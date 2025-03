Die totale Mondfinsternis am 14. März war in der Schweiz – wenn überhaupt – nur partiell zu sehen. Trotzdem musst du auf den «Blutmond» nicht verzichten. blue News zeigt dir den Livestream einer Kamera in Mexiko.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 14. März findet ein Vollmond mit einer totalen Mondfinsternis statt.

In der Schweiz war die totale Mondfinsternis, wo es das Wetter zuliess, nur partiell zu sehen.

Vor allem in Nord- und Südamerika hat man die beste Sicht auf die totale Mondfinsternis. Mehr anzeigen

Während einer totalen Mondfinsternis strahlt der Himmelskörper nicht leuchtend weiss, sondern rötlich. Die Mondoberfläche wird nämlich von langwelligen roten Teilen des Sonnenlichts gefärbt. Deshalb wird das Himmelsphänomen auch Blutmond genannt.

Während in der Schweiz nur eine partielle Mondfinsternis zu sehen war, haben Beobachter in Chile mehr Glück. Die Einwohner von Santiago etwa können den Blutmond rund sechs Stunden lang beobachten. Die NASA hat eine Karte veröffentlicht, die genau anzeigt, wo die Mondfinsternis am 13. und 14. März 2025 zu sehen ist.

Diese Karte zeigt dir, wo die Mondfinsternis am 13. und 14. März 2025 zu sehen ist. NASA