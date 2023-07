Trump droht weitere Anklage: Es könnte die folgenschwerste sein Donald Trump droht eine dritte Anklage, weitere könnten folgen. Nach eigenen Angaben wurde der Republikaner am Sonntag benachrichtigt, dass er Ziel von Ermittlungen zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 sei. 20.07.2023

Er will zurück ins Weisse Haus, doch mitten im Wahlkampf muss sich Ex-US-Präsident Donald Trump vor Gericht verantworten. Die zuständige Richterin legte den Prozessbeginn für eines von mehreren Verfahren fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump stehen mehrere Gerichtsverfahren bevor.

Der erste Prozess soll im Mai 2024 starten: Es geht um die Dokumentenaffäre.

Um den Termin hatte es heftige Rangeleien zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung gegeben. Mehr anzeigen

Der Gerichtsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente soll am 20. Mai 2024 beginnen. Das teilte die für den Fall zuständige Richterin Aileen Cannon in einer am Freitag veröffentlichten Verfügung mit.

Wann der Prozess gegen Trump an einem Gericht in Miami in Florida beginnt, ist insbesondere wegen der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr von Bedeutung. Trump wurde im Juni auf Bundesebene angeklagt, weil er Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt und nach Aufforderung nicht zurückgegeben hatte.

Anfang August 2022 hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa durchsucht und mehrere als streng geheim eingestufte Dokumentensätze beschlagnahmt. Der Republikaner plädierte bei einem Gerichtstermin im Juni in Miami auf nicht schuldig.

Um den Prozessauftakt hatte es zwischen Staatsanwaltschaft und Trumps Anwälten juristisches Gezerre gegeben. Trumps Team hatte vergangene Woche Aufschub für den Prozessbeginn beantragt. Als Gründe führte es die Komplexität des Falls und die Präsidentschaftskandidatur ihres Mandanten an. Das US-Justizministerium hatte seinerseits um Aufschub bis zum 11. Dezember 2023 gebeten, nachdem das Gericht zuvor den 14. August festgelegt hatte.