimmen aus Krahs AfD-Fraktion. Am Donnerstag wurden auch Krahs Büroräume im Bundestag durchsucht. Hintergrund ist ein Verfahren, für das die Staatsanwaltschaft Dresden zuständig ist. Sie hatte im Mai ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen gegen Krah eröffnet.Die Tatvorwürfe beziehen sich den Angaben zufolge auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter. In dem Spionageprozess gegen seinen früheren Mitarbeiter sagte Krah vergangene Woche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht in Dresden aus. Er erklärte, von dessen mutmasslicher Agententätigkeit für China nichts gewusst zu haben. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla bezeichneten die Aufhebung der Immunität von Krah und die Durchsuchung seiner Büro- und Privaträume als schwerwiegenden Vorgang. Die AfD-Fraktion erwarte einen raschen Abschluss der Ermittlungen sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse. Krah war im Februar in den Bundestag gewählt worden. Zuvor sass er für die AfD im Europaparlament, wurde dort aber nach einer Reihe von Skandalen und umstrittenen Äusserungen aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen. 11.09.2025

Ermittler haben Büro und Privaträume des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah durchsucht. Der Verdacht: Der Politiker bekam Schmiergelder aus China. Krah gerät nicht zum ersten Mal ins Visier der Justiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland ermitteln die Behörden gegen den umstrittenen AfD-Politiker Maximilian Krah. Dafür wurde die Immunität des Bundestagsabgeordneten aufgehoben.

Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche in Zusammenhang mit Krahs Pro-China-Engagement.

Zeitgleich steht ein ehemaliger Assistent von Maximilian Krah in Deutschland vor Gericht: Er soll jahrelang für China spioniert haben.

Die wichtigsten Fakten zum Fall und was er für die Schweiz bedeutet, erfährst du hier. Mehr anzeigen

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Mit dem Votum ermöglichten es die Abgeordneten am Donnerstag der Staatsanwaltschaft, die Wohn- und Büroräume des umstrittenen AfD-Politikers in Berlin, Dresden und Brüssel zu durchsuchen. Der AfD-Politiker weist alle Vorwürfe zurück.

Die Aufhebung der Immunität wurde mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen – also auch mit Zustimmung von Krahs AfD. In einer schriftlichen Erklärung vermieden die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla Rückendeckung für Krah oder Kritik an den Durchsuchungen. Sie forderten lediglich einen «raschen Abschluss der Ermittlungen» sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse.

Welche Vorwürfe werden Maximilian Krah gemacht?

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte im Mai ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen gegen Maximilian Krah eröffnet. Die Tatvorwürfe beziehen sich den Angaben zufolge auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter.

Die Behörde will nun ermitteln, ob «genügender Anlass zur Erhebung einer Anklage besteht oder das Verfahren einzustellen ist.» Der AfD-Politiker hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, war aber zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die heutige Aufhebung meiner Immunität ist die logische Folge der gegen mich geführten Ermittlungen. Es bleibt dabei: Die Vorwürfe sind absurd, konstruiert und rein politisch motiviert. Die Durchsuchung meines Büros ist der Versuch einer Einschüchterung, gegen den ich mich wehren… — Dr. Maximilian Krah MdB (@KrahMax) September 11, 2025

Krah kritisierte die Vorwürfe als «absurd, konstruiert und rein politisch motiviert». Im Kurzbotschaftendienst X wertete er die Durchsuchung seines Büros als «Versuch einer Einschüchterung», gegen den er sich wehren werde.

Brisant dabei: In Dresden läuft derzeit ein Spionageprozess gegen Jian G., einen früheren Mitarbeiter Krahs aus dem Europaparlament. Darin geht es um den Verdacht der Spionage für China.

Wer ist Maximilian Krah?

Krah, Jahrgang 1977, stammt aus Sachsen. Er war 20 Jahre lang Mitglied der CDU und strebte zweimal vergeblich eine Bundestagskandidatur an. 2016 wechselte der promovierte Jurist zur AfD.

Selbst in seiner eigenen Partei ist Maximilian Krah umstritten. Der Politiker produziert seit Jahren Schlagzeilen – unter anderem wegen seiner Nähe zu Russland und China. Mit provozierenden Äusserungen sorgt er immer wieder für Debatten.

Für die Europawahl 2024 war er als Spitzenkandidat aufgestellt worden, obwohl ihm selbst die AfD-Spitze skeptisch gegenüberstand. Es hatte Vorwürfe wegen russischer Einflussnahme gegeben, später wurde ein Mitarbeiter wegen Spionageverdachts verhaftet.

Kurz vor dem Wahltag sorgte Krah dann mit verharmlosenden Äusserungen über die SS für Empörung. Er wurde daraufhin vom Wahlkampf suspendiert, die AfD-Delegation im Europaparlament schloss ihn aus ihren Reihen aus.

Bei der Bundestagswahl 2025 gewann Krah mit über 44 Prozent der Stimmen ein Direktmandat.

Wie stark ist die China-Connection von Maximilian Krah?

Krahs Assistent im Europaparlament soll von 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und vertrauliche Dokumente an China geleitet haben. Zudem soll Jian G. persönliche Informationen über AfD-Führungspersonal gesammelt und chinesische Dissidenten ausgespäht haben.

Krah bestreitet, davon gewusst zu haben. Als Zeuge gab er bei der Verhandlung am Oberlandesgericht Dresden an, in seinem damaligen Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament in Brüssel habe sein gesamtes Team Zugriff auf sein persönliches Konto gehabt. Von diesem Account aus habe man auch Zugriff auf Dokumente und E-Mails. Aufgaben, wie etwa die Verwaltung von Zugriffsrechten und die Sortierung von E-Mails, habe er an sein Team delegiert. «Ich hasse dieses ganze Zeugs,» sagte er.

Bei einer Frage zu möglichen Zahlungen des Angeklagten an ihn machte Krah Gebrauch von seinem Zeugnisverweigerungsrecht.

Wie Recherchen des «Spiegel» ergaben, soll Krah von 2019 bis 2022 50’000 Euro über diverse Kanäle aus China erhalten haben. Der Politiker sei «von seinem Mitarbeiter [Jian G.] laufend mit Geld versorgt worden».

Krah stimmte 2019 im Europaparlament gegen eine Resolution, die Chinas Unterdrückung der Uiguren verurteilte. Er gründete eine EU-China-Freundschaftsgruppe und den Lobbyverein «Neue Seidenstrasse» mit, und postete Propagandavideos zum 70. Jahrestag der Besetzung Tibets.

Welche Bedeutung hat der Fall Krah für die Schweiz?

Das pro-chinesische Engagement von Maximilian Krah und die mutmasslichen Schmiergeldzahlungen werfen ein Licht auf die Vorgehensweise von Chinas Geheimdiensten in Europa, analysiert der «Spiegel». Bestätige sich der Verdacht, wäre das ein Beleg, wie anfällig manche Parteien für eine Einflussnahme aus Peking sind und wie erfolgreich Chinas Spionageapparat in Westeuropa arbeitet.

Die Grünen in Deutschland werten die Ermittlungen gegen Krah als Warnsignal. Die Causa Krah zeige, wie gefährlich es ist, eine Fraktion im Parlament zu haben, die sich China und Russland deutlich näher fühlt als dem demokratischen Rechtsstaat. Akteure der AfD seien von höchstem Interesse für Geheimdienste von Autokratien.

Mit Material von dpa und AFP.