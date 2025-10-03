Der Drohnen-Terror lässt Europa enger zusammenrücken

Flughafen München nach Schliessung wegen Drohnensichtung wieder geöffnet STORY: Der Flughafen München ist nach einer vorübergehenden Schliessung wegen Drohnensichtungen wieder geöffnet. Am Donnerstagabend hatten Drohnensichtungen den Flugbetrieb am Flughafen München vorübergehend lahmgelegt. Dies teilte der Flughafen am frühen Freitag mit. Aus Sicherheitsgründen wurde der Betrieb ausgesetzt, was zur Streichung von 17 Flügen geführt habe. Davon seien fast 3000 Passagiere betroffen gewesen. Zudem mussten 15 ankommende Maschinen nach Stuttgart, Nürnberg, Wien und Frankfurt umgeleitet werden. Laut Angaben von Bundespolizeisprecher Stefan Bayer gab es Sichtungen in der Umgebung und über dem Flughafen selbst. Wegen der Dunkelheit konnten jedoch keine Angaben zu Typ und Grösse der Drohnen gemacht werden. 03.10.2025

Nachdem Kopenhagen tagelang von Drohnen terrorisiert worden war, schützt nun eine deutsche Fregatte die dänische Hauptstadt. Vor der Küste Frankreichs kam es wegen der Vorfälle zu Festnahmen. Europa will sich auf eine Bedrohung einstellen, hinter der wahrscheinlich Moskau steckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Französische Marinesoldaten haben vor Saint-Nazaire ein Schiff gestürmt, das zur russischen Schattenflotte gehören soll, und den Kapitän sowie den Ersten Offizier der Boracay verhaftet.

Das Schiff befand sich in der Nähe dänischer Städte, über denen bereits Ende September Drohnen gesichtet wurden.

Ausnahme München: Viele Drohnen werden in der Nähe von Meeren gesichtet. Kiew betont, Moskau starte sie von seiner Schattenflotte aus und suche die Eskalation.

«Ich werde es nicht mehr tun»: Wladimir Putin äussert sich ironisch zu den Drohnen-Flügen und warnt vor Europas «Militarisierung».

Verhaftung in Polen: Russlands Geheimdienst soll Sprengstoff-Anschläge in Polen, Deutschland und Litauen geplant haben. Mehr anzeigen

Es sind Aufnahmen, die nicht gerade alltäglich sind: Ein Schlauchboot der französischen Marine prescht vor Saint-Nazaire auf einen Tanker zu. Soldaten gehen an Bord der Boracay, die der russischen Schattenflotte zugerechnet wird.

Der Kapitän und der Erste Offizier des Schiffes werden festgenommen. Das Duo bleibt vorerst in Haft: Laut Staatsanwalt Stephane Kellenberger haben die beiden Männer nicht kooperiert und konnten nicht nachweisen, unter welcher Flagge der Tanker fährt.

French military personnel have boarded Russian shadow fleet oil tanker named "Boracay". Vessel is suspected of being a launchpad for drones that forced the closure of airports in Denmark last week.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 19:24

Auch wenn sich die französischen Behörden nicht zum Hintergrund des Einsatzes äussern, liegt ein Zusammenhang mit den diversen Drohnen-Sichtungen nahe, die im September Dänemark in Atem gehalten haben. Der Tanker war im fraglichen Zeitraum in der Ost- und Nordsee unterwegs.

Dänemarks Militär «an der Belastungsgrenze»

Drohnen-Sichtungen über dem Kopenhagener Flughafen am 22. September? Die Boracay ist etwa 90 Kilometer von der dänischen Hauptstadt entfernt, nachdem sie zwei Tage zuvor den russischen Ostsee-Hafen Primorsk verlassen hat.

FGS Hamburg (F220), assigned to #SNMG1 made a port call in Copenhagen today and will support ongoing Baltic Sentry enhanced vigilance activities. The presence of FGS Hamburg operating near Denmark for Baltic Sentry sends a message of assurance and cohesion within the Alliance.… pic.twitter.com/gE5NZ1u3FY — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) September 28, 2025

Zwei Tage später fährt sie durch die Nordsee, als Drohnen über Esbjerg und anderen Städte an der dänischen Westküste gemeldet werden, zeichnet CNN die Route des Tankers nach. Die Sichtungen sorgen für Aufruhr: Die Nato entsendet die Flugabwehr-Fregatte Hamburg nach Kopenhagen.

Die Menschen in Kopenhagen sind froh um die Präsenz des deutschen Kriegsschiffes. «Unser Militär ist auf jeden Fall an der Belastungsgrenze», sagt ein 57-Jähriger der «Bild». Ein anderer bekundet: «Oh, ich habe es gehasst, dass wir nicht eine einzige Drohne abschiessen konnten, um zu sehen, wo zur Hölle sie herkommen!»

Kiew: Russland nutzt Tanker für seine Drohnen-Operationen

Abgesehen vom jüngsten Drohnen-Vorfall, dem heute 17 Flüge von und nach München zum Opfer gefallen sind, folgen die Sichtungen im September einem gewissen Muster: Sie finden oft in der Nähe vom Wasser statt. Anfang September hat die deutsche Polizei deswegen den Frachter Scanlark an der Mündung des Nord-Ostsee-Kanals durchsucht.

⚡️The Economist maps Russia’s hybrid-warfare attacks across Europe. pic.twitter.com/IKe91aASGw — UNITED24 Media (@United24media) September 29, 2025

Moskaus Schiffe sind bei den Drohnen-Sichtungen der Schlüssel, ist sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicher: «Geheimdienst-Informationen deuten darauf hin, dass die Russen Tanker nutzen, um Drohnen zu starten und sie gegen europäische Länder einzusetzen», sagte er am 28. September.

Für Kiew ist klar, welche Konsequenz gezogen werden muss: «Dies ist ein weiterer Beweis, warum die Ostsee und andere Meere für russische Tanker gesperrt werden müssen – zumindest für die Schattenflotte.»

«Russland hat immer versucht, den Westen zu brechen»

Am 2. Oktober legt der 47-Jährige nach: «Die jüngsten Drohnenvorfälle in Europa sind ein klares Zeichen dafür, dass Russland sich immer noch traut, diesen Krieg zu eskalieren. Es ging nie nur um die Ukraine. Russland hat immer versucht, den Westen und Europa zu brechen.»

There have been over 100 incidents, with a vast majority occurring after 2023. The scale of Russia's hybrid war is difficult to visualize due to its vastness. Here is a link to the map. Icons contain additional details. www.google.com/maps/d/u/0/v... 2/2



[image or embed] — Malcontent News (@malcontentnews.bsky.social) 20. September 2025 um 09:41

Dass Wladimir Putin hinter den Vorfällen im Amsterdam oder München steckt, die die dortigen Flughäfen lahmgelegt haben, ist nicht erwiesen. Auch die Drohnen-Sichtungen über einem Wasserkraftwerk in Finnland oder dem Airport der litauischen Hauptstadt Vilnius müssen nichts mit Russland zu tun haben.

Aber ausschliessen sollte man nicht, dass der Kreml seine Finger im Spiel hat. Aussenminister Sergej Lawrow betont zwar, sein Land würde «niemals zivile Einrichtungen» angreifen, doch das ist erwiesenermassen gelogen.

Putin: «Ich werde es nicht mehr tun»

Wladimir Putin äussert sich am 2. Oktober in Sotschi zur Causa. Auf die scherzhafte Frage, warum er so viele Drohnen gen Westen schicke, antwortet der russische Präsident: «Ich werde es nicht mehr tun. Ich werde keine mehr nach Dänemark, nach Frankreich, nach Kopenhagen senden. Sie können sogar Lissabon erreichen.» Dafür erntet Putin Gelächter.

Why do you send so many drones to Denmark?



Putin: I won't do it anymore. I won't send anymore to Denmark, to France, to Copenhagen... pic.twitter.com/8sVgc5SYOF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 2, 2025

Die Sichtungen seien ein Anzeichen von Hysterie wie bei UFOs, tut Putin das Ganze ab. Der französische Einsatz gegen die Boracay sei ein Akt der «Piraterie». Den europäischen Regierungen wirft er vor: «Sie versuchen, den bekannten Feind, den sie vor Hunderten von Jahren erfunden haben, neu zu erschaffen: Russland.»

Was den 72-Jährigen stört, sei die «Militarisierung» Europas: «Die Reaktion auf solche Bedrohungen wird, gelinde gesagt, ziemlich überzeugend sein», warnt Putin und legt nach: «Man sollte uns nicht provozieren.»

Sprengstoff-Anschläge in Polen, Deutschland und Litauen

Dänemarks Auslandsgeheimdienst FE wirft dem Kreml dennoch vor, den Westen hybrid zu bekämpfen. «Russland will uns glauben machen, dass es eine unmittelbare Kriegsgefahr gibt», zitiert der «Spiegel» dessen Chef Thomas Ahrenkiel. «Sie wollen gern, dass wir mit dieser Angst leben.»

Untermauert wird diese Aussage von einem Bericht der Zeitung «Wyborcza»: Den polnischen Behörden ist demnach ein russischer Agent namens Wladyslaw G. ins Netz gegangen. Ein russischer Nachrichtendienst soll Wladyslaw G. beauftragt haben, auf einem Friedhof Dosen mit gefährlichem Inhalt auszugraben und nach Lodz zu bringen.

🇷🇺🔥 Putin warns Europe:

“They say Germany should be the most powerful army in Europe? We’ve been listening & watching closely. I believe no one doubts that Russia’s response won’t be long in coming.”



Chills running through EU tonight. ❄️🇪🇺#Putin #Germany #Russia #EU… pic.twitter.com/8rkkZPSqw2 — The Alternate Media (@AlternateMediaX) October 3, 2025

«Wir gehen davon aus, dass der russische Militärgeheimdienst GRU Terroranschläge mit Drohnen und Konservendosen vorbereitet hat, die statt Mais starken Sprengstoff enthielten», sagt eine «Wyborcza»-Quelle. Ähnliche Dosen seien auch auf einem Friedhof in Litauen entdeckt worden.

Via Wladyslaw G. soll mutmasslich auch in Deutschland ein Anschlag geplant worden seien, heisst es weiter. Der Beschuldigte soll Drohnenkomponenten und SIM-Karten ins Land gebracht haben, glauben die polnischen Behörden.